ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი გამოვიდა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188922 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188922 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1338 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bera ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bera ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188922) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1338) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158129 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-30 12:26:57 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:26:57 [post_content] => ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი ინტერნეტში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეპერისა და მომღერლის ახალ ფრანგულენოვან ნამუშევარს - „Parlez-Vous Français“ (ლაპარაკობ ფრანგულად?) 100 000-ზე მეტი ნახვა აქვს, „იუთუბზე“ კი ნახვების მიხედვით საქართველოში პირველ პოზიციას იკავებს. ბერას ახალ კლიპში ის უცხოელი მოდელი გოგონა მონაწილეობს, რომელიც ბოლო დროს სულ მის გვერდით იყო. ვიდეორგოლი ბათუმშია გადაღებული და სასიყვარულო კადრებსაც შეიცავს. ბერას ახალი კლიპი მისსავე „ფეისბუქ“-გვერდზე უამრავმა ცნობილმა ადამიანმა დადებითად შეაფასა. გთავაზობთ მათ კომენტარებს. დათო ოქიტაშვილი: „ბერა, ბრავო!..“ ალექსანდრა პაიჭაძე: „მომეწონა, მეტი ფრანგული შენს რეპერტუარში“ ზაზა შენგელია: „საღოლ, ბერა. ძალიან კარგია სიმღერაც და კლიპიც“. https://www.youtube.com/watch?v=I9kUrTDReSU&feature=youtu.be [post_title] => ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი ინტერნეტჰიტია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bera-ivanishvilis-akhali-klipi-internethitia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 12:26:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 08:26:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158129 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151338 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-04 15:39:36 [post_date_gmt] => 2017-08-04 11:39:36 [post_content] => ბერა ივანიშვილი ზაფხულს აჭარაში ატარებს მეგობრებთან ერთად. მილიარდერ ბიძინა ივანიშვილის რეპერი ვაჟი ბათუმში დაცვის რამდენიმე წევრთან და სამეგობრო წრესთან ერთად გადაადგილდება და სხვადასხვა გასართობ ადგილს სტუმრობს. ბერას ძალიან უყვარს მუსიკა და აფასებს სხვადასხვა ჟანრს, მოსწონს როგორც ჰიპ-ჰოპი თუ რიტმ ენდ ბლუზი და სოული, ასევე ელექტრონული მუსიკა. ბერა ჯაზფესტივალის ყველა დღის სტუმარი იყო, ასევე სტუმრობს ანაკლიას, სადაც ერთი თვის განმავლობაში „Gem Fest“ პლანეტის ყველაზე პოპულარულ დიჯეებს მასპინძლობს. მათ შორისაა მარტინ გარიქსი და სოლომუნი. სწორედ სოლომუნის დიჯეისეტზე იყო გუშინ რიგები ფესტივალის შესასვლელთან და ეს ღონისძიება არ გამოუტოვებია არც ბერა ივანიშვილს, რომელმაც მედიის ყურადღება ქერათმიანი თანმხლები ლამაზმანითაც მიიქცია. როგორც გამოვარკვიეთ, გოგონა, რომელიც ბერას არა მხოლოდ სოლომუნის სეტზე, არამედ ბათუმში „სექტორ 26“-შიც დაჰყვება, არის უცხოელი მოდელი, ევა მინაევა. ის ამჟამად ნიუ იორკში ცხოვრობს და გახლავთ „Elite Model Management New York City“-ს მოდელი, მანამდეც არაერთ სამოდელო სააგენტოსთან თანამშრომლობდა სხვადასხვა ქვეყანაში. უცნობია, რა ურთიერთობა აქვს ბერას ევასთან. [gallery columns="4" link="file" ids="151341,151342,151343,151344,151345,151346,151347,151348"] [post_title] => ბერა ივანიშვილის ქერათმიანი თანამგზავრი - ვინ არის ევა მინაევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bera-ivanishvilis-qeratmiani-tanamgzavri-vin-aris-eva-minaeva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 15:39:36 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 11:39:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151338 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138178 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-13 13:10:34 [post_date_gmt] => 2017-06-13 09:10:34 [post_content] => რეპერების შესახებ განცხადება ჯერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გაავრცელა, ამის შემდეგ კი „ფეისბუქზე“ მხარდაჭერა „ბირჟა მაფიას“ ბერამაც გამოუცხადა, ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა განაცხადა. ალექსანდრე ჯეჯელავა გამოეხმაურა კრიტიკას, რომ რეპერების ბედი ბერა ივანიშვილის პოსტის შემდეგ გადაწყდა. ”ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. ყველა ჩვენგანი მაშინ გამოეხმაურა ამ მოვლენებს, როცა ფაქტი მოხდა. რაც ვიცით, არის ის, რომ მთავრობის და პრემიერის გადადგმული ნაბიჯები წინ უსწრებდა ბერას კომენტარს”, - განაცხადა ჯეჯელავამ. [post_title] => ჯერ კვირიკაშვილი, შემდეგ ბერა - ალექსანდრე ჯეჯელავა რეპერების საქმეზე ოპონენტებს პასუხობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jer-kvirikashvili-shemdeg-bera-aleqsandre-jejelava-reperebis-saqmeze-oponentebs-pasukhobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 13:10:34 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 09:10:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138178 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158129 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-30 12:26:57 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:26:57 [post_content] => ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი ინტერნეტში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეპერისა და მომღერლის ახალ ფრანგულენოვან ნამუშევარს - „Parlez-Vous Français“ (ლაპარაკობ ფრანგულად?) 100 000-ზე მეტი ნახვა აქვს, „იუთუბზე“ კი ნახვების მიხედვით საქართველოში პირველ პოზიციას იკავებს. ბერას ახალ კლიპში ის უცხოელი მოდელი გოგონა მონაწილეობს, რომელიც ბოლო დროს სულ მის გვერდით იყო. ვიდეორგოლი ბათუმშია გადაღებული და სასიყვარულო კადრებსაც შეიცავს. ბერას ახალი კლიპი მისსავე „ფეისბუქ“-გვერდზე უამრავმა ცნობილმა ადამიანმა დადებითად შეაფასა. გთავაზობთ მათ კომენტარებს. დათო ოქიტაშვილი: „ბერა, ბრავო!..“ ალექსანდრა პაიჭაძე: „მომეწონა, მეტი ფრანგული შენს რეპერტუარში“ ზაზა შენგელია: „საღოლ, ბერა. ძალიან კარგია სიმღერაც და კლიპიც“. https://www.youtube.com/watch?v=I9kUrTDReSU&feature=youtu.be [post_title] => ბერა ივანიშვილის ახალი კლიპი ინტერნეტჰიტია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bera-ivanishvilis-akhali-klipi-internethitia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 12:26:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 08:26:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158129 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b43e7fcda10445f7a3f001bbc32b964a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )