სროლა აშშ-ში – 8 ადამიანი გარდაიცვალა

დონალდ ტრამპის სიძე ჯარედ კუშნერი შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის კავშირის საიდუმლო არხის დამყარების შესაძლებლობას განიხილავდა. სკანდალურ ინფორმაციას ამერიკული და დასავლური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, ჯარედ კუშნერი და სერგეი კისლიაკი საარჩევნო კამპანიის პერიოდშიც და მას შემდეგაც კონტაქტობდნენ. როგორც Washington Post და New York Times წერს, კუშნერს, რუსეთის ობიექტების გამოყენება სურდა, რათა თავიდან აეცილებინა მოსკოვსა და აშშ-ს შორის მოლაპარაკებების ჩაშლა. თავად კუშნერი, ამ ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს. მედიაში წერენ, რომ შესაძლოა, მისი კომუნიკაცია ტრამპის გამარჯვებისთვის იყო და ამისთვის, რუსები გამოიყენეს. კუშნერი ჯერჯერობით, ბრალდებული არ არის, თუმცა პოლიცია თვლის რომ მას საჭირო ინფორმაციის გამო დაკითხავენ. დონალდ ტრამპის სიძემ და მრჩეველმა რუსეთთან სამი სახის კომუნიკაცია დამალა, მათ შორის ორი სატელეფონო საუბარი, რომელიც 2016 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე პერიოდში შედგა. მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის საიდუმლო კავშირის დამყარება კი კუშნერმა რუს დიპლომატს 2016 წლის დეკემბერში ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრაზე შესთავაზა. "კარგია თქვენთან სტუმრობა. დარჩით ძლიერები და პოზიტიურები. დიდი სიყვარულით, მელანია ტრამპი", - ასეთი ჩანაწერი გააკეთა პირველმა ლედიმ ბამბინ გესუს ბავშვთა საავადმყოფოში. ფურცელზე ასევე, მელანიამ ორი პატარა ნახატიც დატოვა: გული და ყვავილი. "სიტყვების ბოლოს შესამჩნევი პატარა "კავებია", რომელიც წუხილს გამოხატავს, ასევე ეს კავები მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მელანია ტრამპს საკუთარი ნივთების შეგროვება უყვარს, როგორც მატერიალურის, ისე არამატერიალურის", - განაცხადა კურტსმა. სპეციალისტების თქმით, ასოების სიზუსტე და სასვენი ნიშნები, მიანიშნებს იმაზე, რომ ის კარგი მსმენელია, პირდაპირია, ერთგული და საკუთარი თავის კონტროლი კარგად შეუძლია. კუტრსი წლების განმავლობაში, დონალდ ტრამპის ხელწერას შეისწავლიდა. ის ამბობს რომ ცოლ-ქმრის კალიგრაფიებს შორის უცნაური მსგავსებებია. "მელანიას ვერტიკალური ხაზები, ძალიან ჰგავს მისი მეუღლის ხელწერას",- განაცხადა მან. სპეციალისტმა ასევე აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი მისი ხელწერის დაფარვას ცდილობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ აშშ-ს პრეზიდენტს არ სურს, რომ ვინმემ მის შესახებ უფრო მეტი იცოდეს. ეს კი უნდობლობის უკიდურესი ნიშანია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => რას გვეუბნება მელანია ტრამპის კალეგრაფია მასზე? ექსპერტებმა პირველი ლედის ხელნაწერი შეისწავლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-gveubneba-melania-trampis-kalegrafia-masze-eqspertebma-pirveli-ledis-khelnaweri-sheiswavles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 23:05:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 19:05:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134284 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134270 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 20:16:29 [post_date_gmt] => 2017-05-25 16:16:29 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, ტერორისტულ ორგანიზაცია ISIS-ზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა, 105 მშვიდობიანი მოქალაქე იმსხვერპლა. საუბარია ერაყის ქალაქ მოსულში, მარტში განხორციელებულ თავდასხმებზე. აშშ-ს ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, მშვიდობიანი მოქალაქეები ISIS-ის სნაიპერებმა დახოცეს, ასევე საჰაერო თავდასხმების შედეგად აფეთქდა მოწყობილობები, რომლებიც ტერორისტებს შენობებთან ჰქონდათ დამონტაჟებული. შესაბამისად, ჩამონგრევის დროს დაიღუპა მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომლებიც შენობებს აფარებდნენ თავს. თვითმხილველები ირწმუნებიან, რომ შენობაში 36 მშვიდობიანი მოქალაქე იყო, თუმცა აშშ-ს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მათ "შესაბამისი მტკიცებულებები არ გააჩნიათ". გამოძიების დასკნაში ნათქვამია, რომ სამხედროები ადგილზე მშვიდობიანი მოსახლეობის ყოფნას ვერ განსაზღვავდნენ. ასევე, ნათქვამია, რომ ISIS-ის მიერ მოწყობილი აფეთქებები სულ მცირე, ოთხჯერ უფრო მძლავრი იყო, ვიდრე საჰაერო თავდასხმის დროს გამოყენებული იარაღები. აშშ-ს საჰაერო დარტყმებმა მოსულში, 105 მშვიდობიანი მოქალაქე იმსხვერპლა

ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, ტერორისტულ ორგანიზაცია ISIS-ზე განხორციელებულმა თავდასხმებმა, 105 მშვიდობიანი მოქალაქე იმსხვერპლა. საუბარია ერაყის ქალაქ მოსულში, მარტში განხორციელებულ თავდასხმებზე. აშშ-ს ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, მშვიდობიანი მოქალაქეები ISIS-ის სნაიპერებმა დახოცეს, ასევე საჰაერო თავდასხმების შედეგად აფეთქდა მოწყობილობები, რომლებიც ტერორისტებს შენობებთან ჰქონდათ დამონტაჟებული. შესაბამისად, ჩამონგრევის დროს დაიღუპა მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომლებიც შენობებს აფარებდნენ თავს. თვითმხილველები ირწმუნებიან, რომ შენობაში 36 მშვიდობიანი მოქალაქე იყო, თუმცა აშშ-ს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მათ "შესაბამისი მტკიცებულებები არ გააჩნიათ". გამოძიების დასკნაში ნათქვამია, რომ სამხედროები ადგილზე მშვიდობიანი მოსახლეობის ყოფნას ვერ განსაზღვავდნენ. ასევე, ნათქვამია, რომ ISIS-ის მიერ მოწყობილი აფეთქებები სულ მცირე, ოთხჯერ უფრო მძლავრი იყო, ვიდრე საჰაერო თავდასხმის დროს გამოყენებული იარაღები. 