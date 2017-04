ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 2 ადამიანი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => gamodzieba [2] => dashavebuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121960 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => gamodzieba [2] => dashavebuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121960 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => gamodzieba [2] => dashavebuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => gamodzieba [2] => dashavebuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121960) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,7813,1918) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121244 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 15:23:17 [post_date_gmt] => 2017-04-08 11:23:17 [post_content] => თბილისში, გლდანში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავტომობილი გზიდან გადავიდა, გარეგანათების ბოძს შეეჯახა და ამობრუნდა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ავტოსაგზაო შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ავტომობილი ფიგურირებს. ავარიის შედეგად დაშავდა ორი ადამიანი. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო დახმარება. შსს-ს ცნობით, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის 267-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით მიმდინარეობს, რაც სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისა და ექსპლუატაციის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => ავარია გლდანში: ავტომობილი გზიდან გადავიდა და ამობრუნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avaria-gldanshi-avtomobili-gzidan-gadavida-da-amobrunda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 15:28:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 11:28:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121111 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-07 21:18:17 [post_date_gmt] => 2017-04-07 17:18:17 [post_content] => თბილისში წერეთლის გამზირზე ავტომანქანის დაჯახების შედეგად მამაკაცი გარდაიცვალა. შუახნის მამაკაცს ავტომობილი მაშინ შეეჯახა, როდესაც ფეხით გადაადგილდებოდა. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე საქმე „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით აღიძრა, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევა წერეთელზე: მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhveva-weretelze-mamakaci-adgilze-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 21:22:49 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 17:22:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121111 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 119386 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-01 22:50:02 [post_date_gmt] => 2017-04-01 18:50:02 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის და ტყიბულის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, განზრახ მკვლელობის ბრალდებით, 1984 წელს დაბადებული, წარსულში ნასამართლევი დ.ჯ. დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 29 მარტს ქ. ტყიბულში, ე.წ. მინდელის სახელობის შახტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შურისძიების მოტივით, პისტოლეტიდან ორი გასროლით სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა 1969 წელს დაბადებულ შ.მ.-ს, რომელიც შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა დ.ჯ. მომხდარიდან მესამე დღეს ტყიბულში დააკავეს. პოლიციამ დანაშაულის ჩადენის იარაღი ნივთმტკიცებად ამოიღო. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 108-ე მულით). [post_title] => შსს-მ განზრახ მკვლელობის ფაქტი გახსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-m-ganzrakh-mkvlelobis-faqti-gakhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-01 22:50:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-01 18:50:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119386 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 121244 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 15:23:17 [post_date_gmt] => 2017-04-08 11:23:17 [post_content] => თბილისში, გლდანში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავტომობილი გზიდან გადავიდა, გარეგანათების ბოძს შეეჯახა და ამობრუნდა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ავტოსაგზაო შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ავტომობილი ფიგურირებს. ავარიის შედეგად დაშავდა ორი ადამიანი. ადგილზე მობილიზებულია საპატრულო პოლიცია და სასწრაფო დახმარება. შსს-ს ცნობით, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის 267-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით მიმდინარეობს, რაც სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისა და ექსპლუატაციის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => ავარია გლდანში: ავტომობილი გზიდან გადავიდა და ამობრუნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avaria-gldanshi-avtomobili-gzidan-gadavida-da-amobrunda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-08 15:28:16 [post_modified_gmt] => 2017-04-08 11:28:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 70 [max_num_pages] => 24 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 89b9715c7e0a5b5b3d52c0a0166520fd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )