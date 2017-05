დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ ადვოკატებთან ერთად სასამართლო დარბაზი დატოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132417 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132417 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13161 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dekanozi-giorgi-mamaladze [1] => cianidis-saqme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132417) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13167,13161) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132380 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 14:12:25 [post_date_gmt] => 2017-05-19 10:12:25 [post_content] => „ციანიდის საქმის“ პროკურორი ჯარჯი წიკლაური უარყოფს, რომ საქმეში რაიმე ინტიმური ვიდეო დევს. მან განაცხადა, რომ ადვოკატებმა არაერთხელ დაამახინჯეს მათი შუამდგომლობა. “ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ადვოკატები ტირაჟირებენ სიცრუეს, თითქოს ჩვენ ინტიმური ვიდეომასალით ვაშანტაჟებთ ბრალდებულს. ეს არის მორიგი სიცრუე მათი მხრიდან. არავითარი ინტიმური ვიდეომასალა საქმეში არ არსებობს, მსგავსი არაფერი თქმულა. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საქმეში არის გარკვეული სახის პირადი ინფორმაცია ბრალდებული გიორგი მამალაძის და მესამე პირების. ადვოკატების მხრიდან ხელოვნურად დამახინჯება იმისა, რომ ჩვენ მსგავსი ვიდეოებით ვიღაცას ვაშანტაჟებთ, ეს, ეტყობა, არის მათი სტრატეგია, რომ რაიმე გავლენა მოახდინონ დარბაზსა ან ჟურნალისტებზე, რათა თქვენ არასწორად გააშუქოთ პროცესი”, - განაცხადა ჯარჯი წიკლაურმა. დღევანდელ პროცესზე საქმის კიდევ ერთმა პროკურორმა ვლადიმერ ვექილიანმა განაცხადა, რომ „ციანიდის საქმეში“ დევს ინტიმური ვიდეომასალა. თავად ბრალდებული კი ამბობს, რომ დასამალი არაფერი აქვს. დეკანოზი გიორგი მამალაძე პროცესზე დაეთანხმა ადვოკატების შუამდგომლობას, საქმის არსებითი განხილვა ღიად და საჯაროდ წარიმართოს. „ვეთანხმები ადვოკატებს. დასამალი არაფერი მაქვს. ჩვენ განვიხილავთ აქ ჩემი, როგორც მოქალაქის თუ სასულიერო პირის ცხოვრებას? ჩემი მხრიდან მკვლელობის მომზადებას თუ ჩემს პირად მიმოწერას? მზად ვარ, თუ თქვენ ამას გადაწყვეტთ, ბატონო მოსამართლე, ჩემი პირადი მიმოწერა გასაჯაროვდეს. დასამალი არაფერი მაქვს. არა არს დაფარული, რომელი არა გაცხადდეს“, - აღნიშნა მამა გიორგი მამალაძემ. "მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებულმა განაცხადა, თითქოს მას დასამალი არაფერი აქვს, არსებობს ასევე მესამე მხარის, საზოგადოების ინტერესები და ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ გიორგი მამალაძის პირად ცხოვრებაზე ღიად. ასევე როგორც მოგეხსენებათ, ცალკე მიმდინარეობს ძიება ბრალდებულის შესაძლო თანამზრახველების გამოსავლენად. გამოძიების დაწყების მომენტიდან პროკურატურამ ამ საქმეზე ინფორმაციის გამჟღავნება შეზღუდა", - განაცხადა პროკურორმა. "ინტეპრესნიუსის" ფოტო
ე.წ. ციანიდის საქმეში დევს ინტიმური ვიდეომასალა - პროკურორი დეკანოზ გიორგი მამალაძის მიმართ წაყენებული ბრალი შეთითხნილია და ამან საპატრიარქოს იმიჯზეც უკვე იმოქმედა, ამის შესახებ „ციანიდის საქმეზე" სასამართლო პროცესის დაწყებამდე დედა სიდონიამ განაცხადა. ის მიიჩნევს, რომ პროცესი საჯარო უნდა იყოს, როგორც ამას დაკავებული დეკანოზი, გიორგი მამალაძე ითხოვს. „რაც უსიამოვნო იყო, ყველაფერი გასაჯაროვდა. ასე რომ, რადგან თვითონ მამა გიორგი ითხოვს, ანგარიში უნდა გავუწიოთ და საჯარო იყოს სხდომა, სხდომის დახურვამ შეიძლება უფრო მეტი კითხვა დატოვოს", - განაცხადა დედა სიდონიამ. საქალაქო სასამართლოში ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა 12:00 საათზე დაიწყება. პროკურატურა მოითხოვს, საქმეზე სასამართლო განხილვები მთლიანად დაიხუროს. პროკურორ ზვიად გუბელაძის თქმით, მოსამართლის წინაშე შუამდგომლობას დააყენებს. "ჩვენი თვითმიზანი არასდროს ყოფილა აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე საზოგადოებისთვის დაგვემალა ინფორმაცია. ამის ერთ-ერთი დასტური ისიცაა, რომ ჩვენ საჯაროდ გამოვაქვეყნეთ მტკიცებულებების უპრეცედენტო რაოდენობა. თუმცა წინასასამართლო სხდომაზე არსებობდა მართლმსაჯულებისთვის ხელის შეშლის საფრთხე, პროცესის მონაწილე ადამიანებისთვის ხელის შეშლის საფრთხე, პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების საკითხები, ვინაიდან გარკვეულ ნაწილზე სპეციალური ღონისძიებები ხორციელდება. ასევე საქმეში არის ბრალდებულის პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიშუამდგომლეთ, რომ პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართოს", - განაცხადა ზვიად გუბელაძემ.
"რაც უსიამოვნო იყო, ყველაფერი უკვე გასაჯაროვდა" - დაიხურება თუ არა სასამართლო სხდომები 