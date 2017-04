სად ატარებს ზუკა ხუციშვილი თაფლობის თვეს (ფოტოგალერეა)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zuka-khucishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125604 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zuka-khucishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125604 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3537 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zuka-khucishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zuka-khucishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125604) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3537) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124596 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-04-22 21:14:30 [post_date_gmt] => 2017-04-22 17:14:30 [post_content] => მომღერალ გიო ხუციშვილის ვაჟი, ზუკა დაქორწინდა. მისი ქორწილი დღეს, 22 აპრილს იმართება ერთ-ერთ პრესტიჟულ რესტორანში. მიწვეულ სტუმრებს შორისაა მთელი ქართული შოუბიზნესი. ზუკამ დიდი ხანია, სიმღერას თავი დაანება და თავისი პროფესიით მუშაობს, თუმცა ქორწილში სცენაზე მაინც ავიდა და სიმღერა შეასრულა. მისი რჩეული ქეთუშა მანიჟაშვილია, მომხიბვლელი გოგონა, რომელმაც ულამაზესი საპატარძლო კაბა მოირგო. ზუკასა და ქეთუშას ქორწილისთვის მზადება რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. წყვილმა ინტერვიუსგან თავი შეიკავა, გიო ხუციშვილმა კი "ფორტუნასთან" საუბრისას განაცხადა, რომ რძალი ძალიან მოსწონს. ახლად შექმნილ ოჯახს ბედნიერებას ვუსურვებთ!.. ზუკა ხუციშვილმა გრანდიოზული ქორწილი გადაიხადა

ზუკა ხუციშვილი ერთი კვირის წინ, კლასელზე ქეთუშა მანიაშვილზე დაინიშნა. ზუკამ ქეთუშას ხელი ფუნიკულიორზე მდებარე პრესტიჟულ რესტორანში სთხოვა და საყვარელი ქალისგან თანხმობაც მიიღო. „მიუზიკ ბოქსი" ზუკას ესაუბრა: – ზუკა, რატომ გაასაიდუმლოეთ აქამდე თქვენი სიყვარულის ისტორია? – არ მიყვარს ასეთი თემების აფიშირება, მაგრამ როცა ხელი ვთხოვე ქეთუშას და დავინიშნეთ, დამალვა ვეღარ მოვახერხეთ. ქორწილის გადახდასაც ვგეგმავთ და მაშინ უფრო მეტს ვისაუბრებთ. აქამდე საიდუმლოდ ვტოვებდი ყველაფერს, მაგრამ ქორწილის დროს ვეღარ გამოვძვრები. იხილეთ ვრცლად

"ის ადამიანი შემხვდა ვისთანაც მინდა მთელი ცხოვრების გატარება" – ზუკა ხუციშვილი

გიო ხუციშვილი „მიუზიკბოქსთან" ინტერვიუში შვილის, ზუკა ხუციშვილის ნიშნობაზე საუბრობს, რომელიც ამ წლის დასაწყისში შედგა. ხუციშვილების ოჯახი ქორწილისთვის ემზადება, რომელიც აშკარაა, ნამდვილა კონცერტად გადაიქცევა. მართალია, ზუკა აღარ მღერის და სხვა პროფესიას მიჰყვება, მაგრამ ალბათ, საკუთარ ქორწილში მაინც იმღერებს. როგორც გიო ხუციშვილი ამბობს: „ზუკა რაღაცებს ხანდახან მღერის, მაგრამ სხვა პროფესია აირჩია, დიპლომატია და საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობს. თავის პროფესიას მიჰყვება და სერიოზულად უყურებს ამ საქმეს". მომღერლის თქმით, შვილის დაოჯახებით ძალიან გახარებულია: „ბედნიერი წელი დამეწყო. ზუკამ ახლა სთხოვა ხელი გოგონას. ძალიან მიხარია, რომ წელს ალბათ, ქორწილსაც გადავიხდით. ჩემი სარძლო ქეთი მანიჟაშვილია, ძალიან საყვარელი გოგოა, რომელიც ძალიან მიყვარს. ბედნიერი ვარ, რომ ახალი წელი ნიშნობით დამეწყო. ჩემთვის მაგარი წელი იქნება!.." ვიდეო

გიო ხუციშვილი მომავალი რძლის შესახებ: „ახალი წელი ნიშნობით დამეწყო..." 