„ჩვენი ქვეყანა წარმოადგენს გლობალურ მოთამაშეს საზღვაო მიმართულებით”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iaponia [1] => zghva [2] => potenciali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179339 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iaponia [1] => zghva [2] => potenciali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179339 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2742 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iaponia [1] => zghva [2] => potenciali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iaponia [1] => zghva [2] => potenciali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179339) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2742,18743,7041) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177643 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-19 19:11:18 [post_date_gmt] => 2017-10-19 15:11:18 [post_content] => იაპონიის სამხრეთში 5,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ქვეყნის ცენტრალური მეტეოროლოგიური სამმართველო იუწყება. მიწისძვრის ეპიცენტრი კუნძულ ოკინავადან ჩრდილო-აღმოსავლეთით იყო. მეტეოროლოგების ინფორმაციით, ცუნამის საშიშროება არ არსებობს. ნგრევის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. [post_title] => იაპონიის სამხრეთში 5,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iaponiis-samkhretshi-56-magnitudis-simdzlavris-miwisdzvra-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 19:11:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 15:11:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177643 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170854 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-04 11:07:36 [post_date_gmt] => 2017-10-04 07:07:36 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის ტურისტული პროდუქტები იაპონიის საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე „Jata Tourism Expo Japan 2017“ წარადგინა. დეპარტამენტი გამოფენაში საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან და ტურისტულ კომპანიებთან ერთად მონაწილეობდა. აჭარის რეგიონი მსოფლიოში ყველაზე მასშტაბურ გამოფენაში, რომელშიც 130 ქვეყნის 1310 ტურისტული კომპანია და ორგანიზაცია მონაწილეობს მეორედ იყო წარმოდგენილი. გამოფენას სამი დღის განმავლობაში 191 500 ვიზიტორი სტუმრობდა. გამოფენის ვიზიტორები აჭარის შესახებ მომზადებული სარეკლამო-საპრომოციო მასალების გაცნობისას ძირითადად, სამთო-სათხილამურო კურურტით, ღვინითა და სოფლის ტურიზმის დაინტერესდნენ. წელს, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონი ჯამში 19 საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე წარადგინა. მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან გამოფენებზე, როგორებიცაა ფრანქფურტის, დუბაის, ბერლინის, ვილნიუსის, თელავივის, რიგის, ტალინისა და ვროცლავის ტურისტულ გამოფენებზე. წლის ბოლომდე, დეპარტამენტი დამატებით 4 გამოფენაში მიიღებს მონაწილეობას. 2017 წელს, აჭარის სარეკლამო კამპანიები 16 სამიზნე ქვეყანაში მიმდინარეობს. [post_title] => აჭარა იაპონიის ტურისტულ გამოფენაზე წარადგინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => achara-iaponiis-turistul-gamofenaze-waradgines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 11:07:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 07:07:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170854 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 167700 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-26 11:52:46 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:52:46 [post_content] => იაპონიის საელჩო საქართველოში და ეროვნული ბოტანიკური ბაღი იაპონური ჩაის რიტუალური მომზადების ღონისძიებას აწყობენ. ჩაის ცერემონიას გაუძღვება იაპონიიდან ამ ღონისძიებისთვის საგანგებოდ მოწვეული ჩაის ოსტატი მიჩიკო უჩინო. „ხვალ, 13:00 საათზე იაპონიის საელჩო საქართველოში და საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი გიწვევთ ჩაის ცერემონიაზე თბილისის ბოტანიკურ ბაღში არსებულ იაპონურ ბაღში. ღონისძიებას დაესწრება იაპონიის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში ტადაჰარუ უეჰარა და საელჩოს სხვა წარმომადგენლები. ჩაის ცერემონიაზე დასწრება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს ბოტანიკური ბაღის საფასურის (2 ლარი) გადახდით. იაპონური ჩაის ცერემონია ანუ ჩანოიუ, რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც ჩაის გზა ანუ ჩადო ან სადო, წარმოადგენს სტუმრების წინაშე დაფქული მწვანე ჩაის რიტუალიზებულ მომზადებას“, - აღნიშნულია იაპონიის საელჩოს ინფორმაციაში. [post_title] => საქართველოში იაპონური ჩაის რიტუალურ მომზადებას ისწავლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-iaponuri-chais-ritualur-momzadebas-iswavlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 11:52:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 07:52:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167700 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177643 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-19 19:11:18 [post_date_gmt] => 2017-10-19 15:11:18 [post_content] => იაპონიის სამხრეთში 5,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. ამის შესახებ ქვეყნის ცენტრალური მეტეოროლოგიური სამმართველო იუწყება. მიწისძვრის ეპიცენტრი კუნძულ ოკინავადან ჩრდილო-აღმოსავლეთით იყო. მეტეოროლოგების ინფორმაციით, ცუნამის საშიშროება არ არსებობს. ნგრევის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. [post_title] => იაპონიის სამხრეთში 5,6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iaponiis-samkhretshi-56-magnitudis-simdzlavris-miwisdzvra-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 19:11:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 15:11:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177643 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3edae427c4287781d34ecf35956165c7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )