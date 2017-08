აზიური ფაროსანა – როგორ მოვიქცეთ, თუ მწერს სახლში შევნიშნავთ?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => fortunas-temebi [2] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157965 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => fortunas-temebi [2] => aziuri-farosana ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157965 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1475 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => fortunas-temebi [2] => aziuri-farosana ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => fortunas-temebi [2] => aziuri-farosana ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157965) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18508,16375,1475) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157772 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 13:32:29 [post_date_gmt] => 2017-08-29 09:32:29 [post_content] => სად დავტოვოთ ბავშვი 18 სექტემბრამდე? - აქტუალური კითხვა ყველა იმ მშობელს აწუხებს, რომლებსაც ბავშვები საჯარო ბაღებში დაჰყავთ. მაშინ, როცა შვებულებისთვის განკუთვნილი დრო ამოწურულია და ბავშვების უმრავლესობა ქალაქში დაბრუნდა, დასაქმებული მშობლები დილემის წინაშე დგანან, - ატარონ ბავშვები სამსახურში, რაც ხშირად შეუძლებელია, თუ ბებია-ბაბუებთან და ნათესავებთან ეძებონ ბავშვისთვის დროებითი „თავშესაფარი“. არსებობს კიდევ ერთი გზა - დღიურად ძიძის აყვანა. ძიძა დღეში, საშუალოდ, 20-50 ლარამდე ჯდება და მშობელთა უმრავლესობისთვის საკმაოდ ძვირი მომსახურებაა. „ბაღში არდადეგების დაწყების შემდეგ მოვახერხე და ბავშვი საზაფხულო ბაღში დავარეგისტრირე, ჩემმა მეგობარმა კი კერძო ბაღში შეიყვანა დროებით, საზაფხულო ბაღმა ისევე, როგორც კერძო ბაღმა, ივლისის ბოლოს მუშაობა დაასრულა და იძულებული გავხდი, შვებულება ამეღო, რომელიც უკვე სრულად ამომეწურა. იმ პირობებში, როცა ორივე მშობელი ვმუშაობთ, 18 სექტემბრამდე ყოველდღე სხვადასხვა ნათესავის შეწუხება მომიწევს (თუ მათაც ეცლებათ), რომ ნიტა დაიტოვონ,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ნინო გედენიძე. „18 სექტემბერს ბაღების დაწყება ისეთივე მიუღებელია, როგორც უსასრულოდ ხანგრძლივი არდადეგები. ბაგა-ბაღები მუშაობას პირველ სექტემბერს თუ არა, სექტემბრის დასაწყისში მაინც უნდა იწყებდნენ, რადგან კერძო თუ საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებული მშობლების შვებულება გაცილებით ხანმოკლეა, ვიდრე ბავშვის არდადეგები. 18 სექტემბერი არის ის თარიღი, როცა შვებულება დამიმთავრდა, ბავშვი ქალაქში მყავს და სად წავიყვანო, სად დავტოვო? უნდა იყოს სახლში ან ქუჩაში. რა უნდა ქნას ასეთ დროს მშობელმა? მე მაინტერესებს იმ უწყების აზრი, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, “ - ამბობს „ფორტუნასთან“ 3 წლის ანდრიას დედა, ნათია მახვილაძე. ახალი 1017-18 წლის სასწავლო სეზონის დაწყების თარიღად ბაგა -ბაღებისთვის 18 სექტემბერი ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტომ განსაზღვრა. როგორც სააგენტოს ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, სააღმზრდელო წლის დაწყებამდე, საბავშვო ბაღების ადმინისტრაციებს დაევალათ შენობების სანიტარული დამუშავება, სამშენებლო ნარჩენების გატანა იმ ბაღებიდან, სადაც არდადეგების პერიოდში სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ჩატარდა, ასევე ბაგა-ბაღების ეზოების და შენობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის ლაბორატორიული ანალიზი, ცენტრალური გათბობის სისტემების და სხვა ტექნიკური სამუშაოების ჩატარება. რაც შეეხება სასწავლო წლის დასაწყებად 18 სექტემბრის განსაზღვრას, როგორც „ფორტუნასთან“ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, თემურ თორდინავამ , განმარტა , ბაღებში სასწავლო წლის დაწყება სკოლების დაწყების თარიღთან არის მიბმული (სკოლები სწავლა 15 სექტემბერს იწყება). რაც შეხება არდადეგების ხანგრძლივობას, ეს საკითხიც უკვე წლებია, განსაზღვრულია და ბავშვები ამ სისტემით დადიან სკოლებშიც და ბაღებშიც. რამდენად ერგება არსებული სისტემა მშობლების სამუშაო გრაფიკს, ამაზე ბაღების სააგენტოში მშობლებისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. „რატომ არის პრობლემური მშობლებისთვის არსებული სისტემა, გაუგებარია. არდადეგების და სასწავლო თარიღის განსაზღვრა წლებია, ამ სისტემით ხდება და ბაღების გრაფიკი მიბმულია სასკოლო გრაფიკზე. მშობელს შეუძლია, მაგალითად, 15 აგვისტოს აიღოს შვებულება და შვებულების დღეები სრულიად საკმარისი იქნება 18 სექტემბრამდე,“ - ამბობს თემურ თორდინავა . საქართველოს „შრომის კოდექსის“ მიხედვით, დასაქმებულს საშვებულებოდ წელიწადში 24 სამუშაო დღე აქვს განსაზღვრული. ბაგა-ბაღებში საზაფხულო არდადეგები ივნისის ბოლოს იწყება. ივლისის ბოლოს მუშაობას დაასრულეს საზაფხულო ბაღებმაც . რატომ უნდა იყოს 2, 3 და 4 წლის ბავშვების ბაღის გრაფიკი სასკოლო სასწავლო წელს მიბმული და რა არითმეტიკით უნდა იხელმძღვანელონ მშობლებმა, რომ საშვებულებო 24 სამუშაო დღე, საუკეთესო შემთხვევაში, თვენახევრიან არდადეგებზე გადაანაწილონ, ამაზე უწყებაში კონკრეტული პასუხი არ გააჩნიათ. თამუნა გოგუაძე [post_title] => სად მიგვყავს ბავშვი 18 სექტემბრამდე - მშობლების დილემა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-migvyavs-bavshvi-18-seqtembramde-mshoblebis-dilema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 13:32:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 09:32:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157772 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157489 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-28 13:24:46 [post_date_gmt] => 2017-08-28 09:24:46 [post_content] => ბოლო ერთი კვირაა, ქვეყანა ბორჯომის ხეობაში გაჩენილ ხანძარს ებრძვის და მთელი საზოგადოების ყურადღება სწორედ ამ ხანძრის მიმართ არის მიპყრობილი, გასაგები მიზეზების გამო. თუმცა, ამის პარალელურად ქვეყანაში აქტიური პოლიტიკური პროცესებიც დაიწყო. ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე „ფორტუნა“ „რესპუბლიკელების“ ერთ-ერთ ლიდერს, ლევან ბერძენიშვილს, ესაუბრა, რომელთაც ბოლო დღეებში მოულოდნელი გადაწყვეტილებების მიღება მოუწიათ, „თავისუფალი დემოკრატების“ პოზიციის გამო. - პირველ რიგში ბორჯომის ხეობაში გაჩენილ ხანძარზე რომ ვისაუბროთ, რადგან საზოგადოებას, ცხადია, ყველაზე მეტად ამ ხანძრის გაჩენის და მასზე რეაგირების საკითხები აინტერესებს, ხელისუფლების ქმედებებს როგორ შეაფასებდით? ლევან ბერძენიშვილი: ხელისუფლების რეაგირება დროული ნამდვილად არ იყო. ხელისუფლება ისე ცხოვრობდა, ალბათ, არ ჰქონდა წარმოდგენილი, რომ ასეთი დღე შეიძლებოდა, დამდგარიყო. რას აკეთებდა ჯანელიძე მთელი ეს 2 წელი, რაში იღებდა ხელფასს, უცნობია, თუკი საქართველოში სიცხეში შესაძლოა, ტყე აალდეს, რას აკეთებს ის სამსახური, აზრზე არ ვართ. რაში გადავიხადეთ ამდენი ფული, იქნებ უკან დავაბრუნებინოთ ?! საქმე ისაა, რომ საქართველოში ისევე, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, არა მარტო იმაზე უნდა იფიქრო, რა მოხდა, არამედ იმაზეც, რა შეიძლება, რომ მოხდეს, რა საფრთხეები არსებობს. თუკი საქართველოში სიცხეში შესაძლოა, ტყე აალდეს, რას აკეთებს ის სამსახური, აზრზე არ ვართ. მე ჩამოვთვალო საფრთხეები, რომელზეც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს? პრემიერი რომ იქაა და მეხანძრედ მუშაობს, ეს სისულელეა! პრემიერი უნდა იყოს ქვეყანაში, თბილისში და მართავდეს ქვეყანას; ხოლო ხანძარს უნდა აქრობდნენ მეხანძრეები. პატრიარქი რომ ჩავიდა და ეს რომ დაეხმარება ხანძრის ჩაქრობას, დაახლოებით ისეთია, პრემიერი რომ ჩავიდა. რაში გვჭირდება ეს საჩვენებელი გამოსვლები, კარგად არ მესმის. არ მესმის, სხვათა შორის, ხალიჩა რომ დააგეს იქ, მინდორზე - არიქა, სამღვდელოება მოდისო, რა ჭკუას ემსახურება ეს ხალხი? რა დროს ხალიჩაა, ხანძარია ჩასაქრობი! რა თქმა უნდა, ხელისუფლება მოქმედებდა ცუდად, ახლა, ამ წუთას უნდა ვუგულშემატკივროთ, რომ ჩავაქროთ დროზე ყველა კერა. პრემიერი რომ იქაა და მეხანძრედ მუშაობს, ეს სისულელეა! პრემიერი უნდა იყოს ქვეყანაში, თბილისში და მართავდეს ქვეყანას, ხოლო ხანძარს უნდა აქრობდნენ მეხანძრეები. - რუსული დივერსიის ფაქტორს ხომ არ გამორიცხავთ? ლევან ბერძენიშვილი: არ გამოვრიცხავ, რადგან სანამ რუსეთი არსებობს, მანამდე არსებობს რუსეთიდან ყველანაირი საფრთხე, მაგრამ ხელაღებით ლაპარაკი და ჩვენი უნიათობის სხვისთვის დაბრალება არ გვინდა. ჩვენ რაც ვნახეთ, ის ნიშნები არ იყო - ხელუხლებელ ბენზინის ჭურჭელს რომ ნახავ გადამწვარ ტერიტორიაზე, იქ არანაირი ეჭვი მე არ მიჩნდება! მიჩნდება ეჭვი, რომ ვიღაცამ მიიტანა ბენზინის ჭურჭელი, როცა დაიწვა ყველაფერი, მაშინ. რომ ვიცოდე, ეს „ვიღაც“ ვინაა, გეტყოდით: ხელისუფლებაა, რუსეთია თუ ოპოზიციაა. ხელის გაშვერა ვინმესკენ ძალიან სასაცილოა იმიტომ, რომ ხელისუფლება ისევ შეეცდება იმას, რომ ყველაფერში დამნაშავე არის მიშა, ამიტომ ხმა მომეცი მე, არ დაინახოთ არცერთი სხვა პარტია. ქართველი ხალხი თუ იქნება ჭკვიანურად, გაირკვევა და, თუ არ იქნება, მრავალი ათასი წელი იქნება ლაპარაკი, რომ ყველაფერი არის მიშას ბრალი, მერე მიშა მობრუნდება და გრიშას დაბრალდება და ა.შ. არ მესმის, სხვათა შორის, ხალიჩა რომ დააგეს იქ, მინდორზე - არიქა, სამღვდელოება მოდისო. რა დროს ხალიჩაა, ხანძარია ჩასაქრობი! - არჩევნებს რომ დავუბრუნდეთ, რესპუბლიკურმა პარტიამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა დამოუკიდებლად გადაწყვიტა. რამ განაპირობა ეს არჩევანი, მით უმეტეს, მას შემდეგ, რაც თქვენი და „თავისუფალი დემოკრატების“ დაანონსებული ერთად მონაწილეობა ჩაიშალა? ლევან ბერძენიშვილი: ჩვენ ყოველთვის ვმონაწილეობთ არჩევნებში, ეს არანაირად არ არის ახალი გადაწყვეტილება. უბრალოდ მაშინ, თუ ვიქნებოდით ერთად, გამოვიდოდით ერთად. მაგრამ, ვინაიდან „თავისუფალმა დემოკრატებმა“ გადაიფიქრეს არჩევნებში მონაწილეობა, ამან ჩვენი დამოკიდებულება არ შეცვალა. ჩვენი პოლიტიკური პარტია ყველა არჩევნებში მონაწილეობს, მიუხედავად იმისა, რა შედეგს მივაღწევთ, ჩვენ ყოველთვის შევეცდებით, რომ ვთქვათ, რაც სათქმელი გვაქვს და თუ ვინმეს მოვწონვართ, მოგვცემს ხმას, თუ არა და მადლობას ვეტყვით. ხელისუფლება ისევ შეეცდება იმას, რომ ყველაფერში დამნაშავე არის მიშა, ამიტომ ხმა მომეცი მე, არ დაინახოთ არცერთი სხვა პარტია. - თქვენი აზრით, რამდენად პრობლემური იქნება ასეთ პირობებში არჩევნებში მონაწილეობის მიღება? ლევან ბერძენიშვილი: პრობლემები არის. რაც ამ ეტაპზეა გამოკვეთილი, ესაა, უპირველეს ყოვლისა, ფინანსური პრობლემები. ჩვენს პარტიას არავინ აფინანსებს იმიტომ, რომ ხელისუფლების ეშინიათ. ამიტომ ყველას, ვისაც აქვს დაფინანსება, უნდა შეხედოთ იმ თვალით, რომ ხელისუფლებას ხელს აძლევს. ჩვენ ხელისუფლებას ძალიან არ ვუყვარვართ, ეს არ მაკვირვებს იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ პრინციპული და მიუღებელი ზოგიერთისთვის, განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილისთვის. მაგრამ ეს არ არის პრობლემა იმიტომ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მიდის-მოდის , საქართველო რჩება ისევე, როგორც „რესპუბლიკური პარტია“ რჩება, ჩემს მერეც იქნება, თქვენს შემდეგაც და ა.შ. ყველას, ვისაც აქვს დაფინანსება, უნდა შეხედოთ იმ თვალით, რომ ხელისუფლებას ხელს აძლევს. - ამ არჩევნებზე „რესპუბლიკური პარტიის“ მთავარი გამოწვევა რა არის? ლევან ბერძენიშვილი: „რესპუბლიკური პარტიის“ მთავარი გამოწვევაა, თქვას ყველაფერზე სიმართლე, რასაც ვერ ამბობდა იმის გამო, რომ ჰყავდა უნიათო ხელმძღვანელი. ძალიან სერიოზულად გვინდა, რომ რაც დავაკელით სიმართლე, თუ ვინმეს პირდაპირ ვერ ვუთხარით და მიკიბულ-მოკიბულად ვუთხარით, როგორც ასე მოგვდიოდა ხოლმე ზოგიერთი ჩვენი ხელმძღვანელის გამო, მინდა, ეს გამოვასწოროთ. ვთქვათ პირდაპირ, რომ, მაგალითად, ეკლესია არ უნდა დაფინანსდეს? - არ უნდა დაფინანსდეს. უნდა იყოს გაყოფილი სახელმწიფო და რელიგია და უნდა ავაშენოთ ასეთი სახელმწიფო? - დიახ, უნდა ავაშენოთ. უმცირესობების უფლებები უნდა დავიცვათ? - დიახ, უნდა დავიცვათ პოლიცია, ადამიანის უფლებები და ა.შ. ყველაფერზე უნდა ვთქვათ მკაფიო და ნათელი პასუხი, ჩვენ როგორც ვხედავთ. მე გული მწყდება კახა კუკავაზე იმიტომ, რომ, როდესაც იგი იყო 2004 წლის პარლამენტში, იგი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო პარლამენტარი. შემდეგ, სამწუხაროდ, წავიდა აშკარად პოლიტიკური ცვლილებების იმ გზაზე, რომელმაც მას წარმატება არ მოუტანა. - როგორ ფიქრობთ, წინასაარჩევნოდ როგორი მდგომარეობაა? როგორ შეადარებთ სხვა წლების წინასაარჩევნო პერიოდს წლევანდელს? ლევან ბერძენიშვილი: არსებობს დარღვევა მერიის მხრიდან, რომელმაც აშკარად გაიმეორა ის დანაშაული, რომელიც თავის დროზე ჩაიდინა „ნაციონალურმა მოძრაობამ“: დაასაქმა თავისი მომხრეები სწორედ არჩევნების წინ არჩევნების გაყალბების მიზნით. ეს არ იწვევს არანაირ ეჭვს. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ ნარმანიასნაირი უსახელო, უნიჭო, უინიციატივო და უსინდისო მერი თბილისს არ ჰყოლია კომუნისტების დროსაც კი! ნარმანია კარგი ლექტორი იყო და ჩვენ მას პატივს ვცემდით, როგორც პროფესიონალს. მე არ მეგონა, რომ ასეთი რამ მისგან მოსალოდნელი იყო. აი, რას ნიშნავს, როცა ადამიანი თავის საქმეს არ აკეთებს! თუკი ელისაშვილი გახდება მერი, ეს იქნება მისი თავის ტკივილი, საიდან იპოვოს, ასე ვთქვათ, ის თანამებრძოლები, რომლებიც მას დაეხმარებიან. - ფიქრობთ, რომ ამ არჩევნებისთვის პრორუსული ძალები განსაკუთრებით გააქტიურდნენ. რითი ხსნით ამას და ნინო ბურჯანაძის მიერ თბილისის მერობის კანდიდატად კახა კუკავას დასახელებას? ლევან ბერძენიშვილი: ყველას აქვს სრული უფლება, გამოსცადოს, რამდენად მაღალი ან უფრო სწორად დაბალი არის მათი შანსები. რა თქმა უნდა, კახა კუკავას შანსები მაღალი, ამ შემთხვევაში, არ არის. მე გული მწყდება, ამ პოლიტიკურ ფიგურაზე იმიტომ, რომ როდესაც იგი იყო 2004 წლის პარლამენტში, იგი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო პარლამენტარი. შემდეგ, სამწუხაროდ, კუკავა წავიდა აშკარად პოლიტიკური ცვლილებების იმ გზაზე, რომელმაც მას წარმატება არ მოუტანა. - კიდევ ერთი არაორდინალური სიტუაციაა ალეკო ელისაშვილის შემთხვევაში, როდესაც პარტიის გარეშე ფაქტობრივად ლიდერობს არასახელისუფლებო კანდიდატებს შორის. თუკი ის თბილისის მერი გახდება, როგორ ფიქრობთ, როგორ გაართმევს თავს დედაქალაქის მერობას გუნდის გარეშე? ხელისუფლებამ აშკარად დაარღვია თამაშის ყველა წესი. ლევან ბერძენიშვილი: მე, საერთოდ, არაპარტიული პოლიტიკის მომხრე არ ვარ, მაგრამ ყველაფერი ისე არ ხდება, რისი მომხრეც მე ვარ, ამიტომ თუკი ელისაშვილი გახდება მერი, ეს იქნება მისი თავის ტკივილი, საიდან იპოვოს, ასე ვთქვათ, ის თანამებრძოლები, რომლებიც მას დაეხმარებიან. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ თუკი ქართველი ხალხი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ალეკო ელისაშვილს მოიყვანს თბილისის მერად, ალეკო ელისაშვილის თანაგუნდელების ამოცანას გადაწყვეტს გაცილებით უფრო იოლად. პროფესიონალი ხალხის პოვნა საქართველოში არ არის პრობლემა. - რამდენიმე დღის წინ აშშ-ის ელჩი თქვენ პარტიას შეხვდა. ჯერჯერობით ოპოზიციიდან ერთადერთი ხართ, ვისაც შეხვდა. ამას რითი ხსნით, რისი მაჩვენებელია? ლევან ბერძენიშვილი: აშშ არის ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორი და, ბუნებრივია, მისი ელჩი აქ არის. საერთოდ, ელჩების სტუმრობა პარტიებთან არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა. მასთან განვიხილეთ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობა, საკონსტიტუციო პროცესი, სადაც ოპოზიციას აქვს ერთი აზრი და ხელისუფლებას აქვს მეორე, ძალიან განსხვავებული პოზიცია. ხელისუფლებამ აშკარად დაარღვია თამაშის ყველა წესი - მოსახლეობას კონსტიტუციის ერთი ვერსია შეუთანხმა და მეორე მიიღო. ასეთი რამ მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ მომხდარა. როგორც ყოფილი პრემიერი, ბიძინა ივანიშვილი, თავის დროზე დაგვპირდა, მან გააოცა მთელი ევროპა. ელჩმაც მშვენივრად იცის ეს ამბავი, შევახსენეთ და მისი მოსაზრებაც მოვისმინეთ ამ საკითხზე. საქართველოს პრემიერმა ისეთი სიბრიყვე თქვა სეკულარიზმთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გაგვაოგნა. რაც შეეხება საარჩევნო მდგომარეობას, პარტიების მდგომარეობას, განლაგებას, ვინ ვინ არის, ჩვენ შევახსენეთ ის, რომ ლიბერალური ძალებიდან, რომელიც არც ყოფილი და არც ახლანდელი ხელისუფლების ძალები არ არის, არც „ქართული ოცნებაა“ და არც „ნაციონალური მოძრაობა“, ან მისი განაყოფი , სხვა ფლანგზე ლიბერალებიდან ვმონაწილეობთ მარტო ჩვენ. ჩვენმა კოლეგებმა „თავისუფალმა დემოკრატებმა“ ამჟამად არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. ეს ნიშნავს, რომ, ფაქტობრივად, ეს ფლანგი არის თითქმის ცარიელი. ჩვენ ვიცავთ და გვინდა, ამ თვალსაზრისით საერთაშორისო სამსახურებმა იცოდნენ, როგორი მდგომარეობაა. გარდა ამისა, იყო სრული ჰარმონია იმ განცხადებებზე, რომლებიც ჩვენ გავაკეთეთ ეკლესიებზე. იმ განცხადებას, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა ეკლესიასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვართ სეკულარიზმის მომხრე, როგორც წერია ქართულ კანონებში. საქართველოს პრემიერმა ისეთი სიბრიყვე თქვა სეკულარიზმთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გაგვაოგნა. - ამაზე ელჩს თუ ჰქონდა რამე პოზიცია? ლევან ბერძენიშვილი: ამის თაობაზე ელჩსაც ვკითხეთ, რას ფიქრობს ასეთ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ელჩი არის დიპლომატი და პირდაპირ პასუხს არ იძლევა, ის ინსტრუქციებს ვერ მოგვცემს, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს, საერთაშორისო თანამეგობრობა როგორ უყურებს ასეთ უპასუხისმგებლო განცხადებებს. არსებული დროის ფარგლებში ბევრი სხვა საკითხიც განვიხილეთ. საქმე ისაა, რომ აშშ-სთან არსებობს უამრავი საკითხი, რომელიც უნდა განვიხილოთ. როგორც საგარეო, ისე საშინაო პოლიტიკა; მხარდაჭერის საკითხები და ა.შ. თათია კაკიაშვილი ​ [post_title] => ჩვენი მთავარი გამოწვევაა, ვთქვათ ყველაფერზე სიმართლე, რასაც უნიათო ხელმძღვანელის გამო ვერ ვამბობდით - ლევან ბერძენიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chveni-mtavari-gamowvevaa-vtqvat-yvelaferze-simartle-rasac-uniato-khelmdzghvanelis-gamo-ver-vambobdit-levan-berdzenishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 14:04:49 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 10:04:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157489 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157031 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-25 15:16:56 [post_date_gmt] => 2017-08-25 11:16:56 [post_content] => ბორჯომში ხანძარს უკვე მეექვსე დღეა, ებრძვიან. წინასწარი ინფორმაციით, განადგურებულია 100 ჰექტრამდე ტყის მასივი. რაც არ უნდა ძლიერი იყოს, ხანძრის შემდეგ ტყე, ხშირად, აღდგენას ახერხებს. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, ტყის ხანძარი იმდენად ძლიერია და იმდენად სასტიკ ზიანს აყენებს ნიადაგს, გარემოსა და ლანდშაფტს, რომ აღდგენას წლები და ათწლეულები ესაჭიროება. ტყის რეგენერაციას, მეცნიერების აზრით, 50-100 წელი მაინც სჭირდება, ვიდრე ხელოვნურად დარგული ნერგები ბუნებრივად მოახდენენ გამრავლებას და ადამიანის ჩარევას აღარ მოითხოვენ. თუმცა, მანამდე გასარკვევია, რა მოსდის ადგილობრივ მიკროკლიმატს გადაწვის შემდეგ, რა გავლენას ახდენს ის ადამიანზე და ადამიანის ჩარევა მასზე. ატმოსფერული ნალექი თუ ჭარბი რაოდენობით მოვიდა, სოფელ დაბისა და გუჯარულას ხეობის მიმართულებით სტიქიური პროცესების მომატების საფრთხეა. შეიძლება, ეს გამოჩნდეს და პირველი შედეგები ვნახოთ შემოდგომაზეც. გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი, გიორგი დვალაშვილი, „ფორტუნასთან“ საუბრისას ამბობს, რომ ნახანძრალი ტერიტორია ადამიანზე იმდენად ახდენს გავლენას, რამდენადაც ის წარმოშობს ღვარცოფების, მეწყრებისა და ზვავების საფრთხეს. სხვა მხრივ კი, ხეობის მაცხოვრებლებისთვის და ასევე დამსვენებლებისთვის პანიკის საფუძველი არ არსებობს. ნახანძრალი ტერიტორია და ფერფლისგან დაბინძურებული ჰაერი და ნიადაგი რეგენერაციას თავად შეძლებს, მას შემდეგ რაც წვიმა და თოვლი მოვა. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ ამ მასშტაბის ხანძრის შედეგად, ბორჯომში მიკროკლიმატი შეიცვლება. ბორჯომის ხეობისთვის მსგავსი მასშტაბის ხანძარი პირველი შემთხვევა არაა. ცეცხლი ამ ტერიტორიაზე 9 წლის წინ, 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს საომარი მოქმედებების დროსაც გაჩნდა. შედეგად, 1000-მდე ჰექტარი ტყის მასივი, ჯამში 204 116 ხე დაიწვა. მაშინაც განსაკუთრებით დაზიანდა სოფელი დაბისა და წაღვერის მიმდებარე ტერიტორია - ერთ-ერთი საუკეთესო საკურორტო ადგილები. გაურკვეველი იყო ასევე ტყეში მობინადრე ცხოველისა და ფრინველის ბედიც. ნახანძრალი ტერიტორია კომფორტული გარემოა ღვარცოფის, მეწყერის და ზვავის წარმოსაქმნელად. აქვე, გასათვალისწინებელია რელიეფის დახრილობაც . ხეები აღარ აკავებენ ნალექის შედეგად მოსულ წყლის მასას და ისიც დაღმართისკენ მიექანება. ამასთან, მოჭარბებული ნალექი, გარკვეულწილად, გადამწვარი ტყის ბრალიცაა. ის აღარ იწოვს ჩამოსული ნალექის თავის წილს, რომელიც უფრო აქტიურად ორთქლდება და გვიბრუნდება უკან წვიმის სახით. შეუძლებელია, ამ პატარა ხეობებმა ამ საკურორტო ზონას უახლოეს გრძელვადიან პერიოდში პრობლემები შეუქმნას. „არჯევანიძის ტყის მიმდებარე ტერიტორიაზე სიმაღლეც, დახრილობაც ისეთია, ატმოსფერული ნალექი თუ ჭარბი რაოდენობით მოვიდა, სოფელ დაბისა და გუჯარულას ხეობის მიმართულებით სტიქიური პროცესების მომატების საფრთხეა. შეიძლება, ეს გამოჩნდეს და პირველი შედეგები ვნახოთ შემოდგომაზეც. ეს პროცესები და შეცვლილი კლიმატური გარემო, ამ ხეობის გარდა, სხვა ტერიტორიაზე არ გავრცელდება. ეს კონკრეტული ტერიტორია არის ლოკალური. ადგილობრივმა მოსახლეობამაც და საერთოდ საზოგადოებამაც უნდა იცოდეს, რომ ის მტვრის ნაწილაკი, რომელიც შეიძლება, მეზობელ ხეობაში სხვა ტერიტორიებზე გავრცელდა, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს კატასტროფა აისახება ბორჯომზე, ხაშურზე , ბაკურიანში. ეს ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ ამ მასშტაბის ხანძრის შედეგად, ბორჯომში მიკროკლიმატი შეიცვლება. ვერც კურორტ წაღვერს შეცვლის. ეს არის ლოკალური ხეობები ჩაკეტილი ხეობები, იქ არსებული მიკროკლიმატი და არსებული კლიმატური ფაქტორები ვერანაირად ვერ შეიცვლება ამ ტერიტორიაზე ხეების ტყის მასივის განადგურების შემდეგ. შეუძლებელია, ამ პატარა ხეობებმა ამ საკურორტო ზონას უახლოეს გრძელვადიან პერიოდში პრობლემები შეუქმნას და ვთქვათ, რომ ეს კურორტები აღარ ვარგა დამსვენებლებისთვის,“ - მისივე თქმით, ნახანძრალ ტერიტორიას შველა და აღდგენა სექტემბრიდანვე დასჭირდება. რაც შეეხება მტვრის ნაწილაკებს, რომელიც შესაძლოა, მოხვედროდა ნაყოფს, ეს არ შეიცავს საფრთხეს. საკურორტო რაიონები დარჩება საკურორტო რაიონებად. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => ღვარცოფი, მეწყერი, ზვავი თუ შეცვლილი ეკოგარემო - რას უნდა ველოდოთ ხანძრის შემდეგ ბორჯომში აქტუალური კითხვა ყველა იმ მშობელს აწუხებს, რომლებსაც ბავშვები საჯარო ბაღებში დაჰყავთ. მაშინ, როცა შვებულებისთვის განკუთვნილი დრო ამოწურულია და ბავშვების უმრავლესობა ქალაქში დაბრუნდა, დასაქმებული მშობლები დილემის წინაშე დგანან, - ატარონ ბავშვები სამსახურში, რაც ხშირად შეუძლებელია, თუ ბებია-ბაბუებთან და ნათესავებთან ეძებონ ბავშვისთვის დროებითი „თავშესაფარი". არსებობს კიდევ ერთი გზა - დღიურად ძიძის აყვანა. ძიძა დღეში, საშუალოდ, 20-50 ლარამდე ჯდება და მშობელთა უმრავლესობისთვის საკმაოდ ძვირი მომსახურებაა. „ბაღში არდადეგების დაწყების შემდეგ მოვახერხე და ბავშვი საზაფხულო ბაღში დავარეგისტრირე, ჩემმა მეგობარმა კი კერძო ბაღში შეიყვანა დროებით, საზაფხულო ბაღმა ისევე, როგორც კერძო ბაღმა, ივლისის ბოლოს მუშაობა დაასრულა და იძულებული გავხდი, შვებულება ამეღო, რომელიც უკვე სრულად ამომეწურა. იმ პირობებში, როცა ორივე მშობელი ვმუშაობთ, 18 სექტემბრამდე ყოველდღე სხვადასხვა ნათესავის შეწუხება მომიწევს (თუ მათაც ეცლებათ), რომ ნიტა დაიტოვონ," - ამბობს „ფორტუნასთან" ნინო გედენიძე. „18 სექტემბერს ბაღების დაწყება ისეთივე მიუღებელია, როგორც უსასრულოდ ხანგრძლივი არდადეგები. ბაგა-ბაღები მუშაობას პირველ სექტემბერს თუ არა, სექტემბრის დასაწყისში მაინც უნდა იწყებდნენ, რადგან კერძო თუ საჯარო სტრუქტურებში დასაქმებული მშობლების შვებულება გაცილებით ხანმოკლეა, ვიდრე ბავშვის არდადეგები. 18 სექტემბერი არის ის თარიღი, როცა შვებულება დამიმთავრდა, ბავშვი ქალაქში მყავს და სად წავიყვანო, სად დავტოვო? უნდა იყოს სახლში ან ქუჩაში. რა უნდა ქნას ასეთ დროს მშობელმა? მე მაინტერესებს იმ უწყების აზრი, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებებს იღებს, " - ამბობს „ფორტუნასთან" 3 წლის ანდრიას დედა, ნათია მახვილაძე. ახალი 1017-18 წლის სასწავლო სეზონის დაწყების თარიღად ბაგა -ბაღებისთვის 18 სექტემბერი ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტომ განსაზღვრა. როგორც სააგენტოს ოფიციალურ განცხადებაშია ნათქვამი, სააღმზრდელო წლის დაწყებამდე, საბავშვო ბაღების ადმინისტრაციებს დაევალათ შენობების სანიტარული დამუშავება, სამშენებლო ნარჩენების გატანა იმ ბაღებიდან, სადაც არდადეგების პერიოდში სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ჩატარდა, ასევე ბაგა-ბაღების ეზოების და შენობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სასმელი წყლის ლაბორატორიული ანალიზი, ცენტრალური გათბობის სისტემების და სხვა ტექნიკური სამუშაოების ჩატარება. რაც შეეხება სასწავლო წლის დასაწყებად 18 სექტემბრის განსაზღვრას, როგორც „ფორტუნასთან" ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა, თემურ თორდინავამ , განმარტა , ბაღებში სასწავლო წლის დაწყება სკოლების დაწყების თარიღთან არის მიბმული (სკოლები სწავლა 15 სექტემბერს იწყება). რაც შეხება არდადეგების ხანგრძლივობას, ეს საკითხიც უკვე წლებია, განსაზღვრულია და ბავშვები ამ სისტემით დადიან სკოლებშიც და ბაღებშიც. რამდენად ერგება არსებული სისტემა მშობლების სამუშაო გრაფიკს, ამაზე ბაღების სააგენტოში მშობლებისგან განსხვავებული მოსაზრება აქვთ. „რატომ არის პრობლემური მშობლებისთვის არსებული სისტემა, გაუგებარია. არდადეგების და სასწავლო თარიღის განსაზღვრა წლებია, ამ სისტემით ხდება და ბაღების გრაფიკი მიბმულია სასკოლო გრაფიკზე. მშობელს შეუძლია, მაგალითად, 15 აგვისტოს აიღოს შვებულება და შვებულების დღეები სრულიად საკმარისი იქნება 18 სექტემბრამდე," - ამბობს თემურ თორდინავა . საქართველოს „შრომის კოდექსის" მიხედვით, დასაქმებულს საშვებულებოდ წელიწადში 24 სამუშაო დღე აქვს განსაზღვრული. ბაგა-ბაღებში საზაფხულო არდადეგები ივნისის ბოლოს იწყება. ივლისის ბოლოს მუშაობას დაასრულეს საზაფხულო ბაღებმაც . რატომ უნდა იყოს 2, 3 და 4 წლის ბავშვების ბაღის გრაფიკი სასკოლო სასწავლო წელს მიბმული და რა არითმეტიკით უნდა იხელმძღვანელონ მშობლებმა, რომ საშვებულებო 24 სამუშაო დღე, საუკეთესო შემთხვევაში, თვენახევრიან არდადეგებზე გადაანაწილონ, ამაზე უწყებაში კონკრეტული პასუხი არ გააჩნიათ. თამუნა გოგუაძე