სუს-მა თბილისის მერიის თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, ქრთამის აღებისთვის დააკავა

თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას იწყებს. თბილისის მერიის ინფორმაციით, კახეთთან დამაკავშირებელი გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია 12 ივლისს დაიწყება და მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. გზის კაპიტალური რეაბილიტაციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4.5 მლნ ლარი დაიხარჯება. სამშენებლო სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია შპს "ენკო" შეასრულებს. თბილისის მერია მოსახლეობას შექმნილი დისკომფორტისთვის ბოდიშს უხდის. აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის კაპიტალურ რეაბილიტაცია იწყება

დედაქალაქში ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების მოძრაობა შესაძლოა, აიკრძალოს. თბილისის მერიის მიერ ტაქსების რეგულირების თემაზე დაწყებული რეფორმა ერთ-ერთ მოთხოვნად, იდეის დონეზე, ამ საკითხსაც ითვალისწინებს. თბილისის ვიცე-მერის, ირაკლი ლექვინაძის , ინფორმაციით, საკითხი სპეციალისტებთან საუბრის დროს გამოიკვეთა. "ტაქსების რეგულირების ჩარჩო-დოკუმენტი სპეციალისტებთან ერთად განიხილება. საუბარია სხვადასხვა რეგულაციაზე და მათ შორის, ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების აკრძალვის საკითხიც ერთ -ერთი იდეაა, საუბარი არ არის რაიმე გადაწყვეტილებაზე, საკითხი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა", - განაცხადა „ფორტუნასთან" თბილისის ვიცე-მერმა. "ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის" თავმჯდომარის, დავით მესხიშვილის, ინფორმაციით, ტაქსების რეგულირების თემაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ამ საკითხმა მხოლოდ იდეის დონეზე გაიჟღერა, თუმცა რა რისკების შემცველია ორკარიანი მარჯვენა საჭიანი ტაქსი, არანაირი ოფიციალური კვლევა არ არსებობს. „სხვა კომპლექსურ საკითხებთან ერთად, საუბარი იყო ორკარიან მარჯვენასაჭიან ავტომობილზე. რეალურად, ასეთი მანქანა მგზავრის გადაყვანისთვის გარკვეულ რისკებს მაინც შეიცავს, რადგან მგზავრის ჩაჯდომა და გადმოსვლა მანქანიდან მოძრაობის ზოლის მხარეს უნდა მოხდეს. რამდენად ხშირად ხდება ინციდენტი მარჯვენასაჭიან ორკარიან ტაქსებთან დაკავშირებით და გარდა თეორიულისა , რამდენად რეალურია საფრთხე, ამას შესაბამისი კვლევა და არგუმენტებით გამყარება სჭირდება, რაც მერიას არ გააჩნია", - ამბობს „ფორტუნასთან" მესხიშვილი. თბილისში ტაქსების რეგულირების საკითხი ავტომობილების ლიცენზირებასა და მძღოლების სამედიცინო შემოწმებასაც ითვალისწინებს. თამუნა გოგუაძე

იკრძალება თუ არა ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსები შსს-ს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისან-სამგორის სამმართველოს პირველი განყოფილების თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად, ინდოეთის რესპუბლიკის ორი მოქალაქე - 1991 წელს დაბადებული ჰ.ს. და 1995 წელს დაბადებული რ.ს. თბილისში დააკავეს. შს სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ვარკეთილში, დროებით საცხოვრებელ ბინაში, არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელეს. გამოძიება გარყვნილი ქმედების ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 141-ე მუხლით).

არასრულწლოვნის მიმართ გარყვნილი ქმედების განხორციელბისთვის ინდოეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები დააკავეს თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას იწყებს. თბილისის მერიის ინფორმაციით, კახეთთან დამაკავშირებელი გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია 12 ივლისს დაიწყება და მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. გზის კაპიტალური რეაბილიტაციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4.5 მლნ ლარი დაიხარჯება. სამშენებლო სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია შპს "ენკო" შეასრულებს. თბილისის მერია მოსახლეობას შექმნილი დისკომფორტისთვის ბოდიშს უხდის.

აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის კაპიტალურ რეაბილიტაცია იწყება