სოფელ მაკვანეთში მკვლელობა მოხდა

შსს-ს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს თანამშრომლებმა, 1998 წელს დაბადებული მ.კ. და 1997 წელს დაბადებული გ.გ. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მ.კ.-მ და მისმა მეგობარმა, გ.გ.-მ მიმდინარე წლის 9 აპრილს თბილისში, ბუდაპეშტის ქუჩაზე, მ.კ.-ს ბაბუას, 1940 წელს დაბადებულ ჯ.კ.-ს, ანგარების მიზნით, მისსავე საცხოვრებელ ბინაში ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს, შემდეგ, დანაშაულის დასაფარად, ბინაში ხანძარი გააჩინეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა მ.კ. და გ.გ. თბილისში დააკავეს. ორივე ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე საქართველოს სსკ-ის 109-ე მუხლით მიმდინარეობს. შსს-მ ბაბუას მკვლელობაში ბრალდებული დააკავა

ბათუმში დაკარგული 13 წლის გოგონა იპოვეს. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, ოჯახმა დასახმარებლად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღეს მიმართა. შსს-მ სამძებრო სამუშაოები განახორციელა. სამინისტროს ინფორმაციით, გოგონა თავს კარგად გრძნობს

ბათუმში დაკარგული 13 წლის გოგონა იპოვეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფარული პოლიციელის ინსტიტუტს ქმნის. შსს მინისტრის მოადგილის, შალვა ხუციშვილის განმარტებით, ფარული პოლიციელები საზღვარგარეთ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების წინააღმდეგ იმუშავებენ. "ეს იქნებიან პოლიციელები, რომლებიც ატაშეებისგან განსხვავებით ღიად არ იმუშავებენ და უცხოეთის ქვეყნებში იქნებიან ფარულად. მათი მიზანი ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა იქნება. საუბარია იმ ორგანიზებულ დანაშაულზე, რომელსაც საქართველოსთან აქვს კავშირი, მსგავსი ინსტიტუტი ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანაში არსებობს. ქვეყნები ამით ეხმარებიან ერთმანეთს, ეფექტურად ებრძოლონ რომელიმე კონკრეტულ ეთნიკურ ორგანიზებულ დაჯგუფებებს", - განმარტავს შალვა ხუციშვილი. შსს საკანონმდებლო ინიციატივის პაკეტს პარლამენტს თვის ბოლომდე წარუდგენს.

შსს ფარული პოლიციელის ინსტიტუტს ქმნის შსს-ს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს თანამშრომლებმა, 1998 წელს დაბადებული მ.კ. და 1997 წელს დაბადებული გ.გ. განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ მ.კ.-მ და მისმა მეგობარმა, გ.გ.-მ მიმდინარე წლის 9 აპრილს თბილისში, ბუდაპეშტის ქუჩაზე, მ.კ.-ს ბაბუას, 1940 წელს დაბადებულ ჯ.კ.-ს, ანგარების მიზნით, მისსავე საცხოვრებელ ბინაში ცივი იარაღით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენეს, შემდეგ, დანაშაულის დასაფარად, ბინაში ხანძარი გააჩინეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. სამართალდამცველებმა მ.კ. და გ.გ. თბილისში დააკავეს. ორივე ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე საქართველოს სსკ-ის 109-ე მუხლით მიმდინარეობს.

შსს-მ ბაბუას მკვლელობაში ბრალდებული დააკავა