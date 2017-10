სურსათის ეროვნული სააგენტო თბილისის მასშტაბით მონიტორინგის სისტემებს განათავსებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174068 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174068 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2080 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => aziuri-farosana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sursatis-erovnuli-saagento [1] => aziuri-farosana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174068) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18508,2080) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174078 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 16:29:05 [post_date_gmt] => 2017-10-11 12:29:05 [post_content] => სურსათის ეროვნული სააგენტო სახლის პირობებში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის გზების შესახებ ვიდეოს აქვეყნებს. "აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა მოსახლეობის ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია! გამოსაზამთრებლად სახლებში შესული ფაროსანას წინააღმდეგ დაუშვებელია ქიმიური წამლობა. ამიტომ მავნებლის გასანადგურებლად გამოიყენება მექანიკური მეთოდები, რომლებიც ეფექტიანად უზრუნველყოფს ფაროსანას განადგურებას საცხოვრებელ სახლებში. ჯამში ჩაასხით საპნიანი წყალი ან ჭურჭლის სარეცხი ჟელე და ააქაფეთ. ჯამი დადგით ღამით და დაანათეთ მაგიდის სანათი ისე, რომ ოთახში სხვა განათება არ იყოს. დილით ჯამში უამრავ დამხრჩ ვალ ფაროსანას აღმოაჩენთ. არ დაიზაროთ ფაროსანასთან მექანიკური ბრძოლა! გახსოვდეთ, ერთი ინდივიდის განადგურება ნიშნავს მომავალი სეზონისთვის 200-მდე ახალი მწერის მოსპობას!",-აღნიშნულია სეს-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=NJbUYE5RdLs[/embed] "ფაროსანა კანცელარიაში სტუმრად მოვიდა. მთლად ჩემს ჩანთაზე დასკუპდა, შემდეგ კი გერბზე გადასკუპტა", – აღნიშნა მან. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გუშინ დაადასტურა, რომ დედაქალაქში გავრცელებული მწერი, ნამდვილად აზიური ფაროსანაა​. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მწერის გავრცელების არეალი გაიზარდა და დასავლეთ საქართველოდან მან თბილისში გადმოინაცვლა. დიდირ აოდენობით აზიური ფაროსანა შენიშნეს, როგორც ვაკის პარკში, ასევე კუს ტბაზე და სხვა რეკრეაციულ ზონებში. "აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა მოსახლეობის ჩართულობის გარეშე შეუძლებელია! გამოსაზამთრებლად სახლებში შესული ფაროსანას წინააღმდეგ დაუშვებელია ქიმიური წამლობა. ამიტომ მავნებლის გასანადგურებლად გამოიყენება მექანიკური მეთოდები, რომლებიც ეფექტიანად უზრუნველყოფს ფაროსანას განადგურებას საცხოვრებელ სახლებში. ჯამში ჩაასხით საპნიანი წყალი ან ჭურჭლის სარეცხი ჟელე და ააქაფეთ. ჯამი დადგით ღამით და დაანათეთ მაგიდის სანათი ისე, რომ ოთახში სხვა განათება არ იყოს. დილით ჯამში უამრავ დამხრჩ ვალ ფაროსანას აღმოაჩენთ. არ დაიზაროთ ფაროსანასთან მექანიკური ბრძოლა! გახსოვდეთ, ერთი ინდივიდის განადგურება ნიშნავს მომავალი სეზონისთვის 200-მდე ახალი მწერის მოსპობას!",-აღნიშნულია სეს-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. 