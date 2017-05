სომხეთის მთავრობა გადადგა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => serdj-sargsiani [1] => somkheti [2] => somkhetis-prezidenti [3] => somkhetis-mtavroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132088 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => serdj-sargsiani [1] => somkheti [2] => somkhetis-prezidenti [3] => somkhetis-mtavroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132088 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1062 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => serdj-sargsiani [1] => somkheti [2] => somkhetis-prezidenti [3] => somkhetis-mtavroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => serdj-sargsiani [1] => somkheti [2] => somkhetis-prezidenti [3] => somkhetis-mtavroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132088) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1062,2578,15836,7734) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 100807 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-10 10:32:34 [post_date_gmt] => 2017-01-10 06:32:34 [post_content] => ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე, დღეს, ქალაქ მინკსში, სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, კომპანია „გაზპრომ-ექსპორტის” ხელმძღვანელობას შეხვდება. ამის შესახებ "ფორტუნას" ენერგეტიკის სამინისტროდან აცნობეს. უწყების ცნობით, კომპანია „გაზპრომ-ექსპორტთან“ მორიგი სამუშაო შეხვედრა რუსეთიდან სომხეთის მიმართულებით ბუნებრივი აირის ტრანზიტის საკითხთან დაკავშირებით გაიმართება. "ფორტუნას" კი ეს ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში განაცხადეს, დეტალების დაზუსტებაზე საბერძნეთში საქართველოს საელჩო მუშაობს. "2016 წლის 27 დეკემბერს სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსდა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც სერბეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება რამოდენიმე ქვეყანასთან და მათ შორის საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გამარტივებასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს ორდინალური პასპორტის მფლობელებს სერბეთში ვიზის აღების ვალდებულების გარეშე იმოგზაურონ. დეტალების დაზუსტებაზე მუშაობს საბერძნეთში საქართველოს საელჩო. სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილების იმპლემენტაციისათვის საჭირო ვადებისა და დეტალების შესახებ", – განუცხადეს "ფორტუნას" სამინისტროში. სერბეთის პარლამენტმა საქართველოსთან „დიპლომატიური და სამსახურებრივი/ოფიციალური პასპორტების მფლობელთათვის ვიზის მიღებისგან გათავისუფლების შესახებ” შეთანხმების რატიფიკაცია ჯერ კიდევ წინა წლის ბოლოს მოახდინა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => უვიზოდ მიმოსვლა საქართველოს მოქალაქეებს კიდევ ერთ ქვეყანაში შეეძლებათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uvizod-mimosvla-saqartvelos-moqalaqeebs-kidev-ert-qveyanashi-sheedzlebat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-29 15:35:38 [post_modified_gmt] => 2016-12-29 11:35:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=99262 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 98415 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-12-28 13:44:34 [post_date_gmt] => 2016-12-28 09:44:34 [post_content] => ქართული ახალი წელი ტრადიციული სუფრით და შესაბამისად კერძებითაც გამოირჩევა. ამაზე და საახალწლო სუფრის ფასებზე ჩვენთან უკვე დაიწერა. როგორც „ფორტუნასთან“ ექსპერტემბა განაცხადეს, სააახალწლო სუფრა წინა წელთან შედარებით,6%–ით გაძვირდა და მოკრძალებული საახალწლო სუფრის გაწყობა წელს 325–330 ლარამდე დაგიჯდებათ. ანალოგიური სუფრის გაწყობისთვის წინა წელს 314 ლარამდე იყო საჭირო, ხოლო 2014 წელს ეს სუფრა დაახლოებით, 290 ლარი დაგიჯდებოდათ. „ფორტუნა“ შეეცადა გაერკვია, რა სახის კერძებს ვხვდებით მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და რა უჯდებათ შორეულ ევროპაში თუ მეზობელ ქვეყნებში საახალწლო სამზადისი. ისევე როგორც საქართველოში, უცხოეთშიც სხვადასხვა ოჯახებში ფასები და კერძების რაოდენობაც განსხვავებულია, თუმცა საერთო სურათის შექმნაში ჩვენი უცხოელი კოლეგები დაგვეხმარნენ. ესპანეთი [gallery royalslider="1" ids="99061,99059,99060,99062,99063,99064,99065,99066,99067"] საშობაო სუფრაზე ესპანეთში, დაახლოებით, 2–3 სახის კერძი აქვთ, ძირითადად, ინდაურის ან ღორის ხორცით გაკეთებული, ასევე ბოსტნეულით მომზადებული კერძი და დესერტი. ასევე, აუცილებლად აქვთ სუფრაზე ზღვის პროდუქტები: კიბორჩხალები, კალმარები და ა.შ. თევზეულის ფასი 5-დან 30 ევრომდე მერყეობს. ერთი კილოგრამი საქონლის ხორცის ფასი, საშუალოდ, 12 ევროა, ღორის ხორცი 6 ევრო ღირს. ქათმის ხორცის შეძენას კი 3 ევროდ შეძლებთ. ნიგვზის ფასი ესპანეთში 12 ევროა, თაფლის - 8 ევრო. რაც შეეხება ხილს, ვაშლის ფასი 2,5 ევროა, კარალიოკი 3 ევრო, მსხალი 2,6 ევრო, კივი 6 ევრო, მანგო 2 ევრო, ანანასი 0.80 ევრო. ბევრად უფრო მაღალი ფასებია ბაზარში. ხოლო სპეციალურად ხილის და ბოსტნეულის მაღაზიებში ამ პროდუქტის შეძენას უფრო იაფად შეძლებთ. 1 კილოგრამი ასაწონი შოკოლადის ფასი 30 ევროა. რაც შეეხება სასმელს, შამპანიურის შეძენა 8 ევროდ შეგიძლიათ, წითელი ღვინო 12 ევრო ღირს, თეთრი კი 6 ევრო. ესპანეთში შეძლებთ გოჭის შეძენასაც. მისი ღირებულება წონის მიხედვით გამოანგარიშდება და ერთი კილო 8 ევრო ღირს. ასე რომ, საშუალოდ ესპანური სუფრა 150–200 ევრომდე ჯდება. სომხეთი სომხეთში ახალი წლის ღამეს ორი სახეობის ტოლმას ამზადებენ. ვაზის ფოთოლში ე.წ. pasuc dolma და ჩვეულებრივს. ასევე, თითქმის ყველა ოჯახში შეხვდებით ღორის ფეხისგან დამზადებულ კერძს. შედარებით შეძლებულ ოჯახში კი ინდაურსაც ამზადებენ. საახალწლო სუფრაზე, ასევე, შეხვდებით რამდენიმე სახეობის სალათს, წვენებს, ალკოჰოლური სასმელებიდან აუცილებელია არაყი, შამპანიური კი - სასურველი. „სუფრაზე შეხვდებით რამდენიმე სახეობის ყველს, ბასტურმას, სუჯუხს და ხალაძეც. ასევე ერთ–ერთი ტრადიციული კერძია იშლიკ გუფთა. სომხეთში საახალწლო სუფრაზე აუცილებლად არის ტკბილეული, ხილი, კანფეტები და მშრალი ხილი ანუ ჩირები", – განაცხადა ტატო სარქისიანმა. საშუალოდ, სომხური ახალი წლის სუფრა 150–200 ევრომდე ჯდება. ჩეხეთი ჩეხეთში ახალი წლის სუფრა „ვანოცი“ 25 დეკემბერს იშლება. ხოლო 31 დეკემბერს პრაღაში „სილვესტერს“ უწოდებენ. მთავარი კერძები ძირითადად ცოცხალი თევზისგან, კაპრისგან კეთდება, რომლის ღირებულება, დაახლოებით, 10 ევროა. სუფრაზე, ასევე არის რამდენიმე სახეობის სალათა, მათ შორის, ერთ–ერთი ტრადიციულია ბრამბორაკი – რომელიც გახეხილი კარტოფილისგან მზადდება. ასევე, ხშირია, სუფრაზე სოკოსგან დამზადებული სალათი. „შედარებით შეძლებულ ოჯახებში შეხვდებით ქათმის, თევზის და ღორის ხორცის ფილეებს, რომლებიც საგანგებოდ მზადდება. წინა ღამეს რძეში ლბება, შემდეგ სხვადასხვა სანელებლებით აზავებენ. ამ მასას კი სიმინდის ფქვილში ამოვლებულს წვავენ“, – განაცხადა „ფორტუნასთან“ არჩილ უთურგაშვილმა. ჩეხურ ტრადიციულ სუფრაზე დიდ ყურადღებას აქცევენ დეკორატიულ გაფორმებას. აქ შეხვდებით რამდენიმე სახეობის ხილს. ჩვენს რესპონდენტს, მაგალითად, საახალწლო სუფრისთვის ქოქოსი კაკალში აქვს გამზადებული, რაც საკმაოდ ეგზოტიკურად და ლამაზად გამოიყურება. სასმელებიდან სუფრაზე, ძირითადად, ღვინოს შეხვდებით. რაც შეეხება ფასებს, ახალი წლის დღეებში პრაღაში დიდი ფასდაკლებებია. ახალი წლის ღამეს პროდუქტები ძვირდება, შემდეგ კი ფასები ისევ ეცემა. მრავალფეროვანი სუფრის გაშლა პრაღაში 5000 კრონი უჯდებათ, რაც დაახლოებით, 200 დოლარია. შედარებით ნაკლები კერძებით, ახალი წლის სუფრას კი 100 დოლარადაც გააწყობთ. როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა გვითხრა, ახალ წელს პრაღაში უფრო მეტად რესტორნებში ხვდებიან. აზერბაიჯანი აზერბაიჯანში ახალ წელს ძალიან მდიდრულად არ აღნიშნავენ. მთავარ კერძად აქ სალათები მზადდება და მათ სუფრაზე სულ მცირე 5 სახეობის ფლავს შეხვდებით. ახალი წლის სუფრაზე ასევე არის ფლავი და ინდაური. ახალი წლის მთავარი სიმბოლო კი ციტრუსი „თანგერინია“, რომელიც ფორთოხალს ჰგავს. „იმის გამო, რომ ჩვენთვის ჩაი ტრადიციულია, ჩაისთან ტკბილეული ყველა ოჯახშია. ამიტომ ჩვენთან ტკბილეული მუდმივად არის და ახალ წელს რაიმე განსაკუთრებულ და განსხვავებულ ტკბილეულს არ ვამზადებთ“, – განაცხადა „ფორტუნასთან“ აიგიულ მეჰმენ. რაც შეეხება სასმელებს, ამ ღამის მთავარ სასმელს შამპანიური წარმოადგენს, თუმცა სუფრაზე, ასევე, შეხვდებით ღვინოსა და ვისკის. ტრადიციული კერძებით გაწყობილი სუფრა საშუალოდ 500 – 600 მანათი ჯდება. თუმცა, მოსახლეობის უმრავლესობა ახალი წლის კერძებისთვის 200–300 მანათს ხარჯავს. როგორი იცვლება სურსათის ფასები მსოფლიოში წლიდან წლამდე? FAO-ს სასურსათო ფასების ინდექსმა ნოემბერში ოდნავ დაიწია; 2016 წლის მანძილზე მისი სტაბილური ზრდის ტენდენციიდან ეს მსუბუქი გადახრაა. ამის მიუხედავად, წინა წლის ამავე თვის მაჩვენებელთან შედარებით, ფასები 10.4%–ითაა გაზრდილი. მსოფლიოში სურსათზე ფასების ზრდის ტენდენცია საქართველოზეც პირდაპირ აისახება, რადგან ქვეყანა ძირითადად იმპორტირებულ საქონელზეა დამოკიდებული. სურსათზე ფასების ზრდის მიზეზები: მსოფლიოში სურსათზე ფასების ზრდას 4 ძირითადი მიზეზი განაპირობებს. მათ შორის, პირველი გაზისა და ნავთობის ფასია. გარდა იმისა, რომ ეს საკვების ტრანსპორტირების ფასს ზრდის, ნავთობისა და გაზის ფასის ზრდის გამო, იზრდება სასუქის ფასიც, შესაბამისად პროდუქტის თვითღირებულებაც. როგორც უცხოური ბიზნესგამოცემები წერენ, მსოფლიოში საკვების ზრდის მეორე მიზეზი სიმინდის, როგორც საწვავი პროდუქტის გამოყენებაა. 