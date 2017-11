ბოლო 10 წლის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების კლება პირველად დაფიქსირდა – შსს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => statistika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186832 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => statistika ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186832 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 55 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => statistika ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtosagzao-shemtkhveva [1] => statistika ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186832) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (55,1631) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185035 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 14:49:41 [post_date_gmt] => 2017-11-07 10:49:41 [post_content] => ზესტაფონში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შუახნის ქალი გარდაიცვალა. 50 წლამდე ქვეითად მოსიარულე გზის სავალ ნაწილზე გადადიოდა, რა დროსაც მას სამარშრუტო ტაქსი დაეჯახა. უბედური შემთხვევა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს. [post_title] => ზესტაფონში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შუახნის ქალი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zestafonshi-avtosagzao-shemtkhvevis-shedegad-shuakhnis-qali-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 14:49:41 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 10:49:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185035 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 183896 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-04 17:05:26 [post_date_gmt] => 2017-11-04 13:05:26 [post_content] => ქობულეთი - ბათუმის დამაკავშირებელ ცენტრალურ გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ოთხი ადამიანი დაშავდა. დაშავებულები სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ ქობულეთის საავადმყოფოში გადაიყვანა. ექიმების ინფორმაციით, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, ერთმანეთს სამი მსუბუქი და ერთი სატვირთო ავტომობილი შეეჯახა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობისას ექსპლუატაციისა და წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლენად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => ქობულეთი - ბათუმის დამაკავშირებელ გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ოთხი ადამიანი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuleti-batumis-damakavshirebel-gzaze-avtosagzao-shemtkhvevis-shedegad-otkhi-adamiani-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-04 17:05:26 [post_modified_gmt] => 2017-11-04 13:05:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183896 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182890 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-01 22:04:57 [post_date_gmt] => 2017-11-01 18:04:57 [post_content] => რუსთავი-წითელი ხიდის ავტომაგისტრალზე მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ოთხი ადამიანი გარდაიცვალა. წინასწარი ინფორმაციით, მსუბუქი ავტომანქანის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ბილბორდის ბოძს შეეჯახა. შეჯახების შედეგად ავტომანქანაში მსხდომი ოთხი ადამიანი გარდაიცვალა. მათ შორის ორი მამაკაცი ბიძაშვილები არიან. შსს-ს ცნობით სისხლის სამართლის საქმე 276-ე მუხლის მე-7- ნაწილით აღიძრა. მიმდინარეობს გამოძიება. [post_title] => რუსთავში ავტოავარიის შედეგად 4 ადამიანი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavshi-avtoavariis-shedegad-4-adamiani-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 22:04:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 18:04:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182890 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 185035 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 14:49:41 [post_date_gmt] => 2017-11-07 10:49:41 [post_content] => ზესტაფონში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შუახნის ქალი გარდაიცვალა. 50 წლამდე ქვეითად მოსიარულე გზის სავალ ნაწილზე გადადიოდა, რა დროსაც მას სამარშრუტო ტაქსი დაეჯახა. უბედური შემთხვევა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სსკ-ის 276-ე მუხლის მე-5 ნაწილით მიმდინარეობს. [post_title] => ზესტაფონში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად შუახნის ქალი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zestafonshi-avtosagzao-shemtkhvevis-shedegad-shuakhnis-qali-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 14:49:41 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 10:49:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185035 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 186 [max_num_pages] => 62 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 25a01c5a3fbbb10eb89388edcc91ff21 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )