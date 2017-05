სოსო ჯოხაძის მკვლელობისათვის ბრალდებულს 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [2] => mkvleloba-vakeshi [3] => soso-jokhadze [4] => mkvlelobashi-braldebuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134278 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [2] => mkvleloba-vakeshi [3] => soso-jokhadze [4] => mkvlelobashi-braldebuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134278 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 109 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [2] => mkvleloba-vakeshi [3] => soso-jokhadze [4] => mkvlelobashi-braldebuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mkvleloba [1] => tbilisis-saqalaqo-sasamartlo [2] => mkvleloba-vakeshi [3] => soso-jokhadze [4] => mkvlelobashi-braldebuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134278) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (109,8389,16049,8390,986) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132642 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 11:03:01 [post_date_gmt] => 2017-05-21 07:03:01 [post_content] => ორთაჭალაში შვილმა დედა მოკლა. შემთხვევა გუშინ ღამით მოხდა. სამართალდამცავებმა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე დამატებით დეტალებზე არ საუბრობენ. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, დედა მისმა ქალიშვილმა მოკლა. რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, დაკავებულია ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს. ორთაჭალაში, შვილმა დედა მოკლა "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, მოსამართლე ელენე გოგუაძემ არ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულისთვის გირაოს შეფარდების თაობაზე და კაჭარავას აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. როგორც მოსამართლემ განმარტა, სასამართლოში წარმოდგენილი საქმის მასალებით კაჭარავას ბრალი მძიმე კატეგორიის დანაშაულში ედება. თუმცა, ელენე გოგუაძემ აღნიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება მხოლოდ ამ გარემოებას არ ეფუძნება. მოსამართლის თქმით, დაკავებისას სამართალდამცველების მხრიდან ზეწოლის ფაქტები კაჭარავას არ დაუფიქსირებია არც ჩხრეკის ოქმში და არც დაკავების ოქმში, შესაბამისად, მხოლოდ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. მოსამართლემ ასევე აღნიშნა, რომ ნარკოდანაშაულს, რომელშიც კაჭარავას ბრალი ედება, ახასიათებს განგრძობადობა და განმეორებითობა. "დასადგენია, თქვენგან ამოღებული ნარკოტიკული ნივთიერების წარმომავლობა, ასევე დანიშნულება და, შესაბამისად, არსებობს საფრთხე, რომ გამოძიებას ამ კუთხით ხელი შეეშალოს", - განაცხადა მოსართლე ელენე გოგუაძემ. მან ასევე ბრალდებულს განუმარტა, რომ წინასასამართლო სხდომაზე, რომელიც 26 ივნისსაა ჩანიშნული, აუცილებლად მოხდება ბრალდებულისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების გადასინჯვა. მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების გამოცხადებას დარბაზში მყოფი დაკავებულის ახლობლების უკმაყოფილება მოჰყვა. რამდენიმე მათგანმა სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. სასამართლო დარბაზი ასევე უკომენტაროდ დატოვა პრეზიდენტის შვილმა ანა მარგველაშვილმა, რომელიც სასამართლო პროცესს ესწრებოდა. ანა მარგველაშვილის მეგობარს თორნიკე კაჭარავას პატიმრობა შეეფარდა სოფელ მაკვანეთში მკვლელობა მოხდა

ოზურგეთის რაიონის სოფელ მაკვანეთში მკვლელობა მოხდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე დაწყებული კონფლიქტის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ბრალდებული დაკავებულია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლითაა დაწყებული, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. ორთაჭალაში, შვილმა დედა მოკლა

ორთაჭალაში შვილმა დედა მოკლა. შემთხვევა გუშინ ღამით მოხდა. სამართალდამცავებმა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე დამატებით დეტალებზე არ საუბრობენ. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, დედა მისმა ქალიშვილმა მოკლა. რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, დაკავებულია ახალგაზრდა გოგონა, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები აქვს.