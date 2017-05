შოკოლადის ყოფილი ქარხნის მე-2 სართულზე ხანძარი გაჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132607 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132607 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132607) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129489 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-10 10:59:59 [post_date_gmt] => 2017-05-10 06:59:59 [post_content] => მეტროსადგურ „წერეთელზე" ძლიერი დაკვამლიანების მიზეზი ესკალატორის ტექნიკური გაუმართაობა გახდა. დაშავებულები არ არიან. როგორც „ფორტუნას“თბილისის სატრანსპორტო სამსახურში განუცხადეს, ადგილზე გასულია ტექნიკური ჯგუფი და მიმდინარეობს ესკალატორის რემონტი. მგზავრთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრამდე მეტროსადგური „წერეთელი“ დროებით დაკეტილია. მყოფი რამდენიმე წუთის წინ დაკვამლიანების გამო მეტროსადგურის ბაქანზე მყოფი მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა, მატარებლები „წერეთლის“ სადგურში შეჩერების გარეშე გადაადგილდებიან. რამდენ ხანში მოხდება ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრა ჯერჯერობით უცნობია. როდის აღდგება მეტროსადგურ „წერეთელზე" მოძრაობა უცნობია მეტროსადგურ „წერეთლიდან" მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, მგზავრების ტერიტორიიდან გარიდების მიზეზი მეტროსადგურში ძლიერი დაკვამლიანება გახდა. ადგილზე 5 სახანძრო-სამაშველო ბრიგადა მუშაობს. ამ დროისთვის დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.

მეტროსადგურ „წერეთელიდან" მგზავრების ევაკუაცია მოხდა აღმაშენებლის ხეივანსა და მიქელაძის ქუჩის კუთხეში ხანძარი გაჩნდა. ადგილზე სახანძრო და საპატრული ეკიპაჟებია მობილიზებული. ხანძარმა მიმდებარე ტერიტორიის დაკვამლიანება გამოიწვია.

აღმაშენებლის ხეივანსა და მიქელაძის ქუჩის კუთხეში ხანძარი გაჩნდა როდის აღდგება მეტროსადგურ „წერეთელზე" მოძრაობა უცნობია

მეტროსადგურ „წერეთელზე" ძლიერი დაკვამლიანების მიზეზი ესკალატორის ტექნიკური გაუმართაობა გახდა. დაშავებულები არ არიან. როგორც „ფორტუნას"თბილისის სატრანსპორტო სამსახურში განუცხადეს, ადგილზე გასულია ტექნიკური ჯგუფი და მიმდინარეობს ესკალატორის რემონტი. მგზავრთა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრამდე მეტროსადგური „წერეთელი" დროებით დაკეტილია. მყოფი რამდენიმე წუთის წინ დაკვამლიანების გამო მეტროსადგურის ბაქანზე მყოფი მგზავრების ევაკუაცია განხორციელდა, მატარებლები „წერეთლის" სადგურში შეჩერების გარეშე გადაადგილდებიან. რამდენ ხანში მოხდება ტექნიკური ხარვეზის აღმოფხვრა ჯერჯერობით უცნობია.