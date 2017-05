საყოველთაო განხილვებისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მზადაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127798 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127798 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => saqartvelos-konstitucia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127798) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (117,15402) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127797 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 17:47:12 [post_date_gmt] => 2017-05-04 13:47:12 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ქართული დიპლომატიის გამარჯვება და წარმატება უწოდა ამერიკელი კონგრესმენების მხარდამჭერ წერილს და მას თავისუფლების სულისკვეთებაზე აგებული სახელმწიფოს მხრიდან სერიოზული დახმარების ნაბიჯები უწოდა. პრეზიდენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მიღებულ დოკუმენტს, რომლითაც შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას ეკრძალება რაიმე სახის დახმარების გაწევა ქვეყნებისთვის, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებენ. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ქართველმა მხარემ რუსეთის დიპლომატიას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკასთან მიმართებაში, დიპლომატიური ომი, ფაქტობრივად, პირწმინდად მოუგო. ,,ჩვენ ვლაპარკობთ ახალგაზრდა მცირერიცხოვანი სახელმწიფოს დიპლომატიურ კორპუსზე, რომელმაც ტრადიციული, ძალიან ძლიერი დიპლომატიური სკოლის, ძალიან ძლიერი რესურსების მქონე ქვეყანას 6 წლის განმავლობაში პირწმინდად მოუგო არაღიარების პოლიტიკა'' - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზიდენტის განცხადებით, როცა ეს კანონი შევა ძალაში, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც არაღიარების პოლიტიკას კითხვის ქვეშ დააყენებს, გადაეკეტება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის რესურსი, რაც საქართველოს ნამდვილი წარმატებაა. არაღიარების პოლიტიკაში მიღწეული წარმატების მხარდაჭერისათვის საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს მეგობარ ქვეყნებს, რომლებიც იზიარებენ საქართველოს თავისუფლების სულისკვეთებას. - ,,ჩვენ ეს ომი ერთად მოვიგეთ''- აღნიშნა პრეზიდენტმა. საქართველოს პრეზიდენტმა აქტიური მუშაობისათვის საქართველოს ელჩს შეერთებულ შტატებში მადლობა გადაუხადა. შეგახსენებთ, რომ ქვეყნებს, რომლებმაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა აღიარეს, აშშ-ს მთავრობა აღარ დაეხმარება [post_title] => პრეზიდენტი: ეს ქართული დიპლომატიის გამარჯვებაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidenti-es-qartuli-diplomatiis-gamarjvebaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 17:47:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 13:47:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127797 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127586 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 13:11:01 [post_date_gmt] => 2017-05-04 09:11:01 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი დედაქალაქისმერთან დავით ნარმანიასთან ერთად დღეს თბილისის მერიისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის „ქალაქი-ბიბლიოთეკა“ შემაჯამებელ ღონისძიებას დაესწრო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილი დღევანდელ ღონისძიებაზე ახალი ინიციატივით გამოვიდა, რომ ანალოგიური ელექრონული ბიბლიოთეკები, საქართველოს მასშტაბით, ყველა ქალაქში გაკეთდეს, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი მზადაა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა განახორციელოს. „საქართველოს პრეზიდენტმა მიმდინარე წელი განათლების წლად გამოაცხადა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვიზრუნოთ განათლების ხელმისაწვდომობაზე, წიგნისა დაკითხვის პოპულარიზაციაზე და ეს პროექტი სწორედ ამ ყველაფერს შეუწყობს ხელს. მინდა, მადლობა გადავუხადო პროექტის ორგანიზატორებს და თბილისის მერიასპარტნიორობისთვის. ეს პროექტი ძირითადად დაფინანსებულია პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ“, - აღნიშნა გიორგი აბაშიშვილმა. „ქალაქი-ბიბლიოთეკა“ სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტია, რომელიც ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობას აძლევს, თბილისის მასშტაბით 300 სხვადასხვა ადგილას განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან - სტენდებიდან QR კოდის საშუალებით სმარტფონში უფასოდ ჩამოტვირთოს „საბას“ ელექტრონული და ხმოვანი წიგნები. დღეისათვის, უფასო ელექტრონული ბიბლიოთეკები უკვე განთავსებულია თბილისში, მწერლების სახელობის 50 ქუჩაზე, სახლ-მუზეუმებთან, პარკებში. [post_title] => ელექტრონული ბიბლიოთეკები საქართველოს ყველა ქალაქში განთავსდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eleqtronuli-bibliotekebi-saqartvelos-yvela-qalaqshi-gantavsdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 13:11:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 09:11:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127586 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127251 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 13:58:35 [post_date_gmt] => 2017-05-03 09:58:35 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკური მდივნის ფიქრია ჩიხრაძის განცხადებით, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკონსტიტუციო საკითხების საერთო–სახალხო განხილვების პროცესში, აქტიურად ჩაერთვება. მისი თქმით, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია პარლამენტისგან შემოთავაზებას ელოდება. „რა ტიპის იქნება ეს შემოთავაზება, როგორ წარმოუდგენია თავად პარლამენტს საერთო-სახალხო განხილვის პროცესი, რა შემადგენლობით წარმოუდგენია კომისიის მუშაობა და როგორი იქნება სამუშაო წესი ამას უკვე შემოთავაზებული ფორმატი განსაზღვრავს; ასე რომ, ამ შემთხვევაში, პარლამენტის გადასაწყვეტია, როგორი იქნება საერთო-სახალხო განხილვების კომისია, შემადგენლობა და მუშაობის წესი და ამის შემდგომ იქნება ჩვენი პოზიცია უკვე გაცხადებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით“, - განაცხადა ფიქრია ჩიხრაძემ. მისი განცხადებით, მმართველ კოალიციისაც აქვს გამოთქმული მოსაზრება ამის თაობაზე, რომ კარგია, რომ შემდგომ ეტაპზე მაინც აპირებს პრეზიდენტი განხილვებში ჩართვას. მთელი ის პროცესი, რასაც პრეზიდენტი აწარმოებდა „კონსტიტუცია ყველასია“ კამპანიის ფარგლებში, ემსახურებოდა სწორედ იმას, რომ საზოგადოება უფრო მეტად ყოფილიყო მომზადებული საერთო-სახალხო განხილვებისათვის და ეს პროცესი არ ყოფილიყო ფორმალობა, როგორიც არაერთხელ გვინახვას, როცა კონსტიტუციის გადასინჯვების პროცესთან გვქონდა საქმე. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესის დასაწყისშივე პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ არ ერთვებოდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში, თუმცა განხილვის პროცესში ისინი აქტიურობას აპირებენ. 