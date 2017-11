თურქეთში საქართველოს მოქალაქეები დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => saqartvelos-moqalaqeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187207 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => saqartvelos-moqalaqeebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187207 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => saqartvelos-moqalaqeebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => saqartvelos-moqalaqeebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187207) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7911,339) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187209 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 17:41:17 [post_date_gmt] => 2017-11-14 13:41:17 [post_content] => ესპანური გამოცემა "ელ მუნდოს" ცნობით, მადრიდის პოლიციამ ბინის ძარცვის ბრალდებით ორი ეჭვმიტანილი დააკავა, რომლებიც წარმოშობით ქართველები არიან. მედიის ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ისინი ცხელ კვალზე აიყვანეს. ერთ-ერთ მძარცველს ბინის მეპატრონემ დანაშაულის მომენტში შეუსწრო, რასაც ჩხუბი მოჰყვა. ინციდენტის შედეგად ბინის მეპატრონე მსუბუქად დაშავდა. მძარცველი და მისი თანამზრახველი ადგილზე მისულმა პოლიციამ დააკავა. მათ საცხოვრებლებში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად სამართალდამცავებმა ხელსაწყოები აღმოაჩინეს, რომლებსაც ისინი, სავარაუდოდ, ძარცვის დროს იყენებდნენ. გამოძიება ვარაუდობს, რომ დაკავებულებს მსგავსი დანაშაულის არა ერთ შემთხვევასთან აქვთ კავშირი. [post_title] => ესპანური მედიის ცნობით, ბინის ძარცვის ბრალდებით ორი ქართველი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => espanuri-mediis-cnobit-binis-dzarcvis-braldebit-ori-qartveli-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 18:15:47 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 14:15:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187209 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186002 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-10 11:54:44 [post_date_gmt] => 2017-11-10 07:54:44 [post_content] => თურქეთის უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტულ ორგანიზაცია „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირის ბრალდებით სტამბოლში 82 ადამიანი დააკავა. ამის შესახებ თურქული ტელეარხი NTV იუწყება. ტელეარხის ინფორმაციით, ანტიტერორისტული ოპერაცია სტამბოლის შვიდ უბანში ჩატარდა. დაკავებულებს ბრალად ედებათ სირიაში „ისლამური სახელმწიფოს“ მხარეს საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება. გუშინ, ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირის გამო 100 ადამიანი დააკავეს. [post_title] => თურქეთში "ისლამურ სახელმწიფოსთან" ბრალდებით 82 ადამიანი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-islamur-sakhelmwifostan-braldebit-82-adamiani-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 11:54:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 07:54:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186002 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 185949 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-09 22:05:50 [post_date_gmt] => 2017-11-09 18:05:50 [post_content] => 2017 წლის ოქტომბრის მონაცემებით, გერმანიაში თავშესაფარი 15 170 ადამიანმა მოითხოვა, აქედან საქართველოს 380-მა მოქალაქემ. ინფორმაციას ამის შესახებ გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, გასულ თვეში საქართველო გერმანიაში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობის მიხედვით მეცხრე ადგილზე იყო. ამ მხრივ პირველ ადგილზეა სირია – ოქტომბერში გერმანიაში თავშესაფარი 3301-მა სირიელმა მოითხოვა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სექტემბრის მაჩვენებლით, თავშესაფრის ქართველ მაძიებელთა რიცხვი გერმანიაში 262-ს შეადგენდა, აგვისტოს მონაცემებით კი – 217-ს. [post_title] => გერმანიას თავშესაფარი საქართველოს 380-მა მოქალაქემ სთხოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => germanias-tavshesafari-saqartvelos-380-ma-moqalaqem-stkhova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-09 22:05:50 [post_modified_gmt] => 2017-11-09 18:05:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185949 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187209 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-14 17:41:17 [post_date_gmt] => 2017-11-14 13:41:17 [post_content] => ესპანური გამოცემა "ელ მუნდოს" ცნობით, მადრიდის პოლიციამ ბინის ძარცვის ბრალდებით ორი ეჭვმიტანილი დააკავა, რომლებიც წარმოშობით ქართველები არიან. მედიის ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა ისინი ცხელ კვალზე აიყვანეს. ერთ-ერთ მძარცველს ბინის მეპატრონემ დანაშაულის მომენტში შეუსწრო, რასაც ჩხუბი მოჰყვა. ინციდენტის შედეგად ბინის მეპატრონე მსუბუქად დაშავდა. მძარცველი და მისი თანამზრახველი ადგილზე მისულმა პოლიციამ დააკავა. მათ საცხოვრებლებში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად სამართალდამცავებმა ხელსაწყოები აღმოაჩინეს, რომლებსაც ისინი, სავარაუდოდ, ძარცვის დროს იყენებდნენ. გამოძიება ვარაუდობს, რომ დაკავებულებს მსგავსი დანაშაულის არა ერთ შემთხვევასთან აქვთ კავშირი. [post_title] => ესპანური მედიის ცნობით, ბინის ძარცვის ბრალდებით ორი ქართველი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => espanuri-mediis-cnobit-binis-dzarcvis-braldebit-ori-qartveli-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 18:15:47 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 14:15:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187209 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 113 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 100978b6e937529414b4ce044509316d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )