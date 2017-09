თბილისში მსოფლიო ვარსკვლავები ჩამოდიან: სუპერფეხბურთელები ბორჯომის ტყის აღდგენას ეხმარებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => varskvlavebi [1] => sporti [2] => sff [3] => khandzari-borjomshi [4] => saqvelmoqmedo-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165187 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => varskvlavebi [1] => sporti [2] => sff [3] => khandzari-borjomshi [4] => saqvelmoqmedo-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165187 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 128 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => varskvlavebi [1] => sporti [2] => sff [3] => khandzari-borjomshi [4] => saqvelmoqmedo-matchi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => varskvlavebi [1] => sporti [2] => sff [3] => khandzari-borjomshi [4] => saqvelmoqmedo-matchi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165187) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18387,19344,410,156,128) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165097 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-19 12:07:40 [post_date_gmt] => 2017-09-19 08:07:40 [post_content] => მადრიდის ”ატლეტიკომ” ახალ სტადიონზე პირველი მატჩი გამართა. მადრიდელებმა ”ვანდა მეტროპოლიტანოზე” პირველი შეხვედრა ”მალაგას” წინააღმდეგ ჩაატარეს, რომელიც ”როხიბლანკომ” ანტუან გრიზმანის მიერ გატანილი ერთადერთი გოლის წყალობით მოიგო - 1:0. ”ატლეტიკოს” ახალ საშინაო არენას 4 წლის განმავლობაში აშენებდნენ და საბოლოოდ მისი მშენებლობა 310 მლნ ევრო დაჯდა. ”ვანდა მეტროპოლიტანო” ”ლა პეინეტას” ადგილზე ააშენეს - სტადიონის, რომელმაც მხოლოდ 10 წელი იარსება, თუმცა ისტორიას იქ გამართული საკონტინენტთაშორისო თასი 2002-სა და ესპანეთის სუპერთასის 1996 წლის შეხვედრის მასპინძლობის გამო შემორჩა. ”ატლეტიკოს” ახალ საშინაო არენას 4 წლის განმავლობაში აშენებდნენ და საბოლოოდ მისი მშენებლობა 310 მლნ ევრო დაჯდა. ”ვანდა მეტროპოლიტანო” ”ლა პეინეტას” ადგილზე ააშენეს - სტადიონის, რომელმაც მხოლოდ 10 წელი იარსება, თუმცა ისტორიას იქ გამართული საკონტინენტთაშორისო თასი 2002-სა და ესპანეთის სუპერთასის 1996 წლის შეხვედრის მასპინძლობის გამო შემორჩა. გულშემატკივარმა კი ნამდვილად იგრძნო სასიამოვნო განსხვავებები - ”ვანდა მეტროპოლიტანო ” ახალი, ულტრათანამედროვე არენაა და მატჩის დამსწრეებს ყველანაირ კომფორტს სთავაზობს. უკვე ცნობილია, რომ ”ვანდა მეტროპოლიტანო” უეფას ჩემპიონთა ლიგის 2018-19 წლების სეზონის ფინალური მატჩის მასპინძლობის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი იქნება. იქამდე კი ნოემბერში არენა ესპანეთისა და ბრაზილიის ეროვნული ნაკრებების დაპირისპირებას უმასპინძლებს. მიუხედავად იმისა, რომ გულშემატკივართა და ექსპერთა დიდი ნაწილი ”ატლეტიკოს” ახალ საშინაო არენას ძალიან დადებითად აფასებს, ყველა კმაყოფილი მაინც არ არის. ფანების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მადრიდელებს შეეძლოთ ”ვისენტე კალდერონი” უფრო თანამედროვედ მოეწყოთ და თუნდაც მისი ისტორიული მნიშვნელობის გამო, იქ დარჩენილიყვნენ, მეორე ნაწილს კი უფრო ის აწუხებს, რომ ”ვანდა” გულშემატკივართა ტრანსპორტირების თვალსაზრისით საკმაოდ პრობლემურ ადგილას მდებარეობს და მიუხედავად იმისა, რომ ”ატლეტიკომ” გარშემო მდებარე გზების რეალბილიტაციისათვის 44 მლნ ევრო უკვე გამოყო, ფანების ნაწილს მიაჩნია, რომ ახალი სტადიონის მდებარეობა მატჩებზე მათ დაგვიანებას გამოიწვევს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის მიმართ მოწოდებას კიდევ 12 ანტისადოპინგო სააგენტო შეუერთდა. ისინი ითხოვენ აუკრძალონ რუსეთს 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიადაზე გამოსვლა. შესაბამისად, 28-მდე გაიზარდა იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებიც რუსი ათლეტების 2018 წლის თამაშებიდან ჩამოშორებას ითხოვენ. რამდენიმე დღის წინ, საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისადმი მიმართვას ხელი მოაწერეს ავსტრიის, ავსტრალიის, კანადის, დანიის, ფინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ირლანდიის, იაპონიის, ჰოლანდიის, ახალი ზელანდიის, ნორვეგიის, სინგაპურის, შვედეთის, დიდი ბრიტანეთისა და აშშ-ის წარმომადგენლებმა. ახლა კი ამ ჯგუფს შეუერთდნენ ბაჰამის კუნძულების, ბარბადოსის, ბელგიის, ესტონეთის, ფლანდრიის (ბელგია), გვატემალას, ისლანდიის, პოლონეთის, პუერტო რიკოს, სან მარინოს, ესპანეთისა და შვეიცარიის ეროვნული ანტისადოპინგო სააგენტოს ხელმძღვანელები. „პარი სენ-ჟერმენის" რიგებში სიტუაცია აირია. „ლიონთან" შეხვედრა პარიზელებმა 2:0 მოიგეს, მაგრამ ამას თან დაერთო ედინსონ კავანის კონფლიქტი ნეიმართან და დანი ალვეშთან. ერთ-ერთ ეპიზოდში, როცა კავანიმ ჯარიმის დარტყმა მოისურვა, ალვეშმა ურუგვაელს ბურთი წაართვა და ნეიმარს გადასცა. თავის მხრივ, კავანიმ ბრაზილიელს პენალტის შესრულების უფლება არ მისცა. 79-ე წუთზე ნეიმარი 11-მეტრიანის დასარტყმელად მოემზადა, მაგრამ ედინსონთან მცირე საუბრის შემდეგ, ბურთს მოშორდა. ურუგვაელმა ვერ შეძლო იმ პენალტის გატანა. კავანი მატჩის შემდეგ გაცოფებული იყო. მან სწრაფად აკრიფა თავისი ნივთები და სტადიონი სათადარიგო გასასვლელიდან გუნდისგან ცალკე დატოვა. ურუგვაელმა პრესასთან საუბარი არ ისურვა. ნეიმარმა მალე უპასუხა ურუგვაელს. ცოტა ხნის წინ, ის კავანის „ინსტაგრამის" ფოლოუერებიდან ამოეწერა. ამასობაში პსჟ-მ ნეიმარის გვარით უკვე 120 ათასი მაისური გაყიდა, რითაც კლუბის რეკორდი გააუმჯობესა. მწარმოებლები ასეთი მოთხოვნით გაოგნებული არიან და მაღაზიების შევსებას ვერ ასწრებენ. ბრაზილიელის მაისურების ახალი პარტია მხოლოდ ორი თვის შემდეგ გამოჩნდება მაღაზიებში. გარდა ამისა, პარიზულ კლუბში ნეიმარისა და კილიან მბაპეს გადასვლის შემდეგ, მაისურების რეალიზაციამ 75 პროცენტით იმატა. როგორია ახალი ვანდა: ატლეტიკოს ახალი სახლი ყველას არ მოსწონს (ფოტოები) მოაშორეთ ეს დოპინგით გაჟღენთილები: რუსეთს მოწინააღმდეგეები ემატება

პარიზში სკანდალია: პსჟ-ს ლიდერები ერთმანეთს დაერივნენ