ანი ჩირაძე: „ნუ დაიჯერებთ, რასაც ჩემზე ამბობენ…“

:)))“ „ყოჩაღ, ჩიკა, ჩააგდებინა თუ არა ხმა კიდევ აქეთ რომ გადებს ვალს ეს იდიოტი...“ „ასეთ კაცები უნდა დაამუნჯო. საქართველოში ქალების რევოლუცია მომეწონა“ „ეს ქალი (პერსონაჟი) არის ამ სერიალის ბრილიანტი“ „მეტი ჩიკა“ „ერთი თხოვნა მაქვს თუ გაითვალისწინებთ გამიხარდება – რუსთავი ცოტა ლამაზი კუთხითაც გააშუქეთ, რამეთუ იქ ბევრი ლამაზი შენობა და ქუჩაა“. „ჩიკა მოვა გუგავა კი არა“ „ჩიკას და ნუნუკას დატაკება მინდა“ „აი, ჩიკა გაღიარებ! რამდენმა ნაგავმა იცანით თავები ეკრანებთან?!“ „ჩიკა მოერევა თუ ნუნუკა?“ [post_title] => „ჩიკა თბილისის მერად“ - რას წერენ „ჩცდ“-ს პერსონაჟზე მას შემდეგ, რაც ის საქმის გასარჩევად რუსთავში ჩავიდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chika-tbilisis-merad-ras-weren-chcd-s-personadjze-mas-shemdeg-rac-is-saqmis-gasarchevad-rustavshi-chavida-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:16:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:16:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170233 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 167313 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-25 14:45:46 [post_date_gmt] => 2017-09-25 10:45:46 [post_content] => ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ავრცელებს მიმართვას საქართველოს პატრიარქისადმი და სთხოვს მის უწმინდესობას რეაგირებას „რუსთავი 2“-ის სერიალის „ჩემი ცოლის დაქალები“ ერთ-ერთ სერიაში სამღვდელოებასთან დაკავშირებული სცენის გამო. განცხადება სოციალურ ქსელში გვერდზე „ადამიანის უფლებები“ გამოქვეყნდა: „ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნვეოყოფის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი თევზაძე ავრცელებს საგანგებო განცხადებას და საქართველოს საპატრიარქოს მიმართავს მოახდინოს მყისიერი რეაგირება ტელეკომპანია „რუსთავი 2“–ში ერთ-ერთ სერიალში სამღვდელობასთან დაკავშირებით გასული სცენის გამო. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნვეოყოფის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი თევზაძე ავრცელებს საგანგებო განცხადებას და საქართველოს საპატრიარქოს მიმართავს მოახდინოს მყისიერი რეაგირება ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ში ერთ-ერთ სერიალში სამღვდელობასთან დაკავშირებით გასული სცენის გამო. განცხადებაში აღნიშნულია: „სამწუხაროდ პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც გვიწევს ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის ერთ-ერთი სერიალის „ჩემი ცოლის დაქალები“ სცენართან დაკავშირებით. ერთ-ერთმა ბოლო სერიამ ალბათ საზოგადოებაში დატოვა შენიღბული სახით ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ შეურაცხყოფის განცდა. დაუშვებლად მიგვაჩნია ასეთ სენსიტიური თემით მანიპულირება, ტელეკომპანიისა და მისი გადაცემების რეაკლამირებისათვის. მსგავსი მიდგომები, ნებსით თუ უნებლიედ, ეხება მართლმადიდებელი საზოგადოების ღირებულებებს. მივმართავთ საქართველოს საპატრიარქოს, დააფიქსიროს თავისი პოზიცია აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ავღნიშნავთ, რომ ჩვენი პოზიცია არ ეხება კომპანიის სარედაქციო პოლიტიკას, ჩვენი ღია წერილის დანიშნულებაა საზოგადოებისა და ტელეკომპანიის ყურადღება შევაჩეროთ იმ საკითხებზე, რომელმაც შეიძლება შეეხოს საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის ღირსებას და ღირებულებებს. მსგავსი პრეცედენტების შემთხვევაში ოფიციალური წერილით მივმართავთ მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას სათანადო რეაგირებისათვის ასევე გავაგრძელებთ საკითხზე საზოგადოებრივ მონიტორინგს, რომლის შედეგები გასაჯაროვდება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე“, – აღნიშნულია ადამიანის უფლებათა დაცვისა და პატიმართა სოციალური უზრუნველყოფის საერთაშორისო ორგანიზაციის თავმჯდომარის გიორგი თევზაძის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში. [post_title] => „ჩემი ცოლის დაქალებს“ სამღვდელოების დისკრედიტაციაში ადანაშაულებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-colis-daqalebs-samghvdeloebis-diskreditaciashi-adanashauleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 14:45:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 10:45:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167313 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 166975 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-23 14:30:48 [post_date_gmt] => 2017-09-23 10:30:48 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალების" მეთორმეტე სეზონის პრომო რამდენიმე ასეულმა ათასმა ადამიანმა ნახა, მოლოდინი დიდი გახლდათ, რადგან პირველ სერიაში საეკლესიო პირები გამოჩნდნენ, რომლებიც ბანკში შედიოდნენ. ითქვა, რომ სერიალის რელიგიური თემით დაწყება დიდი სითამამე იყო სცენარისტის მხრიდან. 22 სექტემბერს ახალი სეზონის პირველი სერია გავიდა ეთერში. მან დიდი რეზონანსი გამოიწვია, თუმცა, მეტწილად უარყოფითი. მაყურებლის ნაწილი იმედგაცრუებულია ასეთი დასაწყისით და მიიჩნევენ, რომ პირველ სერიას კლასი აკლდა. თუმცა არის ისეთი კატეგორია, რომელმაც სერიის ასეთ გადაწყვეტაში საეკლესიო საქმეებისა და სამღვდელოების რეალური კრიტიკა დაინახა. პირველ სერიაში მღვდლის სამოსში გადაცმული მძარცველები ბანკში შეიჭრებიან და ხელისუფლებას, მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ, სამასი ათას დოლარს სთხოვენ... ვნახოთ, როგორია გამოხმაურებები: "სირცხვილია... ასე თუ დაიწყეთ სეზონი, მერე რა უაზრობა იქნება, წარმომიდგენია..." "მიუხედავად იმისა, რომ ვგიჟდები ჩცდ-ზე და ყველა სეზონის ყველა სერია ნანახი მაქვს, ეს იყო დაბალი დონის შარჟი))) მეუფის "ჩართვაზე" ლაპარაკი აღარ მაქვს))) ჯერჯერობით ცუდი დასაწყისია". "ისე დღევანდელი რეალობა რომ არის ნაჩვენები, რად უნდა ამას თქმა. ბევრი ამოფარებულია ეკლესიის სახელს და ისეთ რაღაცებს აკეთებს. პატიოსან მღვდლებს ზოგს ვიცი სახლიც არ აქვთ... ფინანსებს რომ თავი დავანებოთ, ცოტა მოძღვარია, რომელიც ბილწ სიტყვებს ამბობს?საბედნიეროდ, ბევრი მოძღვარია მრევლის იმედი და ნუგეში". "რისი თქმა უნდათ ამით? ანუ მამაოები, მონაზვნები და საერთოდ, სასულიერო პირები მძარცველები არიანო? ზუსტად ასე იქცევიანო, ოღონდ ფორმა უფრო კორექტული აქვთო, თუ რა ხდება?😄😄" "სეზონი კი არა, საცოდაობაა, სახელი დარჩა მარტო ამ სერიალიდან" "ეს სერია იქნება ყველაზრ ბანძი ჩცდ-ს ისტორიაში" "ამ სერიის მიზანი, ეთქვა (საჭირო) სათქმელი, გასაგებია. სადაოა თქმის ხარისხი, და არა მარტო...*იმედგაცრუება" "ამ ფორმის გარეშეც შევიდოდნენ ბანკში და რა საჭირო იყო მამაოებად ამათი გამოყვანა? 😏" "ეს ყველაფერი უნიჭოდ შესრულებულია! ხალხს ამხელა რეაქცია არ ექნებოდა, ძალიან პლასტმასი მსახიობები რომ არ გვყვავდეს!! ვეღარ დაიხვეწნენ" https://www.facebook.com/chemicolisdaqalebi/posts/1871798049539884 [post_title] => იყო თუ არა "ჩცდ"-ს პრომო პირველ სერიაზე უკეთესი - „ფეისბუქ“-რეზონანსი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iyo-tu-ara-chcd-s-promo-pirvel-seriaze-uketesi-feisbuq-rezonansi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-23 14:41:39 [post_modified_gmt] => 2017-09-23 10:41:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166975 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170233 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-02 17:16:31 [post_date_gmt] => 2017-10-02 13:16:31 [post_content] => „ჩემი ცოლის დაქალებში“ ვითარება, როგორც ყოველთვის, დაძაბულია. ანა ჩირაძის პერსონაჟი, ჩიკა, თავისი მეგობრის, თამუნას დასახმარებლად რუსთავში მიდის, სადაც თამუნას ახლანდელი და მოქმედი ქმარი ერთმანეთს შეხვდნენ და მათ საქმეს ურჩევს. „ქალების რევოლუცია“-მომხდარ საქართველოში ჩიკა თამუნას უფლებებს იცავს, რომელიც ქმარმა შვიდი წლის წინ მიატოვა, გაუჩინარდა და წლების შემდეგ მის ცხოვრებაში ისევ გამოჩნდა. ამ ეპიზოდმა სოცქსელში დიდი გამოხმაურება გამოიწვია. ჩიკას ერთ-ერთი ფრაზა: „შორია რუსთავი?“ „ქიუბადაც“ იქცა. აიტაცეს მის მიერ ნათქვამი სიტყვებიც: „სპაზმიური“, „წაბოჟილადი“, „ისიგრძეგანებ?“ და სხვა. http://coub.com/view/y5i8p ეპიზოდს უამრავი კომენტარიც მოჰყვა: „ჩიკა თბილისის მერად“ „რომ გავიზრდები, ჩიკა მინდა გამოვიდე! :)))“ „ყოჩაღ, ჩიკა, ჩააგდებინა თუ არა ხმა კიდევ აქეთ რომ გადებს ვალს ეს იდიოტი...“ „ასეთ კაცები უნდა დაამუნჯო. საქართველოში ქალების რევოლუცია მომეწონა“ „ეს ქალი (პერსონაჟი) არის ამ სერიალის ბრილიანტი“ „მეტი ჩიკა“ „ერთი თხოვნა მაქვს თუ გაითვალისწინებთ გამიხარდება – რუსთავი ცოტა ლამაზი კუთხითაც გააშუქეთ, რამეთუ იქ ბევრი ლამაზი შენობა და ქუჩაა“. „ჩიკა მოვა გუგავა კი არა“ „ჩიკას და ნუნუკას დატაკება მინდა“ „აი, ჩიკა გაღიარებ! რამდენმა ნაგავმა იცანით თავები ეკრანებთან?!“ „ჩიკა მოერევა თუ ნუნუკა?“ [post_title] => „ჩიკა თბილისის მერად“ - რას წერენ „ჩცდ“-ს პერსონაჟზე მას შემდეგ, რაც ის საქმის გასარჩევად რუსთავში ჩავიდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chika-tbilisis-merad-ras-weren-chcd-s-personadjze-mas-shemdeg-rac-is-saqmis-gasarchevad-rustavshi-chavida-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-02 17:16:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-02 13:16:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170233 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 16a4e46572b7e569be2a4b13cb22ea25 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )