100 ათას ლარამდე სესხის უცხოურ ვალუტაში გამცემი დაჯარიმდება

ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე ოპოზიციას მიმართავს, ნუ აჩენენ ცრუ მოლოდინს ლარის გაუფასურების შესახებ. კაკაურიძის აზრით, ოპოზიცია ასეთ მოლოდინს შეგნებულად ზრდის. "შეგნებულად ზრდიან იმის მოლოდინს, რომ ლარი გაუფასურდება. რაც გვაქვს დაგეგმილი ბიუჯეტთან დაკავშირებით, გადაჭარბებით სრულდება შემოსავლების ნაწილი. ხარჯვითი ნაწილის შესრულების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. დარჩენილ პერიოდში ბიუჯეტის ხარჯვას ლარზე არანაირი გავლენა არ ექნება. თხოვნა მექნება მათ შორის ოპოზიციასთან, ნუ აჩენენ ლარის გაუფასურების შესახებ ცრუ მოლოდინს", - განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი ფრაქცია "ნაციონალურ მოძრაობას" გააცნო. მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი გაგრძელდება, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, ეს არის საუკეთესო საშუალება პოტენციური საგარეო შოკისგან თავდაცვის მიზნით. „ეროვნული ბანკი მომავალშიც გააგრძელებს იმ რეჟიმს, რომელიც აქვს დღესდღეობით, ეს არის მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი. ეს არის საუკეთესო საშუალება პონტენციური საგარეო შოკისგან თავდაცვის მიზნით. ამავე დროს ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ინფლაციის თარგეთირების რეჟიმის უფრო სრულყოფით განხორციელებისთვის, გადაცემის მექანიზმის განხორციელებისთვის და ის ტექნიკური დახმარება, რომელიც იქნება გაწეული ეროვნული ბანკისთვის, დაგვეხმარება ამ მიმართულებით", - აღნიშნა გვენეტაძემ. სებ-ის პრეზიდენტის თქმით, ეროვნული ბანკი, ისევე როგორც სხვა ცენტრალური ბანკები, არ აკეთებს გაცვლითი კურსის პროგნოზირებას. მცოცავი გაცვლითი კურსი კვლავ რჩება საქართველოსთვის მორგებულ რეჟიმად და იცავს ქვეყნის ეკონომიკას გარე ეკონომიკური შოკებისგან, - ამის შესახებ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა, მერსედეს ვერა მარტინმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლების კურსს მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში. "სექტემბერში ლარის მცირედი გაუფასურება არის ბუნებრივი მოკლევადიანი რყევები. სავალუტო ფონდი არ აკეთებს პროგნოზებს მოკლევადიანი განვითარების პირობებში. ჩვენ მხარს ვუჭერთ საქართველოს ხელისუფლების კურსს მცურავი გაცვლითი კურსის პირობებში. ეს არის ბუნებრივი პირობები და ბაზარი განაპირობებს გაცვლით კურსს. რაც შეეხება რეკომენდაციებს ხელისუფლებისთვის, ჩვენ ბუნებრივია რეკომედაციებს ვაძლევთ მთავრობას ყოველთვის, მაგრამ ეს რეკომენდაციები ეფუძნება იმ ფაქტს, რომ 4-პუნქტიანი გეგმა არსებობს და ეს გეგმა თავსებადია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამასთან. სწორი მიმართულებით მივდივართ, 6 თვეში ერთხელ ვიკრიბებით, მიმოხილვას ვახორციელებთ, ძალიან კონსტრუქციული ურთიერთობა გვაქვს მთავრობასთან და ყველას მიზანია მხარი დავუჭიროთ ხელისუფლებას ამ 4-პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში. ძირითადად იმის გამო, რომ ეს სწორი მიმართულებაა ქვეყნის განვითარებისთვის, ეკონომიკური ზრდის წახალისებისა და ინკლუზიური ზრდის წახალისებისთვის", - განაცხადა ვერა მარტინმა. რაც შეეხება ქვეყნის საგარეო ვალს, ვერა მარტინის განცხადებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში საგარეო ვალი იზრდება და დონეები შედარებით მაღალია. "ბოლო ორი წლის განმავლობაში ვნახეთ, რომ იზრდება საგარეო ვალი და დონეები შედარებით მაღალია. ამის გარკვეული ნაწილი შეიძლება აიხსნას ლარის გაუფასურებით 2014-2015 წლებში და დინამიკა პრინციპში არის კერძო სექტორში ასახული. ვხედავთ, რომ გარე დაფინანსებაზე წვდომა გაეზარდა კერძო სექტორს. დაფინანსება მოდის საქართველოში მოქმედ საწარმოებში. შედარებით ნორმალური პირობებით, ხანგრძლივი ვადიანობით და მისაღები პირობებით ხდება დაკრედიტება", - განაცხადა ვერა მარტინმა. 