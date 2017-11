დევიდ ლინჩი საქართველოს ოთხი დღით ეწვევა – რა პროგრამა აქვს ცნობილ რეჟისორს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => devid-linchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187440 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => devid-linchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187440 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3554 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => devid-linchi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => devid-linchi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187440) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3554) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187029 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-14 13:21:22 [post_date_gmt] => 2017-11-14 09:21:22 [post_content] => ცნობილი რეჟისორი დევიდ ლინჩი 20 ნოემბერს ქართველ თაყვანისმცემლებს კლუბში „ხიდი“ შეხვდება. ამის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას „დევიდ ლინჩის ფონდი კავკასია“ ავრცელებს, რომელსაც რეჟისორი და მუსიკოსი, გიგა აგლაძე ხელმძღვანელობს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, „უნიკალური შესაძლებლობა გაქვთ, შეხვდეთ ჰოლივუდის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან კინორეჟისორ დევიდ ლინჩს, რომელიც გაგვიზიარებს თავის მრავალწლიან გამოცდილებას კინოინდუსტრიაში და ისაუბრებს შემოქმედებით საქმიანობაში სრული პოტენციალის გამოყენებაზე ტრანსცენდენტალური მედიტაციის ტექნიკის საშუალებით“. შეხვედრა ხუთ საათზე დაიწყება და რვის ნახევრამდე გაგრძელდება. დასწრება თავისუფალია. ღონისძიებაზე დასასწრებად საჭიროა რეგისტრაცია. ღონისძიების ფორმატიდან გამომდინარე გაიგზავნება შეზღუდული რაოდენობის მოსაწვევები, რომლის პასუხსაც მიიღებთ 16 ნოემბერს, მეილზე. [post_title] => დევიდ ლინჩი ქართველ თაყვანისმცემლებს 20 ნოემბერს თბილისში შეხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => devid-linchi-qartvel-tayvanismcemlebs-20-noembers-tbilisshi-shekhvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 13:21:22 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 09:21:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187029 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130004 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-11 15:24:52 [post_date_gmt] => 2017-05-11 11:24:52 [post_content] => ქართველმა პიანისტმა ხატია ბუნიათიშვილმა ცნობილ რეჟისორ დევიდ ლინჩთან ერთად ფოტო გამოაქვეყნა, რომელმაც ჩვენი ყურადღება მიიქცია. მოგეხსენებათ, ლინჩი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ცნობილი რეჟისორია. მან ახლახან განაცხადა, რომ კინოდან მიდის. მანამდე კი მისი „ტვინ პიკსი“ გამოდის, 25 წლის შემდეგ, ლინჩმა სერიალის ახალი სეზონი გადაიღო, რომელიც პრემიერაც 12 მაისს შედგება. როგორც ცნობილია, ეს იქნება მისი ბოლო კინოპროექტი. სად შეხვდნენ ერთმანეთს ცნობილი ქართველი პიანისტი და სახელგანთქმული რეჟისორი, უცნობია. [post_title] => დღის ფოტო - დევიდ ლინჩი და ხატია ბუნიათიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghis-foto-devid-linchi-da-khatia-buniatishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 15:24:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 11:24:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130004 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129565 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-10 14:10:12 [post_date_gmt] => 2017-05-10 10:10:12 [post_content] => განახლებული სერიალი „ტვინ პიქსი“, რომელსაც დევიდ ლინჩმა მეორე სიცოცხლე აჩუქა, მისი უკანასკნელი ნამუშევარი გახდება. ამის შესახებ რეჟისორმა ავსტრალიურ გამოცემასთან „Sydney Morning Herald“ ისაუბრა. ლინჩის თქმით, მისი უკანასკნელი კინოპროექტი თრილერი „შინაგანი იმპერია“ იქნება, რომელიც ეკრანებზე 2006 წელს გამოვიდა. კინოდან წასვლის მიზეზს რეჟისორი თანამედროვე კინემატოგრაფიაში დიდ იმედგაცრუებას ასახელებს: „დღეს ყველაფერი სხვაგვარად არის, არაჩვეულებრივი ფილმები კინოგაქირავებაში კრახით სრულდება, ხოლო ფილმები, რომლებსაც მოგება მოაქვთ, არ არის იმ კატეგორიის ნამუშევრები, რაზეც მუშაობას ვისურვებდი“, - განაცხადა დევიდმა. [post_title] => დევიდ ლინჩი კინოდან მიდის – რეჟისორი იმედგაცრუებულია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => devid-linchi-kinodan-midis-redjisori-imedgacruebulia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 14:11:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 10:11:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129565 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187029 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-14 13:21:22 [post_date_gmt] => 2017-11-14 09:21:22 [post_content] => ცნობილი რეჟისორი დევიდ ლინჩი 20 ნოემბერს ქართველ თაყვანისმცემლებს კლუბში „ხიდი“ შეხვდება. ამის შესახებ ოფიციალურ ინფორმაციას „დევიდ ლინჩის ფონდი კავკასია“ ავრცელებს, რომელსაც რეჟისორი და მუსიკოსი, გიგა აგლაძე ხელმძღვანელობს. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული, „უნიკალური შესაძლებლობა გაქვთ, შეხვდეთ ჰოლივუდის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან კინორეჟისორ დევიდ ლინჩს, რომელიც გაგვიზიარებს თავის მრავალწლიან გამოცდილებას კინოინდუსტრიაში და ისაუბრებს შემოქმედებით საქმიანობაში სრული პოტენციალის გამოყენებაზე ტრანსცენდენტალური მედიტაციის ტექნიკის საშუალებით“. შეხვედრა ხუთ საათზე დაიწყება და რვის ნახევრამდე გაგრძელდება. დასწრება თავისუფალია. ღონისძიებაზე დასასწრებად საჭიროა რეგისტრაცია. ღონისძიების ფორმატიდან გამომდინარე გაიგზავნება შეზღუდული რაოდენობის მოსაწვევები, რომლის პასუხსაც მიიღებთ 16 ნოემბერს, მეილზე. [post_title] => დევიდ ლინჩი ქართველ თაყვანისმცემლებს 20 ნოემბერს თბილისში შეხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => devid-linchi-qartvel-tayvanismcemlebs-20-noembers-tbilisshi-shekhvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 13:21:22 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 09:21:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187029 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 54e0e74dd36c8d8196b9e2691f3f268c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )