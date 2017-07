ზაფხულის ყველაზე ეფექტური დიეტები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => zafkhulis-dieta [3] => dietis-mtavari-principebi [4] => shviddghiani-dieta [5] => khutdghiani-dieta [6] => atdghiani-dieta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 54201 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => zafkhulis-dieta [3] => dietis-mtavari-principebi [4] => shviddghiani-dieta [5] => khutdghiani-dieta [6] => atdghiani-dieta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 54201 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 166 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => zafkhulis-dieta [3] => dietis-mtavari-principebi [4] => shviddghiani-dieta [5] => khutdghiani-dieta [6] => atdghiani-dieta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => zafkhulis-dieta [3] => dietis-mtavari-principebi [4] => shviddghiani-dieta [5] => khutdghiani-dieta [6] => atdghiani-dieta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (54201) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6227,166,6224,4465,6226,6225,6223) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141643 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:45:31 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:45:31 [post_content] => წონის სწრაფად დაკლების უმთავრესი პირობა რეჟიმის დაცვაა, გაითვალისწინეთ დიეტოლოგების რჩევები და აქციეთ წესად სასარგებლო ჩვევები * მავნე პროდუქტი - უკეთესია თუ საერთოდ არ გექნებათ სახლში რაფინირებული შაქარი, მარილი და ცხიმი. იმ შემთხვევაში კი, უკვე შეიძინეთ, მოათავსეთ მავნე პროდუქტი მუქ კონტეინერში და იქ შეინახეთ, სადაც ვერ შეძლებთ მათ დანახვას. * პორციის გაკონტროლება - პორციის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ სპეციალური საზომი ფიალა, რომელიც ბევრად საიმედოა, ვიდრე თვალით გაზომვა. * მცენარეული საკვები - მცენარეული საკვები თქვენი კვების ძირითადი შემადგენელი ნაწილი უნდა გახდეს. მიირთვით დღეში სამჯერ ხილი და ბოსტნეული ან მთელმარცვლოვანი პროდუქტი (თუნდაც შვრიის ფაფა) მცირე პორციებით. * ხილის პიურე - მიირთვით შაქრის ნაცვლად ნატურალური ხილი (ბანანი, ვაშლი, მსხალი, ლეღვი, ფინიკი, ყურძენი), პიურე კი, თამამად გამოიყენეთ ცხობის დროს. * „10:1“-ის წესი - ყურადღებით წაიკითხეთ ეტიკეტი და გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ პროდუქტში ცხიმის ყოველ 10 გრამზე თუნდაც 1 გრამი უჯრედისი უნდა მოდიოდეს. * მოაწესრიგეთ სამზარეულო - რაციონის გაუმჯობესების და ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყების საუკეთესო საშუალება სამზარეულოს დასუფთავება და კარადებში ან მაცივარში დამალული მავნე პროდუქტის გადაყრაა. * წონის კონტროლი - შეამოწმეთ საკუთარი წონა ყოველ პარასკევს, რადგან ასე უფრო მარტივად შეძლებთ უქმეებზე ტონუსის შენარჩუნებას. * მოიმზადეთ საკვაბი - ხშირი ვახშმობა კაფეში თქვენს ფიგურას ზეტმეტი კილოგრამებით ემუქრება, სახლში, ჯანსაღი პროდუქტით მომზადებული სადილი კი, ნაკლებად კალორიული და ბევრად სასარგებლოა. * სწრაფი კვება - სწრაფი კვების ობიექტების მენიუ ხელ უწყობს წონის მომატებას (მინიმუმ 7-10 კგ. წელიწადში). მოამზადეთ საკვები სახლში და ლანჩზე მხოლოდ სალათი ან ცილით და უჯრედისით მდიდარი სენდვიჩები მიირთვით. * გონივრული კვება - კარგად დაფიქრდით, მართლა გშიათ თუ მხოლოდ მოწყენილობით ან სტრესის მოსახსნელად მიირთმევთ. * ჯანსაღი ძილი - არასაკმარისი ძილის დროს ორგანიზმი გრელინს - შიმშილის ჰორმონის გამოიმუშავებს. კვლევებმა დაადასტურა, რომ მას, ვისაც 7 საათზე ნაკლები სძინავს, 300 კალორიით მეტს მიირთვეს, ვიდრე ის, ვინც სისტემატურად ახერხებს გამოძინებას. * მთელმარცვლოვანი პროდუქტი - მთელმარცვლოვანი პროდუქტი სასარგებლო საკვებ ბოჭკოს, ნაკლებ შაქარს, კონსერვანტებს და ცხიმებს შეიცავს. * ცხარე საკვები - ცხარე საკვები ამცირებს ჭამის მადას და აძლიერებს მეტაბოლიზმს. ეცადეთ ზომიერების ფარგლებშიც დაუმატოთ თქვენს საკვებს წიწაკა ან ცხარე სოუსი. * მიირთვით ყურადღბით - გამორთეთ ტელევიზორი, დაჯექით მაგიდასთან და ეცადეთ ყოველი ლუკმით ისიამოვნოთ. მშვიდ გარემოში სადილობა დაგიცავთ ზედმეტი საკვების მიღებისგან და დაგეხმარებათ უფრო დიდ ხნით დარჩეთ მაძღარი. * ერთკვირიანი მენიუ - წინასწარ დაგეგმეთ ერთი კვირის მენიუ სადილის და წახემსების ჩათვლით. უკეთესია თუ მსგავს გეგმას შაბათ-კვირას შეიმუშავებ, ასე უფრო მეტი დრო გექნებათ პროდუქტის შესაძენად და სასარგებლო კერძების მოსამზადებლად. * პროდუქტის სია - ის, ვინც სუპერმარკეტს პროდუქტიის სიის გარეშე სტუმრობს, ორჯერ მეტ პროდუქტს ყიდულობს, ვიდრე წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. * ბუნებრივი ტკბილეული - გაამდიდრეთ საკუთარი საკვები ვანილით ან დარიჩინით. ბუნებრივი ტკბილეული ბევრად სასარგებლო და გემრიელია. * ალკოჰოლი - კალორიებით მდიდარი ალკოჰოლი დიეტის მთავარი მტერია, რადგან აძლიერებს ჭამის მადას და ამცირებს ნებისყოფას. იდეალური იქნება თუ საერთოდ უარს იტყვით ალკოჰოლზე, უკიდურეს შემთხვევაში კი, მიირთვათ 1-2 ბოკალი ღვინო კვირაში ერთხელ. * რეჟიმი - დაიცავით რეჟიმი და ნუ ეცდებით საკუთარ თავის მოტყუებას, რადგან თქვენი მონდომების შედეგი პირველ რიგში თქვენ გაღელვებთ და არა სხვებს. * მცირე ზომის ჭურჭელი - გამოიყენეთ მცირე ზომის თეფშები და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი საკვები 10%-ით ანუ დღეში 100 კალორიით შემცირდება. [post_title] => სასარგებლო ჩვეულებები წონაში სწრაფად დაკლებისთვის - დიეტოლოგების რჩევები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasargeblo-chveulebebi-wonashi-swrafad-daklebistvis-dietologebis-rchevebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 10:54:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 06:54:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141643 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140207 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-23 11:12:30 [post_date_gmt] => 2017-06-23 07:12:30 [post_content] => წონის სწრაფად დაკლებას და ექსპრეს-დიეტებს ექიმები მთელ მსოფლიოში აკრიტიკებენ, რადგან ნებისმიერი დიეტოლოგი დარწმუნებულია, რომ წონის დაკლება ეტაპობრივადაა საჭირო. თუმცა, არსებობს მაქსიმალურად მოკლე დროში გახდომის რამდენიმე საიმედო დიეტა, რომელთა შორის ერთ-ერთი ხუთ დღეზეა გათვლილი და Victoria’s Secret-ის ერთ-ერთ "ანგელოზის" ჯესიკა ჰარტის გამოცდილებას ემყარება. * თხევადი საკვები თხევადი საკვები საუკეთესო საშუალებაა მოამარაგოთ ორგანიზმი სასარგებლო მიკროელემენტებით და მოიწესრიგოთ საჭმლის მომნელებელი სისტემა. ამიტომ, თუნდაც ხუთი დღით დაუმეგობრდით მწვანე ბოსტნეულის (ისპანახი, კიტრი, ნიახური) სმუზის, რომელსაც დღეში 4-5-ჯერ მიირთმევთ. რა თქმა უნდა, ხუთი დღე მხოლოდ ბოსტნეულით შეზღუდვა არ ღირს, ამიტომ საუზმეზე და ვახშამზე მიიღეთ ნაჯერი ცხიმებით მდიდარი ცილის პროდუქტი (ხაჭო, ომლეტი პომიდვრით, ნებისმიერი თევზი სალათით) და ეცადეთ დაიცვათ 12-საათიანი ინტერვალი ვახშამსა და საუზმეს შორის, რადგან ვახშმის შემდეგ, 6-8 საათი ორგანიზმი საკვებს ამუშავებს, 4 საათი კი, დეტოქსიკაციითა და ცხიმების დაწვას უნდება. * ჯანსაღი ძილი როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, არაჯანსაღი ძილი წონის მომატებას უწყობს ხელს, რადგან ძილის უკმარისობა ამცირებს მეტაბოლიზმის მოქმედებას. დეტოქსიკაციის დღეებში აუცილებელია ხარისხიანი დასვენება, რადგან ძილის დროს ორგანიზმი მელატონინის ჰორმონს გამოიმუშავებს, რომელიც თავის მხრივ დღე-ღამის რიტმს არეგულირებს და საშუალებას აძლევს ორგანიზმს არა მხოლოდ სწრაფად დაუბრუნდეს ჩვეულ რიტმს, არამედ ეხმარება მათ, ვისაც სერიოზულად აქვს გადაწყვეტილი წონის დაკლება, რადგან რეჟიმის დაცვისას წონის დაკლების პროცესი უფრო აქტიურად მიმდინარეობს. * ფიზიკური დატვირთვა თუ აქამდე არასდროს გიტაცებდათ სპორტი, მაშინ ვერც რამდენიმე დღეში გახდებით სპორტსმენი, მაგრამ ვარჯიში და გარკვეული ფიზიკური დატვირთვა მაინც აუცილებელია, რათა გააქტიუროთ ნივთიერებათა ცვლა და მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით დაწვათ კალორიები. მოიფიქროთ თქვენთვის მოსახერხებელი ვარჯიში - ირბინეთ სამუშაო დღის ბოლოს ან ისეირნეთ მინიმუმ ნახევარი საათი. * მეტი უჯრედისი კვების რაციონში წონის დაკლების მთავარი გარანტორი ჯანმრთელი კუჭი და მომნელებელი სისტემაა, ორგანიზმის ბუნებრივ გასუფთავებას კი, ყველაზე კარგად უჯრედისი ეხმარება, რომელსაც ბოსტნეული შეიცავს. * სიმშვიდე და მხოლოდ სიმშვიდე! შესაძლოა ბევრს არ სჯერა, მაგრამ ნერვიულობა მართლაც ხელს უშლის წონის დაკლებას, რადგან ნივთიერებათა ცვლის შეუფერხებლად მუშაობას არა მხოლოდ ჯანსაღი ძილი, არამედ ჯანმრთელი ნერვული სისტემაც სჭირდება. ყოველდღიური სტრესისგან თავის დასაცავად მიიღეთ მცენარეული დამამშვიდებელი, თუმცა წინასწარ აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. [post_title] => როგორ დავიკლოთ წონაში ხუთ დღეში ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების გარეშე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-daviklot-wonashi-khut-dgheshi-janmrtelobistvis-zianis-miyenebis-gareshe [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 11:12:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 07:12:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140207 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135305 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 20:48:04 [post_date_gmt] => 2017-05-31 16:48:04 [post_content] => ავსტრალიელმა კეროლინ ჰარტცმა ასაკის „მოტყუება“ შეძლო და 70 წლის ასაკში 30 წლის ქალის ფიგურა შეინარჩუნა, რაც მისი განცხადებით ჩვეულებრივი დიეტის დამსახურებაა. ჰარტცის განცხადებით, მან 30 წლის წინ სრულად ამოიღო რაციონიდან შაქარი, რომელზეც მრავალი წელი იყო დამოკიდებული. ტკბილეულის დიდმა მოყვარულმა, ერთ მშვენიერ დღეს მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ ჯანმრთელობა ბევრად ძვირფასი იყო, ვიდრე გემრიელი დესერტი, საკუთარი თავისთვის მიცემულ პირობას დღესაც პირნათლად ასრულებს. გარდა დიეტისა, იდეალური ფორმის შენარჩუნებაში ქალბატონს მუდმივად პოზიტიური განწყობა ეხმარება, „მე ოპტიმისტი ვარ და ყველაზე მძიმე განაცდელსაც ყოველთვის პოზიტიური განწყობით ვხვდები“, - აღნიშნა კეროლმა ჟურნალისტებთან ინტერვიუში. დღეს ჰერტცი ჯანსაღი ცხოვრების ეტალონად ითვლება მთელ მსოფლიოში, რომელიც საკუთარი მაგალითით არწმუნებს სხვებს, რომ არც ასაკი, არც მშობიარობა არ უშლის ხელს ახალგაზრდობის შენარჩუნებას. [gallery link="file" columns="4" ids="135307,135308,135309,135310"] [post_title] => დიეტა, რომლის წყალობითაც 70 წლის ავსტრალიელმა ქალბატონმა ახალგაზრდობა შეინარჩუნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dieta-romlis-wyalobitac-70-wlis-avstralielma-qalbatonma-akhalgazrdoba-sheinarchuna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 22:39:40 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 18:39:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135305 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141643 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 10:45:31 [post_date_gmt] => 2017-06-30 06:45:31 [post_content] => წონის სწრაფად დაკლების უმთავრესი პირობა რეჟიმის დაცვაა, გაითვალისწინეთ დიეტოლოგების რჩევები და აქციეთ წესად სასარგებლო ჩვევები * მავნე პროდუქტი - უკეთესია თუ საერთოდ არ გექნებათ სახლში რაფინირებული შაქარი, მარილი და ცხიმი. იმ შემთხვევაში კი, უკვე შეიძინეთ, მოათავსეთ მავნე პროდუქტი მუქ კონტეინერში და იქ შეინახეთ, სადაც ვერ შეძლებთ მათ დანახვას. * პორციის გაკონტროლება - პორციის გასაკონტროლებლად გამოიყენეთ სპეციალური საზომი ფიალა, რომელიც ბევრად საიმედოა, ვიდრე თვალით გაზომვა. * მცენარეული საკვები - მცენარეული საკვები თქვენი კვების ძირითადი შემადგენელი ნაწილი უნდა გახდეს. მიირთვით დღეში სამჯერ ხილი და ბოსტნეული ან მთელმარცვლოვანი პროდუქტი (თუნდაც შვრიის ფაფა) მცირე პორციებით. * ხილის პიურე - მიირთვით შაქრის ნაცვლად ნატურალური ხილი (ბანანი, ვაშლი, მსხალი, ლეღვი, ფინიკი, ყურძენი), პიურე კი, თამამად გამოიყენეთ ცხობის დროს. * „10:1“-ის წესი - ყურადღებით წაიკითხეთ ეტიკეტი და გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერ პროდუქტში ცხიმის ყოველ 10 გრამზე თუნდაც 1 გრამი უჯრედისი უნდა მოდიოდეს. * მოაწესრიგეთ სამზარეულო - რაციონის გაუმჯობესების და ცხოვრების სუფთა ფურცლიდან დაწყების საუკეთესო საშუალება სამზარეულოს დასუფთავება და კარადებში ან მაცივარში დამალული მავნე პროდუქტის გადაყრაა. * წონის კონტროლი - შეამოწმეთ საკუთარი წონა ყოველ პარასკევს, რადგან ასე უფრო მარტივად შეძლებთ უქმეებზე ტონუსის შენარჩუნებას. * მოიმზადეთ საკვაბი - ხშირი ვახშმობა კაფეში თქვენს ფიგურას ზეტმეტი კილოგრამებით ემუქრება, სახლში, ჯანსაღი პროდუქტით მომზადებული სადილი კი, ნაკლებად კალორიული და ბევრად სასარგებლოა. * სწრაფი კვება - სწრაფი კვების ობიექტების მენიუ ხელ უწყობს წონის მომატებას (მინიმუმ 7-10 კგ. წელიწადში). მოამზადეთ საკვები სახლში და ლანჩზე მხოლოდ სალათი ან ცილით და უჯრედისით მდიდარი სენდვიჩები მიირთვით. * გონივრული კვება - კარგად დაფიქრდით, მართლა გშიათ თუ მხოლოდ მოწყენილობით ან სტრესის მოსახსნელად მიირთმევთ. * ჯანსაღი ძილი - არასაკმარისი ძილის დროს ორგანიზმი გრელინს - შიმშილის ჰორმონის გამოიმუშავებს. კვლევებმა დაადასტურა, რომ მას, ვისაც 7 საათზე ნაკლები სძინავს, 300 კალორიით მეტს მიირთვეს, ვიდრე ის, ვინც სისტემატურად ახერხებს გამოძინებას. * მთელმარცვლოვანი პროდუქტი - მთელმარცვლოვანი პროდუქტი სასარგებლო საკვებ ბოჭკოს, ნაკლებ შაქარს, კონსერვანტებს და ცხიმებს შეიცავს. * ცხარე საკვები - ცხარე საკვები ამცირებს ჭამის მადას და აძლიერებს მეტაბოლიზმს. ეცადეთ ზომიერების ფარგლებშიც დაუმატოთ თქვენს საკვებს წიწაკა ან ცხარე სოუსი. * მიირთვით ყურადღბით - გამორთეთ ტელევიზორი, დაჯექით მაგიდასთან და ეცადეთ ყოველი ლუკმით ისიამოვნოთ. მშვიდ გარემოში სადილობა დაგიცავთ ზედმეტი საკვების მიღებისგან და დაგეხმარებათ უფრო დიდ ხნით დარჩეთ მაძღარი. * ერთკვირიანი მენიუ - წინასწარ დაგეგმეთ ერთი კვირის მენიუ სადილის და წახემსების ჩათვლით. უკეთესია თუ მსგავს გეგმას შაბათ-კვირას შეიმუშავებ, ასე უფრო მეტი დრო გექნებათ პროდუქტის შესაძენად და სასარგებლო კერძების მოსამზადებლად. * პროდუქტის სია - ის, ვინც სუპერმარკეტს პროდუქტიის სიის გარეშე სტუმრობს, ორჯერ მეტ პროდუქტს ყიდულობს, ვიდრე წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი. * ბუნებრივი ტკბილეული - გაამდიდრეთ საკუთარი საკვები ვანილით ან დარიჩინით. ბუნებრივი ტკბილეული ბევრად სასარგებლო და გემრიელია. * ალკოჰოლი - კალორიებით მდიდარი ალკოჰოლი დიეტის მთავარი მტერია, რადგან აძლიერებს ჭამის მადას და ამცირებს ნებისყოფას. იდეალური იქნება თუ საერთოდ უარს იტყვით ალკოჰოლზე, უკიდურეს შემთხვევაში კი, მიირთვათ 1-2 ბოკალი ღვინო კვირაში ერთხელ. * რეჟიმი - დაიცავით რეჟიმი და ნუ ეცდებით საკუთარ თავის მოტყუებას, რადგან თქვენი მონდომების შედეგი პირველ რიგში თქვენ გაღელვებთ და არა სხვებს. * მცირე ზომის ჭურჭელი - გამოიყენეთ მცირე ზომის თეფშები და დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი საკვები 10%-ით ანუ დღეში 100 კალორიით შემცირდება. 