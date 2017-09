ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით – დონალდ ტრამპი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaeros-generaluri-asamblea [2] => giorgi-kvirikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165512 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaeros-generaluri-asamblea [2] => giorgi-kvirikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165512 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaeros-generaluri-asamblea [2] => giorgi-kvirikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaeros-generaluri-asamblea [2] => giorgi-kvirikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165512) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,196,333) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165519 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:51:08 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:51:08 [post_content] => „ვიდრე ირანის რეჟიმი ცდილობს, ისრაელი გაანადგუროს, ისრაელი ირანის ყველაზე მრისხანე მტერი იქნება,“ - ამის შესახებ გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, განაცხადა. „კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვამდე, თეირანიდან ტარტუსამდე, ახლო აღმოსავლეში ირანული ფარდა ეშვება. ირანი ერაყში, სირიასა და ლიბანში ტირანიასა და ტერორს ავრცელებს. ირანი პირობას დებს, რომ ისრაელის შუქს ჩააქრობს. დღეს ირანის დიქტატორს, აიათოლა ხამეინის, მარტივი მესიჯით მინდა მივმართო: ისრაელის შუქი არასოდეს ჩაქრება,“ - განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. ნეთანიაჰუს თქმით, ის, ვინც ისრაელს მოსპობით ემუქრება, თავს სასიკვდილო საფრთხეში იგდებს. „ისრაელი თავის თავს დაიცავს. ჩვენ ვიმოქმედებთ, რათა ირანმა სირიაში მუდმივი ბაზები არ განალაგოს და ჩრდილოეთით ჩვენი საზღვრების გასწვრივ ტერორის ახალი ფრონტი არ გახსნას,“ - აღნიშნა ისრაელის პრემიერმინისტრმა. თავის გამოსვლაში ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ასევე მიმართა ირანელ ხალხს და აღნიშნა, რომ ისინი არა მტრები, არამედ მეგობრები არიან. მექსიკაში მომხდარ დამანგრეველ მიწისძვრას მსოფლიო ლიდერები ეხმაურებიან. მექსიკელ ხალხის მიმართ თანაგრძნობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უკვე გამოხატა. Twitter-ის საშუალებით დონალდ ტრამპმა მექსიკელებს სოლიდარობა გამოუცხადა და დახმარებას დაჰპირდა. დაღუპულების ოჯახებს მიუსამძიმრეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. „ჩვენ მზად ვართ დახმარებისთვის, თუკი ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ამის სურვილს გამოთქვამს," - ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. თანადგომა გამოუცხადა და მექსიკელ ხალხს ურთიერთთანადგომისკენ მოუწოდა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა, ბარაკ ობამამ. გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე დებატების გახსნის დღეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საქართველო იყო. ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებულ პრობლემებზე წევრი სახელმწიფოების მეთაურებმა ისაუბრეს. თურქეთის პრეზიდენტმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას მხარდაჭერა გამოუცხადა. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის თქმით, საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიული მთლიანობა სამხრეთ კავკასიაში რეგიონული სტაბილურობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია. „ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ მუშაობა მთიანი ყარაბახის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების დარეგულირების საკითხზე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყოველი კრიზისი, რომელსაც დღეს უყურადღებოდ დავტოვებთ, შესაძლოა ხვალ რეგიონულ ან საერთაშორისო კრიზისად გადაიქცეს," - განაცხადა ერდოღანმა. პოლონეთის პრეზიდენტის, ანჯეი დუდას, განცხადებით, თითქმის 10 წელია, საქართველოში გაერო-ს წესდების მიხედვით ფუნდამენტური, საზღვრების ხელშეუხებლობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემის პრინციპები ირღვევა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს შეეხო ესტონეთის პრეზიდენტიც. ლიტვის პრეზიდენტმა კი გამოსვლის ძირითადი ნაწილი რუსეთის კრიტიკას დაუთმო. დალია გრიბაუსკაიტეს მოხსენების დროს რუსეთის დელეგაციამ დარბაზი დატოვა. „მიუხედავად რუსეთის მიერ აღებული ვალდებულებისა, დაიცვას საერთაშორისო მშვიდობა, როგორც უსაფრთხოების საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, მან საქართველოზე თავდასხმით, ყირიმის უკანონო ანექსიითა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში პირდაპირი მონაწილეობით გაეროს წესდება დაარღვია. რუსეთი აგრძელებს სხვადასხვა არჩევნებში ჩარევას, კიბერთავდასხმების ორგანიზებას, და ავრცელებს დეზინფორმაციას და პროპაგანდას დაქვემდებარებული მედიის საშუალებით. მსოფლიოში სხვადასხვა რეჟიმის მიერ ძირითადი საერთაშორისო ნორმების იგნორირება ხშირად ჩვენი მხრიდან ამ დარღვევებზე არასათანადო რეაგირების გამო ხდება. ჩვენ აღარ უნდა ვიყოთ პასიური დამკვირვებლები," - განაცხადა დალია გრიბაუსკაიტემ. 