სიმღერა, რომელსაც გრიგოლ ყიფშიძე საბავშვო„ ევროვიაზე“ წარადგენს (ვიდეო)

2017 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე საქართველოს წარმომადგენლის, გრიგოლ ყიფშიძის საკონკურსო სიმღერის პრემიერა დღეს პირველი არხის ეთერში შედგება. სიმღერის სასცენო ვერსიის გადაღება პირველი არხის მთავარ პავილიონში მიმდინარეობდა. კომპოზიციის „გულის ხმა" ავტორი გიგა კუხიანიძე, ხოლო ტექსტის ავტორი თემო საჯაიაა. 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის ქართველი მონაწილე და საკონკურსო კომპოზიცია, რომლითაც გრიგოლ ყიფშიძე მაყურებლის წინაშე 26 ნოემბერს წარსდგება ჟიურიმ შეარჩია, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ მოწვეული წევრები: პროდიუსერი - ზაზა შენგელია, მომღერალი - მაია ბარათაშვილი, მუსიკოსი - დავით ევგენიძე; საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან: მუსიკალური რედაქტორი - ელისო შენგელია და ხმის რეჟისორი - გიორგი ასანიშვილი. გამარჯვებული სიმღერა ღია კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა, შეფასებისას ჟიურის წევრებისთვის კომპოზიციის ავტორთა ვინაობა არ იყო ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ სამი გამარჯვების შემდეგ 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს საქართველო მასპინძლობს. საბავშვო ევროვიზიის რიგით მე-15 კონკურსი 26 ნოემბერს, თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში ჩატარდება. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, თბილისს ევროპის 16 ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა ვარსკვლავი ეწვევა. 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიისთვის საკონკურსო სიმღერის პრემიერა დღეს შედგება

„საბავშვო ევროვიზია" წელს პირველად თბილისში გაიმართება. მცირე ხნის წინ ცნობილი გახდა იმ კონკურსანტის ვინაობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მასშტაბურ მუსიკალურ კონკურსზე წარადგენს. ჟიურიმ რამდენიმე მომღერლის მოსმენის შემდეგ გრიგოლ ყიფშიძეზე შეაჩერა არჩევანი. კონკურსანტების მოსმენა „პირველ არხზე" გაიმართა. ჟიურის წევრებს შორის იყვნენ ზაზა შენგელია, მაია ბარატაშვილი, დათო ევგენიძე, „საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან" - მუსიკალური რედაქტორი, ელისო შენგელია, ხმის რეჟისორი - გიორგი ასანიშვილი. შერჩეული კონკურსანტისთვის სპეციალურად ახალი სიმღერა დაიწერება, რომლის კომპოზიტორიც ასევე, კონკურსის მეშვეობით შეირჩევა. საბავშვო ევროვიზია 2017-ის დამდგმელი რეჟისორი გორდონ ბონელო იქნება. ბონელო უკვე 4 წელია თანამშრომლობს ევროპის მაუწყებელთა კავშირთან და 2014 წლიდან მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში საბავშვო ევროკონკურსის მასშტაბურ შოუს დგამს. ასევე, რამდენიმე დღეში ცნობილი გახდება შოუს წამყვანების ვინაობაც. კასტინგი გორდონ ბონელომ პროექტის საპროდიუსერო ჯგუფთან ერთად ჩაატარა. საბავშვო ევროვიზია 2017 საქართველოში 26 ნოემბერს ოლიმპიურ სასახლეში ჩატარდება. გასულ წელს მალტაში გამარჯვება ქართველმა კონკურსანტმა მარიამ მამადაშვილმა მოიპოვა სიმღერით „მზეო". „საბავშვო ევროვიზიაზე" საქართველოს გრიგოლ ყიფშიძე წარადგენს

„საბავშვო ევროვიზიის" უცხოელი რეჟისორი გორდონ ბონელო სერგი გვარჯალაძესთან ერთად მუსიკალური კონკურსის წამყვანებს არჩევს. კასტინგი უკვე გაიმართა და მასში მონაწილეობა ელენე კალანდაძემ და თორნიკე გოგრიჭიანმა მიიღეს. როგორც სერგი გვარჯალაძემ აღნიშნა, წამყვანს შეარჩევენ შემდეგი კრიტერიუმებით: მან ძალიან კარგად უნდა იცოდეს ინგლისური, იყოს მხიარული და უყვარდეს ბავშვები. შეარჩევენ მთავარი შოუს წამყვანებს, მოდერატორსა და გახსნის ცერემონიის მასპინძელს. დღეს კასტინგი გაიარეს მომღერალმა და ტელეწამყვანმა ელენე კალანდაძემ და მსახიობმა თორნიკე გოგრიჭიანმა. „საბავშვო ევროვიზია" საქართველოში პირველად ტარდება. ის 17 ქვეყნის „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ღია ეთერში გადაიცემა. „საბავშვო ევროვიზია" შესაძლოა, ელენე კალანდაძემ და თორნიკე გოგრიჭიანმა წაიყვანონ 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიისთვის საკონკურსო სიმღერის პრემიერა დღეს შედგება

2017 წლის საბავშვო ევროვიზიაზე საქართველოს წარმომადგენლის, გრიგოლ ყიფშიძის საკონკურსო სიმღერის პრემიერა დღეს პირველი არხის ეთერში შედგება. სიმღერის სასცენო ვერსიის გადაღება პირველი არხის მთავარ პავილიონში მიმდინარეობდა. კომპოზიციის „გულის ხმა" ავტორი გიგა კუხიანიძე, ხოლო ტექსტის ავტორი თემო საჯაიაა. 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის ქართველი მონაწილე და საკონკურსო კომპოზიცია, რომლითაც გრიგოლ ყიფშიძე მაყურებლის წინაშე 26 ნოემბერს წარსდგება ჟიურიმ შეარჩია, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ მოწვეული წევრები: პროდიუსერი - ზაზა შენგელია, მომღერალი - მაია ბარათაშვილი, მუსიკოსი - დავით ევგენიძე; საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან: მუსიკალური რედაქტორი - ელისო შენგელია და ხმის რეჟისორი - გიორგი ასანიშვილი. გამარჯვებული სიმღერა ღია კენჭისყრის შედეგად გამოვლინდა, შეფასებისას ჟიურის წევრებისთვის კომპოზიციის ავტორთა ვინაობა არ იყო ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ სამი გამარჯვების შემდეგ 2017 წლის საბავშვო ევროვიზიის სიმღერის კონკურსს საქართველო მასპინძლობს. საბავშვო ევროვიზიის რიგით მე-15 კონკურსი 26 ნოემბერს, თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში ჩატარდება. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, თბილისს ევროპის 16 ქვეყნის წარმომადგენელი ახალგაზრდა ვარსკვლავი ეწვევა.