Vogue: საქართველო მალე ახალი ბერლინი, ან პრაღა გახდება – უმჯობესია დროულად ეწვიოთ ამ ქვეყანას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => vogue [2] => vizitori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187892 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => vogue [2] => vizitori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187892 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => vogue [2] => vizitori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => vogue [2] => vizitori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187892) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1303,289,16261) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187653 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 12:00:58 [post_date_gmt] => 2017-11-16 08:00:58 [post_content] => საქართველო-ბელარუსის ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ბელარუსის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ მიხაილ რუსიმ , რომელიც საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა და მასში ასევე მონაწილეობა მიიღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ და სხვა ოფიციალურმა პირებმა. შეხვედრაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა ბელარუსელ კოლეგას მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის, მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმისა და მის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმების შესახებ. დიმიტრი ქუმსიშვილმა , რომელიც ამავე დროს არის საქართველო-ბელარუსის მთავრობათაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის თანათავმჯდომარე, ბელარუსელ კოლეგასთან განიხილა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის, ორმხრივი ვაჭრობის, ტურიზმის, ტრანსპორტისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა საქართველოსა და ბელარუსის პრემიერ-მინისტრების გადაწყვეტილებით ჩამოყალიბებული სავაჭრო-ეკონომიკური ჯგუფის მუშაობა, რომელიც პოზიტიურ ეკონომიკურ მაჩვენებლებში უკვე აისახა. აღინიშნა, რომ 2017 წლის პირველ 9 თვეში სავაჭრო ბრუნვა ქვეყნებს შორის 24 პროცენტით, ექსპორტი კი - 50 პროცენტით გაიზარდა. რაც შეეხება ტურიზმის მაჩვენებლებს, 2017 წლის პირველ 10 თვეში, საქართველოში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 28 პროცენტით მეტი ტურისტი ჩამოვიდა. შეხვედრაზე ასევე გამახვილდა ყურადღება ერთობლივ პროექტებზე, მათ შორის, საქართველოში ბელარუსული წარმოების ლიფტების შემოტანა-დამონტაჟების , პერსპექტივაში კი მათი საქართველოში აწყობის შესახებ. გარდა ამისა, საუბარი წარიმართა სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. [post_title] => საქართველოში ბელარუსული წარმოების ლიფტების აწყობა იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-belarusuli-warmoebis-liftebis-awyoba-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 12:38:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 08:38:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187653 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186230 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 17:26:41 [post_date_gmt] => 2017-11-10 13:26:41 [post_content] => ევროკომისიის 2017 წლის ანგარიშის შესაბამისად, დადებითადაა შეფასებული, რომ საქართველო ასრულებს თავის ვალდებულებებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით განსაზღვრულ ვადებში. ანგარიშში აქცენტი კეთდება რამდენიმე სფეროზე, სადაც საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ანგარიშში ტურიზმის მიმართულებით ხაზგასმულია, რომ ის ყველაზე სწრაფად მზარდ სექტორს წარმოადგენს, 2017 წელს კი მთლიან შიდა პროდუქტში მისი წილი 7%-ს მიაღწევს. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ყოველწლიურად იზრდება საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა. ამასთან, არსებობს მოლოდინი, რომ 2017 კიდევ ერთი წელი იქნება საერთაშორისო ვიზიტორების რეკორდული რაოდენობის დაფიქსირების კუთხით. ანგარიშის თანახმად, სექტორის სწრაფი ზრდის შესანარჩუნებლად ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახორციელებს სხვადასხვა სახის მარკეტინგულ და საინფორმაციო კამპანიებს, რომლებშიც საერთაშორისო მედიაა ჩართული, ასევე ინვესტიციები ხორციელდება ტურიზმის ინფრასტრუქტურაში. კიდევ ერთი სფერო, რომელიც ანგარიშში დადებითადაა შეფასებული, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებია. კერძოდ, აღნიშნულია ინტელექტუალური საკუთრების კანონმდებლობაში ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც მომზადდა DCFTA-ით განსაზღვრულ ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების მიზნით. ასევე ის, რომ 2016 წლის ბოლოს საქართველომ და ევროკავშირმა განაახლეს DCFTA-ში შემავალი გეოგრაფიული აღნიშვნების ჩამონათვალი, რომლითაც უკვე არსებული 18 ღვინის გეოგრაფიულ აღნიშვნას ყველის 12 სახეობა და ერთი სპირტიანი სასმელი დაემატა. [post_title] => ევროკომისია, რამდენიმე სფეროს ასახელებს, სადაც საქართველომ პროგრესს მიაღწია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evrokomisia-ramdenime-sferos-asakhelebs-sadac-saqartvelom-progress-miaghwia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:27:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:27:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186230 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186215 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-10 17:00:48 [post_date_gmt] => 2017-11-10 13:00:48 [post_content] => როგორ ვითარდება ტურიზმი სიღნაღში და რამდენად დიდია უცხოელი ტურისტების რაოდენობა წელიწადის ოთხივე დროის? - ბუტიკ-სასტუმრო ”კაბადონი” ვიზიტორების სიმცირეს არ უჩივს. როგორც ”ფორტუნას” ”კაბადონის” გენერალურმა მენეჯერმა თამარ ნიკურაძემ განუცხადა, მთელი წლის განმავლობაში სასტუმრო სრული დატვირთვით მუშაობს. ”მოგეხსენებათ, სიღნაღში საკმაოდ ბევრი სასტუმროა- ზოგი სეზონურია და ზამთრის პერიოდში არ მუშაობს, ზოგი კი 4-ივე სეზონზეა მორგებული. ჩვენი სასტუმრო წელიწადის ნებისმიერ დროს იღებს დამსვენებლებს, რომელთა სიმცირეს ნამდვილად არ ვუჩივით და არა მხოლოდ ჩვენ- ფაქტობრივად, სიღნაღის თითქმის ყველა სასტუმრო სრული დატვირთვით მუშაობს. განსაკუთრებით დიდია დაინტერესება უცხოელი ტურისტების მხრიდან, რომლებიც booking.com-ზე ჯავშნიან ჩვენთან ნომრებს და ჩამოდიან. ამასთან, ხშირად ვმასპინძლობთ ჩვენ ახალდაოჯახებულებსაც. იცით, რომ სიღნაღი სიყვარულის ქალაქია და აქ ხელმოწერის ცერემონიის ჩატარება ძალიან აქტუალურია. ამიტომ, დამსვენებლებს შორის ხშირად გვყავს წყვილები”, - ამბობს თამარ ნიკურაძე. მისივე თქმით, „კაბადონის“ სავიზიტო ბარათი მისი არაჩვეულებრივი ადგილმდებარეობაა: „კაბადონის“ ერთი მხრიდან ალაზნის ველზე მიმოფანტული ვენახებისა და კავკასიონის ქედის შთამბეჭდავი პანორამა იშლება, მეორე მხარე კი სიღნაღის ისტორიულ უბანს გადაჰყურებს. ”სასტუმროს ინტერიერის ინდივიდუალურ სახეს მოდერნისა და ძველი ქართული და აღმოსავლური მოტივების ერთობლიობა ქმნის. აღმოსავლურ სიჭრელეს 50-იან წლებში პოპულარული მოდერნის სტილის მინიმალისტური ავეჯი აბალანსებს, კედლების ნეიტრალურ ტონალობას ქართული ფარდაგებისა და ხალიჩების ცოცხალი ფერები ახალისებს. დეკორატიული ნივთები და აქსესუარები ადგილობრივ კოლორიტს ინარჩუნებს და განსაკუთრებულ ხიბლს სძენს ინტერიერს”, - განმარტავს სასტუმროს გენერალური მენეჯერი. როგორც თამარ ნიკურაძე ამბობს, ბუტიკ-სასტუმრო 21 ნომერს აერთიანებს. „კაბადონში“ თავმოყრილია სტანდარტული, დელუქსნომრები და აპარტამენტები განსხვავებულია კონფიგურაციით, თუმცა, საერთო სტილი და ხასიათი ყველგან