სამინისტროებიდან გათავისუფლებული 2300 ადამიანი – რა მიზეზით დაატოვებინეს თანამშრომლებს სამსახური?

,,მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ევროპული საქართველოს" ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ნადირაშვილი თავდაცვის სამინისტროში ნეპოტიზმის ნიშნებზე საუბრობს. ირმა ნადირაშვილის განცხადებით, ძალოვან უწყებაში ქართული ოცნების დეპუტატების ოჯახის წევრებს ასაქმებენ. პარტიის ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის, სოფო კილაძის, მეუღლე გენერალური ინსპექციის ოპერატიულ სამმართველოში განსაკუთრებულ მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორად დაინიშნა. ირმა ნადირაშვილის განცხადებით, თავდაცვის სამინისტროში დასაქმდა თამარ ხულორდავას მეუღლეც. ევროპული საქართველოს წევრს კითხვები აქვს მინისტრთან, თუ რა ნიშნით მოხდა ამ ადამიანების დასაქმება თავდაცვის სამინისტროში. ,,დღეს, მინდა წარმოგიდგინოთ ორი ფაქტი, რომელიც მოგვაწოდეს თავდაცვის სამინისტროდან. ბრძანება, რომელსაც ხელს აწერს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და საუბარია იმაზე, რომ ოცნების დეპუტატის სოფიო კილაძის ქმარი ავთანდილ ხარაძე დაინიშნა გენერალურ ინსპექციაში და ასევე თამარ ხულორდავას მეუღლეც ლევან ვახტანგაძე დაინიშნა ლევან იზორიას ბრძანებით გენერალურ ინსპექციაში. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რომ ეს დანიშვნები განხორციელდა თებერვლის თვეში როდესაც მაშტაბური შემცირებები იყო თავდაცვის სამინისტროში და ბევრი ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩა ", - განაცხადა ნადირაშვილმა ბრიფინგზე. თავდაცვის სამინისტროგავრცელებულ ინფორმაციას, ადასტურებს. უწყების ცნობით, ქართული ოცნების დეპუტატების, თამარ ხულორდავასა და სოფო კილაძის, მეუღლეები გენერალური ინსპექციის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორებად დროებით დაინიშნენ. უწყებაში განმარტავენ, რომ ისინი კვალიფიკაციის გამო არიან დასაქმებულები. დეპუტატებმა მეუღლეები თავდაცვის სამინისტროში დაასაქმეს - უწყებას ნეპოტიზმში ადანაშაულებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, თანაინვესტირების ფონდი ეხმაურება. საია განცხადებაში, ე.წ. პროექტი "პანორამა თბილისი" კანონპროექტს „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ"დაუკავშირა. თანაინვესტირების ფონდი ამ კანონპროექტთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს და აცხადებს რომ მომავალში მის გამოყენებას არ აპირებს. „განცხადებაში ნათქვამია, თითქოს კანონპროექტში ნახსენები სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების მონტაჟის რეგულაციები დაკავშირებულია თანაინვესტირების ფონდის პროექტის განხორციელებასთან. ეგრედწოდებული "პანორამა თბილისი" წარმოადგენს კერძო საინვესტიციო პროექტს და თანაინვესტირების ფონდი უარყოფს ყოველგვარ კავშირს ზემო აღნიშუნლ კანონპროექტთან და არ აპირებს მომავალში მის გამოყენებას", – ნათქვამია თანაინვესტირების ფონის მიერ გავრცელებულ საპასუხო განცხადებაში. თანაინვესტირების ფონდი მოუწოდებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, მსგავსი უსაფუძვლო განცხადებების გაკეთებმდე, მიმართონ თანაინვესტირების ფონდს ან კანონმდებლებს, გადაამოწმონ ინფორმაციის სიზუსტე, რათა თავი აარიდონ ცრუ ბრალდებების გავრცელებას და მეტი პროფესიონალიზმით მიუდგნენ საკუთარ საქმიანობასა და სხვა ორგანიზაციების რეპუტაციას.

თანაინვესტირების ფონდი საბაგიროებზე საკუთრების უფლების ჩამორთმევის კონონპროექტთან კავშირს უარყოფს "ფორტუნა" საიას მოსაზრებას და არგუმენტებს უცვლელად გთავაზობთ: „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის დღეს მოქმედ რედაქციაში ჩამოთვლილია ყველა ის საფუძველი რა დროსაც, საკუთრების ჩამორთმევა (ექსპროპრიაცია) ხორციელდება. საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში წარდგენილ კანონის ახალ რედაქციაში, მცირედი ცვლილებით პრაქტიკულად უკლებლივ არის გადმოტანილი ყველა ის საფუძველი, რა დროსაც შესაძლებელია საკუთრების ჩამორთმევა. ამასთან, აღნიშნულ სიას ემატება ახალი პუნქტი, კერძოდ საკუთრების ჩამორთმევა შესაძლებელი ხდება თუ ეს სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საჭირო სამუშაოებს უკავშირდება. მიუხედავად იმის, რომ კანონპროექტს მოცულობითი განმარტებითი ბარათის ახლავს თან, ბარათში არ არის აღნიშნული, თუ რით არის განპირობებული სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟების დროს საკუთრების ჩამორთმევის დაკანონება. დაუსაბუთებლად, ყოველგვარი სათანადო არგუმენტაციის გარეშე, მეტად სპეციფიკური ინიციატივის შემუშავება (სტაციონარული საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საკუთრების ჩამორთმევა) აჩენს კითხვებს, ხომ არ ემსახურება აღნიშნული კერძო ინტერესებს/პროექტებს, და არა ობიექტურ საზოგადო საჭიროებას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ თანაინვესტირების ფონდის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, პანორამა თბილისის ორი პროექტი - თავისუფლების მოედნის მიმდებარედ არსებული მშენებარე ნაგებობა და ე.წ. „სოლოლაკის მაღლობი“ სწორედ საბაგირო გზით უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს. შესაბამისად, საბაგირო მოწყობილობების დამონტაჟებისთვის საჭირო სამუშაოები თბილისის ისტორიულ ნაწილში უნდა განხორციელდეს, რასაც შესაძლოა თან ახლდეს საკუთრების ჩამორთმევის საჭიროება. გვსურს საზოგადოებას შევახსენოთ, რომ „პანორამა თბილისის“ პროექტის სამივე სამშენებლო ლოკაცია ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ხორციელდება. დადასტურებული ინფორმაციით, სამი სამშენებლო ლოკაციიდან ორი, „სოლოლაკის მაღლობი“ და „სოლოლაკის ბაღები“ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონაშია მოქცეული, რაც ამ ზონაში სამშენებლო სამუშაოებს კრძალავს. აღნიშნული სამშენებლო ნებართვები საიას თბილისის საქალაქო სასამართლოში აქვს გასაჩივრებული, რაზეც დღემდე მიმდინარეობს დავა", – ნათქვამია განცხადებაში. 