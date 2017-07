სოპრანო თეონა დვალი იტალიელ ბიზნესმენს მიჰყვება ცოლად – „ისეთი ბედნიერი ვარ, მეშინია…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teona-dvali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143997 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teona-dvali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143997 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2434 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teona-dvali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teona-dvali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143997) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2434) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112586 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-03 14:20:42 [post_date_gmt] => 2017-03-03 10:20:42 [post_content] => ცნობილი ადამიანები სოცქსელის საშუალებით დედიკოებს 3 მარტს ულოცავენ. ნანუკა გოგიჩაიშვილი ტელეჟურნალისტ დედას, ნათია ბანძელაძეს ასეთი ტექსტით ულოცავს: „დღევანდელი დღე არის ამ პატარა ლედის დღე, რომელიც ცხოვრობს ზღაპარში, სჯერა ზრდილობის, თუკი ოდესმე ჩემთვის უთქვამთ კომპლიმენტი, როგორი გაზრდილი ვარ, ეს ჩემი მშობლების დამსახურებაა!.. მაგრამ რადგან დღეს დედების დღეა, მინდა მადლობა გადავუხადო ყველაფრისთვის, რაც ჩემში ჩადო. დედა, გულით გიხდი მადლობას - შენ ჩემი ძალა და სინათლე ხარ!..“. ნოდიკო ტატიშვილი დედისადმი სიყვარულს ასე გამოხატავს: „დედა! გილოცავ დედების დღეს! დღესაც და ყოველთვის შენი დღეა და მაბედნიერებ! მიყვარხარ!“ დედებს 3 მარტს ულოცავენ ნინო სურგულაძე, კრისტი ყიფშიძე, კახი მამულაშვილი, ანი ფხაკაძე, თეონა დვალი და სხვა ცნობილი სახეები. [gallery link="file" ids="112593,112594,112595,112596,112597,112598"] შვილთან, ანიტასთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს ავრცელებს ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი, რომელიც წერს: „მერე რა, რომ დედის დღეა? მამა ასევე მნიშვნელოვანია შვილებისთვის. მისი როლი აღზრდასა და ყურადღებაში ასევე ფასდაუდებელია. ანიტა მამიკოსთან ერთად ❤️ Vano Shlamov -ის ფოტო". როგორ გამოიყურებიან ცნობილი ადამიანების დედიკოები - 3 მარტი „ფეისბუქზე"

ქართველმა სოპრანომ, თეონა დვალმა, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა პრესტიჟულ სცენაზე გამოდის, გასული ზაფხულის ორი თვე იაპონიაში გაატარა. სცენაზე ის მსმენელის წინაშე თეატრის საიუბილეო სეზონის გახსნაზე წარდგა. შემდეგ კი იაპონიის იმპერატორთან შეხვედრაზე მიიწვიეს... თეონამ სოციალურ ქსელში ახლახან გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ის სპეციალურად იმპერატორისთვის მღერის... თეონა დვალი: დაგეგმილ სპექტაკლებს შორის გაიმართა ეს საღამო. იაპონიის იმპერატორსა და მის მეუღლესთან საერთაშორისო შემადგენლობა ვიყავით მიწვეული, სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, თეატრის მეათე საიუბილე სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით. გვთხოვეს, ჩვენს ენაზე შეგვესრულებინა რაიმე. მე ვიმღერე მაჭავარიანის ეს ულამაზესი რომანსი. იმპერატორთან გასაუბრების საშუალება თუ მოგეცა? მოვიდა და თბილი კომპლიმენტები მითხრა, რამაც ძალიან გამახარა (იღიმის). თეონა დვალმა იაპონიის იმპერატორისთვის იმღერა

[video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2015/12/12345022_1731391107081983_1217468039_n.mp4"][/video] [gallery link="file" ids="112593,112594,112595,112596,112597,112598"] შვილთან, ანიტასთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს ავრცელებს ფოტოგრაფი გოგა ჩანადირი, რომელიც წერს: „მერე რა, რომ დედის დღეა? მამა ასევე მნიშვნელოვანია შვილებისთვის. მისი როლი აღზრდასა და ყურადღებაში ასევე ფასდაუდებელია. ანიტა მამიკოსთან ერთად ❤️ Vano Shlamov -ის ფოტო". როგორ გამოიყურებიან ცნობილი ადამიანების დედიკოები - 3 მარტი „ფეისბუქზე"