“ბოლო სამკურნალო კურსს გავდივარ” – აკა სინჯიკაშვილი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ

"სოფელ ხრეითში 4 ტონამდე ტანსაცმელი და ნივთები ჩავიტანეთ და თითქმის არ დარჩა ადამიანი ვისაც თქვენგან რამე არ აქვს. შემდეგ სოფელს მალე გეტყვით. მივყვებით ბოლომდე და გამოიღებს შედეგს აბა რას იზამს", – წერს აკა სინჯიკაშვილი. "როცა ისეთ მიტოვებულ სოფლებში გვაქვს პროდუქტი, სადაც ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს, ყველაზე ძნელი სანახავი მიტოვებული სახლებია, ეს სახლი ჯერ არ დანგრეულა, ფეხზე დგას. ხეები ამოვიდნენ იატაკიდან და მაინც მაგრად დგას. ააშენეს, გაალამაზეს, დასახლდნენ,მერე ქალაქისკენ გაუწიათ გულმა და ყველა წავიდნენ, უკვე ძალიან ბევრი წელია. შიგნით თუ შეხვალ, ხმის ამოღების გრცხვენია, თითქოს, სხვები უნდა ყვიროდნენ აქ და შენ ეტენები. "გეფიცებით, სამოთხეა აქაურობა და მარტო 5 ადამიანი ცხოვრობს. ასეთი ადგილები ყოველდღე მრავლდება, გიჟებივით იკეტება სახლები ყოველ წელს მთიან სოფლებში. ნუ დაკარგავთ ასეთ სახლებს რა, მერე ბევრი წლის შემდეგ მოგინდებათ სახლი ამ სამოთხეში და აღარ გექნებათ. საჭმელიც უჭირთ ზოგჯერ და სასმელიც. ასჯერ მიფიქრია მეც აქედან გაქცევაზეო, ასე მითხრა აქაურმა კაცმა, მაგრამ მეც რომ წავიდე, სოფელში მამალიც აღარ დაიყივლებს და იქნებ, ტყეში გზა აებნა კაცს, ერთი სახლიდან კვამლი ხომ უნდა ამოვიდეს სოფელშიო. "ფორტუნამ" ინფორმაციის გადამოწმება შსს-ში სცადა. როგორც უწყებაში განაცხადეს, საქმეზე გამოძიება დაიწყო. შსს-ს პრესსამსახურის ცნობით, შეტყობინებაზე რეაგირება საპატრულო პოლიცასთან ერთად, კრიმინალურმა პოლიციამაც მოახდინა. კონკრეტული დეტალები კი გამოძიების მსვლელობისას დადგინდება. "დილას, ბორჯომის ტყეში ბენზინიანი, ოცლიტრიანი ბიდონი ვიპოვეთ. პატრული მოვიყვანე,მერე შსს მოვიდა, შეაფასეს, გამომძიებელი გამოიძახეს და ძიება დაიწყო. ეხლა ჩვენებაზე ვარ. სხვა ადგილას ქალსაც უპოვია ორი ცალი ბენზინიანი ბიდონი ტყეში. ყურადღებით იყავით! მოხალისეებიც, მაცხოვრებლებიც და გამვლელებიც, თუ სხვაგანაც შენიშნეთ საეჭვო რამე, მაშინვე 112-ზე დარეკეთ. ამ ბიდონს რომ რამე კავშირი ჰქონდეს ხანძართან, ამის დამგდებისთვის ციხე რანაირად არის საკმარისი რა. ერევიან ხანძარს! ბიჭები არაადამიანური დატვირთვით მუშაობენ და მალე ყველაფერი კარგად იქნება", – წერს სინჯიკაშვილი სოციალურ ქსელში. 