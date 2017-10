დონალდ ტრამპი ომისკენ არ ისწრაფვის – რექს ტილერსონი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => reqs-tilersoni [2] => ashsh-chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175567 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => reqs-tilersoni [2] => ashsh-chrdiloet-korea ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175567 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => reqs-tilersoni [2] => ashsh-chrdiloet-korea ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => reqs-tilersoni [2] => ashsh-chrdiloet-korea ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175567) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19295,70,18258) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175564 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-16 10:21:12 [post_date_gmt] => 2017-10-16 06:21:12 [post_content] => აშშ-ის ხელისუფლება რუსეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეისთვის გამკაცრებული სანქციების რეალიზებას შეუდგება, მანამდე კი, ამერიკულმა კომპანიებმა ფინანსთა სამინისტროსა და სახელმწიფო დეპარტამენტისგან უნდა მიიღონ განმარტება მის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა, რექს ტილერსონმა, „CNN“-ს განუცხადა. „კონკრეტულად რუსეთის შემთხვევაში ჩვენ დიდი სიფრთხილე გამოვიჩინეთ კომპანიებისთვის საჭირო სახელმძღვანელოზე მუშაობისას,“ - განაცხადა ტილერსონმა. მისი განცხადებით, ბიზნესმა და, ასევე, ნატოში ამერიკის პარტნიორებმა უნდა გაიგონ ახალი სანქციების გამოყენების მეთოლოგია, რათა ისინი არ დაირღვეს. „ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად ვმუშაობთ ამ სახელმძღვანელოს შესაქმნელად, რათა ხალხმა იცოდეს, რა არის დაშვებული და რა ქმედებები გამოიწვევს სასანქციო რეჟიმის დარღვევას,“ - განაცხადა ტილერსონმა. აშშ ირანს ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერის გამო ახალ სანქციებს დაუწესებს, - ამის შესახებ აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც ირანთან მიმართებაში ახალ სტრატეგიაზე ისაუბრა. მისი თქმით, აშშ ყველა შესაძლო ზომას მიიღებს, რათა ირანს საშუალება არ მისცეს ბირთვული იარაღი მოიპოვოს. „ჩვენ რიგ მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადავდგამთ ირანის მტრული ქმედებების წინააღმდეგ, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ირანი არასოდეს, ვიმეორებ არასოდეს მოიპოვებს ბირთვულ იარაღს", - განაცხადა აშშ-ს ლიდერმა. დონალდ ტრამპმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ირანმა რამდენჯერმე დაარღვია 2015 წლის შეთანხმება ბირთვული პროგრამის შესახებ. „ირანის რეჟიმი ტერორიზმის მთავარი სპონსორი სახელმწიფოა, რომელიც ეხმარება „ალ-ქაიდას", „თალიბანს", „ჰეზბოლას" და სხვა ტერორისტულ ქსელებს", - განაცხადა ტრამპმა. აშშ-ს პრეზიდენტმა ასევე დასძინა, რომ აშშ უფლებას იტოვებს ნებისმიერ დროს გამოვიდეს ირანთან მიღწეული შეთანხმებიდან, რომელიც 2015 წელს ირანსა და საერთაშორისო შუამავლების ექვსეულს შორის დაიდო.

ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, აშშ-ის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, იუნესკო-დან გასვლის შესახებ, გაბედული და მორალურად გამართლებული უწოდა. „მივესალმები პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებას. ეს გაბედული და მორალური გადაწყვეტილებაა, ვინაიდან იუნესკო აბსურდის თეატრად იქცა, სადაც ისტორიის დაცვის ნაცვლად ისტორიის დამახინჯება ხდება," - განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. თავის მხრივ, გაერო-ში ისრაელის ელჩმა, დანი დანონმა, აღნიშნა, რომ სამარცხვინო რეზოლუციებს, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ისრაელის წინააღმდეგ იღებდა, თავისი შედეგები მოჰყვა. 