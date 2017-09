ბაღის შენობიდან გადმოვარდნილ ბავშვს თავის ტრავმა და გულმკერდის დაზიანება აღენიშნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167312 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167312 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 243 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-sergeenko [1] => bavshvi-meore-sartulidan-gadmovarda [2] => zemo-fonichalis-206-e-sabavshvo-baghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167312) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19534,243,19545) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167289 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-25 13:59:47 [post_date_gmt] => 2017-09-25 09:59:47 [post_content] => მერია 206-ე ბაღის დირექტორისა და აღმზრდელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობამ ოფიციალური წერილი გაავრცელა.. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მერია ამ ფაქტს გმობს და საგამოძიებო ორგანოებს აღნიშნული ფაქტის სწრაფად გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ასევე, წერილში დედაქალაქის მთავრობა მოუწოდებს სააგენტოს თანამშრომლებს, თავი შეიკავონ არაეთიკური განცხადებებისგან. "გვინდა, გამოვეხმაუროთ ფონიჭალაში მდებარე 206-ე საბავშვო ბაგა-ბაღში მომხდარ ფაქტს. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ძალისხმევას არ იშურებს ქალაქის მასშტაბით არსებულ ბაღებში უსაფრთხო გარემოსა და სივრცის შესაქმნელად, მოხდა ძალიან სამწუხარო შემთხვევა, რაც ყოვლად გაუმართლებელია. ბავშვის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია და აღსაზრდელი ინგოროყვას კლინიკაში საჭირო სამედიცინო პროცედურებს გადის. თბილისის მერია გმობს მომხდარს და მიმართავს საგამოძიებო ორგანოებს, რაც შეიძლება სწრაფად გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტი. ამასთანავე, თბილისის მერი ავალებს ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს, გამოძიების დასრულებამდე, შეუჩეროს უფლებამოსილება ბაგა-ბაღის დირექტორსა და იმ აღმზრდელებს, რომლებიც ამ კონკრეტული შემთხვევისას უშუალოდ ახორციელებდნენ ზედამხედველობას სასწავლო პროცესზე. მოვუწოდებთ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებს, თავი შეიკავონ არაეთიკური განცხადებებისგან. აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერია მაქსიმალურად ითანამშრომლებს გამოძიებასთან", – ნათქვამია დედაქალაქის მერიის განცხადებაში. 206-ე ბაღის ფანჯრიდან აღსაზრდელი დღეს დილას გადმოვარდა. ბავშვი ინგოროყვას კლინიკაში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. [post_title] => მერია 206-ე ბაღის დირექტორისა და აღმზრდელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meria-206-e-baghis-direqtorisa-da-aghmzrdelebistvis-uflebamosilebis-shecherebas-itkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 13:59:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 09:59:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167289 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 167281 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-25 13:39:47 [post_date_gmt] => 2017-09-25 09:39:47 [post_content] => „ბაღში მონიტორინგის სამსახური მივიდა და დავადგენთ, უყურადღებობა იყო მიზეზი თუ რაიმე კონკრეტული ფაქტი მოხდა,“ - ასე ეხმაურება ბაგა-ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი, თემურ თორდინავა, ზემო ფონიჭალის საბავშვო ბაღში მომხდარ შემთხვევას. თორდინავას განცხადებით, მომხდარი ფაქტი არის მძიმე და საბავშვო ბაღში მუშაობს მონიტორინგის სამსახური, რომლის შედეგებიც დაახლოებით 2 საათში გახდება ცნობილი. „ჩემი აზრით, ალბათ, გაეპარათ ბავშვი და საძინებლიდან, მეორე სართულიდან გადახტა. მიმდინარეობს მოკვლევა. დავადგენთ, უყურადღებობა იყო მიზეზი, თუ რაიმე კონკრეტული ფაქტი მოხდა. მე, როგორც ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელი, ვაცნობიერებ პასუხისმგებლობას, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ვისაც უშუალოდ ევალებოდა ბავშვზე ყურადღება, ალბათ, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება. მოვლენებს არ მინდა გავუსწრო, მაგრამ მივიღებთ უმკაცრეს ზომებს,“ - განაცხადა თემურ თორდინავამ. ფონიჭალაში საბავშვო ბაღის მეორე სართულიდან გადმოვარდნილი ბავშვის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. როგორც „ინგოროყვას კლინიკის“ ექიმმა განაცხადა, ბავშვს ამ ეტაპზე მოტეხილობები არ აღენიშნება, მას ფილტვი აქვს დაზიანებული. [post_title] => მივიღებთ უმკაცრეს ზომებს - თემურ თორდინავა ზემო ფონიჭალის ინციდენტზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mivighebt-umkacres-zomebs-temur-tordinava-zemo-fonichalis-incidentze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 13:39:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 09:39:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167281 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 167245 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-25 13:22:22 [post_date_gmt] => 2017-09-25 09:22:22 [post_content] => 206-ე საჯარო ბაღის დირექტორი, რომლის აღსაზრდელიც მეორე სართულიდან გადავარდა, მედიასთან პირველ კომენტარს აკეთებს. მარინა გოგოლაძის თქმით, ბავშვი ინკლზიური იყო და ის პირველი სართულიდან "გადმოხტა". დირექტორმა ასევე, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აღსაზრდელს მსგავსი მცდელობები ამ დრომდეც ბევრჯერ ჰქონია. "რომელი სართულიდან უნდა გადმომხტარიყო?! ბავშვი არის ინკლუზიური და პირველი სართულიდან გადმოხტა. იქ ვიყავით ყველა, მაგრამ მას მცდელობა ჰქონდა ყოველ დღე და დღეს დააგვირგვინა", – განაცხადა მარინა გოგოლაძემ "რუსთავი 2"–თან სატელეფონო ინტერვიუში. თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დირექტორის თემურ თორდინავას თქმით, მცირეწლოვანი მეორე სართულიდან გადახტა. მისი აზრი ბავშვი აღსაზრდელებს "გაეპარათ". თორდინავა არ გამორიცხავს, რომ იმ პირის პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს, რომელსაც ბავშვის მეთვალყურეობა ევალებოდა. „ეს ფაქტი არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ჩემი აზრით, ალბათ გაეპარათ ბავშვი და საძინებლიდან გადახტა, ანუ მეორე სართულიდან“ - განაცხადა თემურ თორდინავამ. ბავშვი ამ დროისთვის ინგოროყვას კლინიკაშია გადაყვანილი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. [post_title] => ბაღის დირექტორი: ბავშვი არის ინკლუზიური და პირველი სართულიდან გადახტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => baghis-direqtori-bavshvi-aris-inkluziuri-da-pirveli-sartulidan-gadakhta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 13:29:43 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 09:29:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167245 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167289 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-25 13:59:47 [post_date_gmt] => 2017-09-25 09:59:47 [post_content] => მერია 206-ე ბაღის დირექტორისა და აღმზრდელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს. ამის შესახებ დედაქალაქის მთავრობამ ოფიციალური წერილი გაავრცელა.. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მერია ამ ფაქტს გმობს და საგამოძიებო ორგანოებს აღნიშნული ფაქტის სწრაფად გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ასევე, წერილში დედაქალაქის მთავრობა მოუწოდებს სააგენტოს თანამშრომლებს, თავი შეიკავონ არაეთიკური განცხადებებისგან. "გვინდა, გამოვეხმაუროთ ფონიჭალაში მდებარე 206-ე საბავშვო ბაგა-ბაღში მომხდარ ფაქტს. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო ძალისხმევას არ იშურებს ქალაქის მასშტაბით არსებულ ბაღებში უსაფრთხო გარემოსა და სივრცის შესაქმნელად, მოხდა ძალიან სამწუხარო შემთხვევა, რაც ყოვლად გაუმართლებელია. ბავშვის მდგომარეობა ამ ეტაპზე დამაკმაყოფილებელია და აღსაზრდელი ინგოროყვას კლინიკაში საჭირო სამედიცინო პროცედურებს გადის. თბილისის მერია გმობს მომხდარს და მიმართავს საგამოძიებო ორგანოებს, რაც შეიძლება სწრაფად გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტი. ამასთანავე, თბილისის მერი ავალებს ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელს, გამოძიების დასრულებამდე, შეუჩეროს უფლებამოსილება ბაგა-ბაღის დირექტორსა და იმ აღმზრდელებს, რომლებიც ამ კონკრეტული შემთხვევისას უშუალოდ ახორციელებდნენ ზედამხედველობას სასწავლო პროცესზე. მოვუწოდებთ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს თანამშრომლებს, თავი შეიკავონ არაეთიკური განცხადებებისგან. აღნიშნულ შემთხვევასთან დაკავშირებით დედაქალაქის მერია მაქსიმალურად ითანამშრომლებს გამოძიებასთან", – ნათქვამია დედაქალაქის მერიის განცხადებაში. 206-ე ბაღის ფანჯრიდან აღსაზრდელი დღეს დილას გადმოვარდა. ბავშვი ინგოროყვას კლინიკაში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. [post_title] => მერია 206-ე ბაღის დირექტორისა და აღმზრდელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meria-206-e-baghis-direqtorisa-da-aghmzrdelebistvis-uflebamosilebis-shecherebas-itkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-25 13:59:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-25 09:59:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167289 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 58 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e44f30a50840c1a4f836bdc7016ad496 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )