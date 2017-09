ბაქომ ჩემპიონთა ლიგა მოიგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => chempionta-liga [3] => baqo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165853 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => uefa [2] => chempionta-liga [3] => baqo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165853 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] პროფესიონალი ფეხბურთელების საერთაშორისო ასოციაციამ (FIFPro) 25 ათას ფეხბურთელს შორის გამოკითხვა ჩაატარა და 2017 წლის სიმბოლურ გუნდში მოხვედრის კანდიდატები შეარჩია. აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მეტი ფეხბურთელი მადრიდის "რეალიდანაა" (13). სიაში 9 ესპანელი და 7-7 ფრანგი და ბრაზილიელი მოთამაშეა. მეკარეები: ჯანლუიჯი ბუფონი ("იუვენტუსი"), დავიდ დე ხეა ("მანჩესტერ იუნაიტედი"), კეილორ ნავასი ("რეალი"), მანუელ ნოიერი ("ბაიერნი"), იან ობლაკი ("ატლეტიკო") მცველები: დავიდ ალაბა, ჟერომ ბოატენგი, მატს ჰუმელსი, ფილიპ ლამი (ყველა "ბაიერნი"), ხორდი ალბა, ხავიერ მასკერანო, ჟერარ პიკე, სამუელ უმტიტი (ყველა "ბარსელონა"), ტიაგო სილვა (პსჟ), დანი ალვეში ("იუვენტუსი"/პსჟ), ლეონარდო ბონუჩი ("იუვენტუსი"/"მილანი"), ჯორჯო კიელინი (“იუვენტუსი“), დანიელ კარვახალი, მარსელო, სერხიო რამოსი, რაფაელ ვარანი (ყველა “რეალიდან“), პეპე (“რეალი“/ბეშიქთაში“), დიეგო გოდინი (“ატლეტიკო“), დავიდ ლუისი (“ჩელსი“), ანტონიო ვალენსია (“მანჩესტერ იუნაიტედი“) ნახევარმცველები: ტიაგო ალკანტარა, არტურო ვიდალი (ორივე “ბაიერნინ“), სერხი ბუსკეტსი, ანდრეს ინიესტა (ორივე “ბარსელონა“), კაზემირო, ისკო, ტონი კროოსი, ლუკა მოდრიჩი (ყველა “რეალი“), ფილიპე კოუტინიო (“ლივერპული“), ედენ აზარი, ნგოლო კანტე (ორივე “ჩელსი“), ნემანია მატიჩი (“ჩელსი“/“მანჩესტერ იუნაიტედი“), პოლ პოგბა (“მანჩესტერ იუნაიტედი“), მესუთ იოზილი (“არსენალი“), მარკო ვერატი (პსჟ) თავდამსხმელები: გარეთ ბეილი, კარიმ ბენზემა, კრიშტიანუ რონალდუ (ყველა “რეალიდან“), ედინსონ კავანი (პსჟ), კილიან მბაპე (“მონაკო“/პსჟ), ნეიმარი (“ბარსელონა“/პსჟ), ლიონელ მესი, ლუის სუარესი (ორივე “ბარსელონა“), ანტუან გრიზმანი (“ატლეტიკო“), ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (“მანჩესტერ იუნაიტედი“), რუმელუ ლუკაკუ (“ევერტონი“/“მანჩესტერ იუნაიტედი“), ჰარი კეინი (“ტოტენჰემი“), პაულო დიბალა (“იუვენტუსი“), რობერტ ლევანდოვსკი მთელი რეალი სიმბოლურია: ფეხბურთელების შერჩეული ფეხბურთელები და მისის სახელია რალუკა მირელა. ის ბუქარესტში ცხოვრობს. მეოთხე დივიზიონში პირველი სეზონია მუშაობს, მანამდე კი კიდევ უფრო ქვედა ლიგას ამშვენებდა. ამ წამს კი თქვენს მონიტორს ამშვენებს. სექსუალური ქალი-მსაჯი რუმინეთის დაბალი ეშელონებიდან (ფოტოები)
ინტერნეტში პოსტი გაჩნდა ფოტოთი, რომელსაც რუმინეთის მეოთხე დივიზიონის სექსუალური გვერდითა მსაჯის ფოტოც დაერთო. თუმცა ავტორს კომენტარი არ ეწერა და კითხვაც გაჩმნდა: ვინ არის? არადა, ამ გოგოსთვის გვერდის ავლა საცოდაობა იქნებოდა. მოკლედ, ვინ არის ეს ლამაზი და მისის სახელია რალუკა მირელა. ის ბუქარესტში ცხოვრობს. მეოთხე დივიზიონში პირველი სეზონია მუშაობს, მანამდე კი კიდევ უფრო ქვედა ლიგას ამშვენებდა. ამ წამს კი თქვენს მონიტორს ამშვენებს.

ვინ გახდება ოქროს ბიჭი: ნომინანტები ჩამოწერეს
Golden Boy-ის კანდიდატთა სია ცნობილია. ეს ჯილდო ყოველ წელს ევროპის 21-წლამდე საუკეთესო ფეხბურთელს გადაეცემა. შარშანდელი ლაურეატი იყო "იუვენტუსის" შემტევი პაულო დიბალა. სრული სია ასეთია: აარონ მარტინი ("ესპანიოლი"), ჟან-კევინ ოგუსტინი ("ლაიპციგი"), როდრიგო ბეტანკური ("იუვენტუსი"), სტივენ ბერგვეინი ("პსვ ეინდჰოვენი"), დომინიკ კალვერტ-ლუინი ("ევერტონი"), ფედერიკო კიეზა ("ფიორენტინა"), უსმან დემბელე ("ბარსელონა"), ამადუ დიავარა ("ნაპოლი"), კასპერ დოლბერგი ("აიაქსი"), ჯანლუიჯი დონარუმა ("მილანი"), გაბრიელ ჟესუსი ("მანჩესტერ სიტი"), ჯო გომესი ("ლივერპული"), ბენჯამინ ჰენრიხსი ("ლევერკუზენი"), ბორხა მაიორალი ("რეალი"), კილიან მბაპე (პსჟ), ემრე მორი ("სელტა"), რის ოქსფორდი ("გლადბახი"), კრისტიან პულიშიჩი ("დორტმუნდი"), მარკუს რეშფორდი ("მანჩესტერ იუნაიტედი"), ალან სენ-მაკსიმენი ("ნიცა"), დომინიკ სოლანკე ("ლივერპული"), ტეო ერნანდესი ("რეალი"), იური ტილემანსი ("მონაკო"), ენეს უნალი ("ვილიარეალი"), კაილ უოკერ-პიტერსი ("ტოტენჰემი"). 