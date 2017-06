დემნა გვასალიამ „მოდის ოსკარი“ ნორა ბებიას მიუძღვნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => demna-gvasalia [1] => modis-oskari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137140 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => demna-gvasalia [1] => modis-oskari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137140 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4636 ბალენსიაგას ახალი 1,670 ევროიანი ჩანთა Ikea-ს 40 ცენტიანი ჩანთის ანალოგიურად გამოიყურება. ცნობილი მოდის სახლმა, რომელსაც ამჟამად ქართველი დიზაინერი დემნა გვასალია ხელმძღვანელობს, საზოგადოება კიდევ ერთხელ აალაპარაკა. ბრენდის ოფიციალურ საიტზე გამოჩნდა ლურჯი ფერის ჩანთა, რომელიც პროდუქტის ჩასაწყობ მასიურ ჩანთას ძალიან ჰგავს, თუმცა რამდენიმე ცენტის ნაცვლად 2,145 დოლარი ღირს. ოფიციალურ დახასიათებაში კი ნათქვამია, რომ პროდუქტი იტალიაშია შეკერილი და მის დასამზადებლად ლურჯი ტყავი და მოოქროვილი "ელვა" შესაკრავია გამოყენებული. თუმცა, სოც-ქსელების მომხმარებლები ამით არ მოტყუვდნენ და ბალენსიაგის ჩანთის იაფფასიანი ანალოგი მალევე იპოვეს. უფრო მეტიც, მსგავსება თავად იკეამაც აღიარა და ბალენსიაგას გადაწყვეტილება მოუწონა კიდეც. აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ირონიული დამოკიდებულებისა ლურჯ ჩანთას მაინც ბევრი მყიდველი გამოუჩნდა. => 5 ივნისს CFDA-ს დაჯილდოვების ცერემონიალი გაიმართება. ფეშენ-ინდუსტრიაში ეს უმაღლესი ჯილდოა, რომელსაც ხშირად „მოდის ოსკარსაც“ უწოდებენ. „ვოგი“ წერს იმ ნომინანტების შესახებ, რომლებიც ფეშენ-ჯილდოზე არიან წარდგენილები სხვადასხვა კატეგორიაში. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ერთ-ერთი კატეგორიაა, კერძოდ, CFDA-ის საერთაშორისო ჯილდო, რომელსაც დემნა გვასალიას გადასცემენ. დემნამ მოდის სამყაროში ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. მას ჯილდოს „ვეტმანისა“ და „ბალენსიაგასთვის“ შექმნილი ბოლოდროინდელი კოლექციებისთვის გადასცემენ. [post_title] => დემნა გვასალიას „მოდის ოსკარი“ გადაეცემა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => demna-gvasalias-modis-oskari-gadaecema [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 12:51:04 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 08:51:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117426 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112936 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-06 12:46:28 [post_date_gmt] => 2017-03-06 08:46:28 [post_content] => „ბალენსიაგას“ ახალი კრეატიული დირექტორი დემნა გვასალია ყველა იმ წესს უგულებელჰყოფს, რაც მოდის სამყაროში აქამდე არსებობდა. როგორც ჩანს, სწორედ ამიტომ უწოდებს მას „ვოგი“ ყველაზე თამამ ადამიანს ამ სფეროში. ახლახან „ბალენსიაგამ“ 2017 წლის შემოდგომა-ზამთრის კოლექცია წარმოადგინა, სადაც დემნა გვასალიამ თავისებურად „აურია და დაალაგა“. კოლექციაში ნებისმიერი კოსტიუმი ჰგავს ახლად გაღვიძებული ადამიანის სამოსს, რომელსაც მაღვიძარამ ათასჯერ დაურეკა, რაც ხელში მოხვდა, ის ჩაიცვა, ღილები არასწორად შეიკრა და ისე გამოვიდა სახლიდან. თუმცა ამ ქაოსშიც შეამჩნევთ წესრიგს, რომელიც დიზაინერმა დაამყარა. მისი ახალი კოლექციიდან კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ დემნას მოდის სამყაროში გამოჩენის შემდეგ, სამოსი, მისი ტრადიციული ფორმით, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, აღარ არსებობს. 