შენარჩუნებულია. ”ამასთან, გვაქვს რესტორანი, დაუვიწყარი ხედით ალაზნის ველზე. სტუმრებს ყოველდღიურად ვთავაზობთ ქართული და ევროპული სამზარეულოს მრავალფეროვან მენიუს. გვაქვს ღვინის ბარი, ტერასაზე განთავსებული ”სანსეტ ლაუნჯი”, საუნა, საცურაო აუზი, ფიტნესდარბაზი და სხვა ”, - დასძენს ”კაბადონის” გენერალური მენეჯერი. მისივე თქმით, სასტუმროში ნომრების ღირებულება დღეების, სეზონებისა და სხვა ფაქტორების მიხედვით განსხვავებულია, თუმცა საშუალოდ ერთი ადამიანის განთავსება დაახლოებით 90 დოლარი ჯდება. ცნობისთვის, ”კაბადონი” სიღნაღში 2012 წლის ბოლოს გაიხსნა. ამ ეტაპზე სასტუმრო ერთ-ერთი ფინალისტია ”თიბისი ბანკისა” და ”ჯეოსელის” ბიზნესდაჯილდოების, ნომინაციაში ”წლის ტურისტული ბიზნესი”. [post_title] => უცხოელები სიღნაღით 4-ივე სეზონზე ინტერესდებიან - კაბადონი სრული დატვირთვით მუშაობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uckhoelebi-sighnaghit-4-ive-sezonze-interesdebian-kabadoni-sruli-datvirtvit-mushaobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:00:48 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:00:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186215 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187653 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 12:00:58 [post_date_gmt] => 2017-11-16 08:00:58 [post_content] => საქართველო-ბელარუსის ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ბელარუსის პრემიერ-მინისტრის მოადგილემ მიხაილ რუსიმ , რომელიც საქართველოში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა და მასში ასევე მონაწილეობა მიიღეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ და სხვა ოფიციალურმა პირებმა. შეხვედრაზე დიმიტრი ქუმსიშვილმა ბელარუსელ კოლეგას მიაწოდა დეტალური ინფორმაცია საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის, მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმისა და მის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმების შესახებ. დიმიტრი ქუმსიშვილმა , რომელიც ამავე დროს არის საქართველო-ბელარუსის მთავრობათაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიის თანათავმჯდომარე, ბელარუსელ კოლეგასთან განიხილა ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები, მათ შორის, ორმხრივი ვაჭრობის, ტურიზმის, ტრანსპორტისა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა საქართველოსა და ბელარუსის პრემიერ-მინისტრების გადაწყვეტილებით ჩამოყალიბებული სავაჭრო-ეკონომიკური ჯგუფის მუშაობა, რომელიც პოზიტიურ ეკონომიკურ მაჩვენებლებში უკვე აისახა. აღინიშნა, რომ 2017 წლის პირველ 9 თვეში სავაჭრო ბრუნვა ქვეყნებს შორის 24 პროცენტით, ექსპორტი კი - 50 პროცენტით გაიზარდა. რაც შეეხება ტურიზმის მაჩვენებლებს, 2017 წლის პირველ 10 თვეში, საქართველოში, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 28 პროცენტით მეტი ტურისტი ჩამოვიდა. შეხვედრაზე ასევე გამახვილდა ყურადღება ერთობლივ პროექტებზე, მათ შორის, საქართველოში ბელარუსული წარმოების ლიფტების შემოტანა-დამონტაჟების , პერსპექტივაში კი მათი საქართველოში აწყობის შესახებ. გარდა ამისა, საუბარი წარიმართა სოფლის მეურნეობის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზე. [post_title] => საქართველოში ბელარუსული წარმოების ლიფტების აწყობა იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-belarusuli-warmoebis-liftebis-awyoba-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 12:38:44 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 08:38:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187653 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 332 [max_num_pages] => 111 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d850dc3a182862b99f88c847800434d8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )