აფეთქება საბერძნეთში: დაშავებულია ყოფილი პრემიერი

ზუგდიდში აფეთქებული საწყობის ტერიტორიაზე მამაკაცის ცხედარი აღმოაჩინეს. როგორც "ინტერპრესნიუსის" კორესპონდენტი შემთხვევის ადგილიდან იტყობინება, ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ და მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ზუგდიდში თამბაქოს საწყობის ტერიტორიაზე აფეთქება დღეს საღამოს მოხდა. აფეთქების შედეგად დაინგრა შენობის კედლები და გაჩნდა ხანძარი. მეხანძრეები ცეცხლის ლოკალიზებას ცდილობენ. ზუგდიდში აფეთქებული საწყობის ტერიტორიაზე მამაკაცის ცხედარი აღმოაჩინეს

ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, აშშ-ის საელჩოსთან თვითმკვლმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. აფეთქებას 8 ადამიანი ემსხვერპლა.დაშავებულთა რიცხვი კი 28–ს აღწევს. მათ შორის სამი ამერიკელი ჯარისკაცია. თვითმკვლელმა ტერორისტმა აფეთქება NATO-ს ავტოკოლონის გადაადგილების დროს მოაწყო. ტრაგედია ქაბულის ერთ–ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას მოხდა. როგორც Reuters იუწყება, დაზიანებულია უამრავი ავტომობილი. ჯარისკაცებმა ბაზაზე დაბრუნება ჯავშანტრანსპორტით შეძლეს. აფეთქებას ქაბულში წინ უსწრებდა "თალიბანის" განცხადება, რომელშიც მოძრაობა საგაზაფხულო იერიშის დაწყების შესახებ საუბრობდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა აშშ–ს საელჩოსთან თავი აიფეთქა: დაღუპულია 8 ადამიანი (ფოტოები) აშშ-ის სამხედრო ბაზასთან მანქანაში დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა

აშშ-ის სამხედრო ბაზასთან მანქანაში დამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა. „როიტერსის" ცნობით, აფეთქება ავღანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში, ხოსთის პროვინციაში, Forward Operating Base Chapman-ის ბაზის შესასვლელთან მოხდა. აღნიშნული ბაზა ამერიკელი სამხედროებისა და კერძო სამხედრო კომპანიების მართვის ქვეშაა. აშშ-ს სამხედროები შემთხვევის შედეგად არ დაშავებულან. ზუგდიდში აფეთქებული საწყობის ტერიტორიაზე მამაკაცის ცხედარი აღმოაჩინეს