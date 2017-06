ანრი ჯოხაძის ფოტო ქართველი ქალების მომავალ თურქ გულთამპყრობელთან ერთად

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135780 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135780 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 97 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anri-jokhadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135780) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (97) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130761 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 12:21:31 [post_date_gmt] => 2017-05-15 08:21:31 [post_content] => თაკო გაჩეჩილაძე თბილისში დაბრუნდა. „ევროვიზიის“ ნახევარფინალში გამოსვლის შემდეგ მან კონკურსი დატოვა, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ის მეათე ადგილზე გასულ კონკურსანტს სულ 16 ქულით ჩამორჩა და მე-11 ადგილი დაიკავა ნახევარფინალში, შესაბამისად, ფინალურ ეტაპზე გადანაცვლება ვეღარ მოახერხა. თაკომ გამოაქვეყნა პოსტი, სადაც ყველა ადამიანს, რომელიც „ევროვიზიისთვის“ მოსამზადებლად დაეხმარა, მადლობა გადაუხადა. „რა კარგია სახლში! :) მინდა, მადლობა გადავუხადო მთელ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, სრულიად მთელ დელეგაციას, უნიჭიერეს ბექ-ვოკალისტებს, უნიჭიერეს ანრი ჯოხაძეს არაჩვეულებრივი სიმღერის შექმნისთვის, რომელიც ევროპისთვის თურმე ძველმოდური აღმოჩნდა, Bravo Records-ს, Thomas Gson-ს სუპერ „რევამპისთვის“, გიორგი ცაავას და ლეკო ჭყონიას უმაგრესი ფოტოსესიისთვის, სოფო მაჭავარიანს, რომელიც ბოლომდე ჩემ გვერდში იყო თავისი ოქროს ხელებით! Marika Shalika-ს უმაგრესი რეპორტაჟებისთვის, საქართველოს დიასპორის პრეზიდენტს ნიკოლოზ გუგეშაშვილს, საოცარი მასპინძლობისთვის, Sacha Jean-Baptiste უცეცხლესი და მაგარი შოუსთვის, ლაშა ჯოხაძეს, რომელმაც Givenchy -ს haute couture-ს ულამაზესი კაბა შეკერა და არ შემიძლია არ ვახსენო янна, რომელმაც დაამთავრა ბოლომდე ეს კაბა უკვე კიევში:) ასევე მადლობა საქართველოს საელჩოს თბილი მიღებისთვის და რაც მთავარია, თქვენ ყველას, ხალხო! მთელ საქართველოს გიხდით უდიდეს მადლობას ამხელა სიყვარულისთვის და მხარდაჭერისთვის! საქართველო წელს ერთ-ერთი საუკეთესო იყო! მიყვარხართ და მადლობა! თუ ვინმე გამომრჩა, გთხოვთ კი არ გამიბრაზდეთ, მაპატიეთ და თავი შემახსენეთ! გკოცნით ყველას!“ - აღნიშნავს თაკო გაჩეჩილაძე. (იცინის). ანრი, შენ მაინც უფრო სკანდალური ტიპი ხარ, ვიდრე ნინი... ნინი სკანდალური არის ამ სოციუმში. შეიძლება არ უნდა, მაგრამ ეხვევა სკანდალებში. მე შესაძლოა, რაღაც გამიზნულად ვთქვა, ვიღაცას არ მოეწონოს და ატყდეს ამბავი. ნინი ასეთ ამბებში არაგამიზნულად ეხვევა. არაფერს აკეთებს ასეთს, მაგრამ მაინც სკანდალის ეპიცენტრში აღმოჩნდება ხოლმე. სულ მინდა, ვასწავლო, როგორი რეაქცია უნდა ჰქონდეს ასეთ დროს. ნინი: შენ რომ უზრდელურად უპასუხებ ვიღაცას სოციალურ ქსელში და მოისვრი „ფეისბუქიდან“, მე იმავეს ხომ ვერ ვუპასუხებ? ანრი: მითხარი, ვის უნდა ვუპასუხო და ამას შენ მაგივრად გავაკეთებ... ნინი: გთხოვ, მოხვიდე და უპასუხო გიორგი გაბედავას (იცინიან). ანრი, დათო ხუჯაძემ გითხრა, მომღერალი ხარ და რა გინდა ტელეწამყვანადო, ასეთი აზრი სოცქსელში კიდევ დაწერა რამდენიმე ადამიანმა... ეს არის, ბრბო რომ შეიკრიბება და არაფერი მოსწონთ, არც ღმერთი, მიუხედავად იმისა, რომ ღმერთი იდეალურია. ასეთ ადამიანებს რაზე უნდა გასცე პასუხი? მე ხომ არ მიმყავს პოლიტიკური გადაცემა? ეს არის მსუბუქი მიმართულების, გასართობი თოქშოუ, სადაც შეგვიძლია, როგორც მოქალაქეებმა, პრობლემებზეც ვისაუბროთ. რუსეთში ლოლიტა მილიავსკაიას არ მიჰყავდა თოქშოუ? ფანტასტიკური წამყვანი გახლდათ. აუცილებელია, ჟურნალისტი იყო, რომ თოქშოუ წაიყვანო? თუ ჟურნალისტის დიპლომზეა საუბარი, საერთო ჯამში ეს არაფერს იძლევა, ხომ ვიცით ძალიან კარგად. ნინი: გააჩნია, ვინ როგორ გაართმევს თავს. ვფიქრობ, მე შემიძლია ამ პროფესიის მორგება და თავის გართმევა. თეატრალურში სწორად მეტყველება ვისწავლე. ბევრს აქვს მსახიობის დიპლომი და არ ვარგა მსახიობად, ბევრს ჟურნალისტის დიპლომი აქვს, მაგრამ არაჟურნალისტმა შესაძლოა, უკეთ წაიყვანოს გადაცემა. თუკი ადამიანი საინტერესოდ საუბრობს ამა თუ იმ თემაზე, რატომ არ შეუძლია, იყოს გადაცემის წამყვანი?!. ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ვართ ინგა გრიგოლიები. ინგა ყოველთვის მაჯობებს. ვფიქრობ, ჩვენს შოუს მსუბუქად უნდა შეხედონ, გაერთონ და მოისმინონ ჩვენი პოზიციები. რაიმე თემა თუ არის, რაზეც არასდროს მოამზადებდით გადაცემას? ანრი: ამ გადაცემას არ აქვს პოლიტიკური მიმართულება. ბოლო გადაცემა პოლიტიკისკენ წავიდა, თუმცა სოციალური კუთხით, მაინც ადამიანებზე იყო გაკეთებული აქცენტი, სად გადის ზღვარი პატრიოტიზმსა და პირად ინტერესებს შორის, პოლიტიკოსები ეთერში თმით არ გვითრევია. ნინი: თემებზე არ მიფიქრია, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ვისურვებდი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ანრი: ნინის აქვს გართულება, სახელებსა და გვარებს არ ვიტყვი. სხვადასხვა თოქშოუში პიარდებიან საეჭვო წარსულის ადამიანები, რომელთაც არანაირი დამსახურება არ აქვთ არც ერთ სფეროში, საზოგადოებას არ აძლევენ არაფერ საინტერესოს. არ უნდა მიიწვიო ცუდი ტიპი. ხშირად ჩვენი ტელევიზიები სცოდავენ ამ კუთხით. ძალიან ცუდ ტიპებს აპიარებენ და მერე მათ კარგი ტიპები ჰგონიათ თავები. ჩვენ ხომ ვიცით, მე, ნინიმ - შიდა სამზარეულოში ვინ ვინაა. რატომ უნდა ვაპიარო ტიპი, რომელიც სასტუმროებში 500 დოლარად კაცს თუ ქალს ემსახურება. ეგ საქმე შეუძლია, გააკეთოს უფასოდ და ხარისხიანად (იცინის). არ არის ის ჩემთვის კარგი სტუმარი გადაცემაში, სადაც მე ვარ ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი. შენ ყოფილხარ გადაცემაში სტუმრად, სადაც სტუმრის მკერდი მოგისინჯავს ხელით... ამაზე არ არის საუბარი, ამაში ფული არავის გადაუხდია. მინდოდა, მეამა, იქნებ, რძე მინდოდა (იცინის)? სხვა საქმეა, როცა კაცი ან ქალი წახვალ და 500 დოლარად გაქირავდები. ნინი: მოკლედ, არიან ადამიანები, რომლებიც სტუმრებად არ გვინდა - ვისაც არაფერი შეუქმნია და არანაირი საინტერესო წარსული არ აქვს. არავის ვაყენებ შეურაცხყოფას, სხვა ნიშის დაკავება გვინდა. ანრი: თუ ასეთ სტუმარს მოიწვევენ, ჩვენ კარგად მოვემზადებით, ვენებს გავამზადებთ და ვენებში შევუშვებთ იმ სტუმარს (იცინის). ზოგადად, ჩვენთან სტუმრობა არაა საშიში, ვფიქრობ, კეთილგანწყობილი წამყვანები ვართ. ნინო ნადირაძე-კუზანოვებისა თემების მიმართ ძალიან მწვავეა, სულ პროტესტი აქვს. აღმოჩნდა, რომ სალომე ღვინიაშვილიც ასეთია, ოღონდ დაბალ ხმაზე ამბობს სათქმელს, საყვარლად. ეს მრავალფეროვნება მომწონს. ნინი: როცა წინა დღეს ვიკრიბებით და ვმსჯელობთ თემაზე, არავინაა ერთ აზრზე. ეს ძალიან მაგარია და ესაა ჩვენი შოუს კოზირი. სასიმღერო კარიერა უკან ხომ არ გადაიწევს ტელეწამყვანობის გამო? ანრი: ვერაფრით გადაიწევს. შევთანხმდეთ, რომ ამ შოუს აკეთებენ პროდიუსერები, გვყავს ნოე სულაბერიძე და ასევე გიჟი ქალი, მაია სტეფნაძე. ჩვენ ვერთვებით მაშინ, როცა თემის გაშლაა საჭირო და თათბირზე ვიკრიბებით. კვირიდან კვირამდე რომ ამით ვიყოთ დაკავებულები, ეს ასე არ ხდება. ნინი: ჩემს ცხოვრებაში რაც უნდა მოხდეს და მოვსინჯო სხვა პროფესია, ჩემთვის მთავარი მაინც მუსიკა, სიმღერაა. ვერასდროს ვიტყვი ამაზე უარს და არაფერს დავაკლებ. ბევრი გეგმა მაქვს. ეკასთან ერთად დუეტი ჩავწერე, ბატონი ანრი რომ კლიპს დაამონტაჟებს, მის პრემიერასაც შემოგთავაზებთ (იღიმის). ანრის აქვს დუეტის საინტერესო გეგმა... ანრი: ჩვენს კოლეგებს შევთავაზეთ, თუკი საინტერესო კლიპი, სიმღერა ექნებათ, დიდი სიამოვნებით გავაშუქებთ და ისე, როგორც სხვა ვერასდროს გააშუქებს. სხვა მომღერალი უფრო გრძნობს, როგორ გაუხარდება კოლეგას მისი სიმღერის პრემიერა ეთერში. ნინი: მაგაში ვერ დაგეთანხმები. ბევრ მომღერალს კოლეგის წარმატება არ უხარია, მაგრამ ჩვენ ხომ კეთილები ვართ. შენ ხშირად გილოცავენ კოლეგები პრემიერებს? Marika Shalika-ს უმაგრესი რეპორტაჟებისთვის, საქართველოს დიასპორის პრეზიდენტს ნიკოლოზ გუგეშაშვილს, საოცარი მასპინძლობისთვის, Sacha Jean-Baptiste უცეცხლესი და მაგარი შოუსთვის, ლაშა ჯოხაძეს, რომელმაც Givenchy -ს haute couture-ს ულამაზესი კაბა შეკერა და არ შემიძლია არ ვახსენო янна, რომელმაც დაამთავრა ბოლომდე ეს კაბა უკვე კიევში:) ასევე მადლობა საქართველოს საელჩოს თბილი მიღებისთვის და რაც მთავარია, თქვენ ყველას, ხალხო! მთელ საქართველოს გიხდით უდიდეს მადლობას ამხელა სიყვარულისთვის და მხარდაჭერისთვის! საქართველო წელს ერთ-ერთი საუკეთესო იყო! მიყვარხართ და მადლობა! თუ ვინმე გამომრჩა, გთხოვთ კი არ გამიბრაზდეთ, მაპატიეთ და თავი შემახსენეთ! გკოცნით ყველას!“ - აღნიშნავს თაკო გაჩეჩილაძე. 