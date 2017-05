დონალდ ტრამპი ვიზიტებს იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vizitebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127844 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vizitebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127844 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vizitebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vizitebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127844) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,15407) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127193 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 13:10:40 [post_date_gmt] => 2017-05-03 09:10:40 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შეთანხმდნენ, რომ სირიაში საომარი მოქმედებები უნდა შეწყდეს. ამის შესახებ BBC იუწყება. ორ ლიდერს შორის პირველი სატელეფონო საუბარი შედგა მას შემდეგ, რაც ვითარება რეგიონში ძალიან დაიძაბა და აშშ–მ სირიაში საჰაერო დარტყმები დაიწყო. უცხოურ პრესაში წერენ, რომ თეთრ სახლსა და კრემლს შორის ნაყოფიერი საუბარი შედგა. სირიის გარდა ლიდერებმა იაპონიის საკითხი განიხილეს და პირისპირ შეხვედრის თარიღზე იმსჯელეს. შეხვედრის სავარაუდო თარიღად 7–8 ივლისი განიხილება. რას ამბობენ თეთრ სახლში? "პრეზიდენტი ტრამპი და პუტინი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ სირიაში "წამება" უკვე ძალიან დიდი ხანია გრძელდება და ორივე მხარემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ძალადობა დაასრულოს. საუბარი იყო ძალიან პოზიტიური, განიხილებოდა უსაფრთხოება, კონკრეტულ ზონებში ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება და ა.შ." რას ამბობენ კრემლში? კრემლში ამბობენ, რომ ორივე მხარე ცეცხლის შეწყვეტისთვის მოქმედებების გაძლიერებაზე შეთანხმდა. "ჩვენი მიზანია სირიის კონფლიქტის მოგვარებისთვის რეალური პირობები შეიქმნას" განცხადებებში არ არის აღნიშნული განიხილეს თუ არა ლიდერებმა სატელეფონო საუბრის დროს, სარაკეტო დარტყმები. კრემლის განცხადებაში აღნიშნულია ლიდერების შესაძლო შეხვედრის შესახებ, ხოლო თეთრი სახლის განცხადებაში, ამაზე მინიშნებები არ არის. ლიდერებმა ასევე, განიხილეს როგორ უნდა გაუმკლავდნენ სამხრეთ კორეაში არსებულ ძალიან საშიშ სიტუაციას. [caption id="attachment_127230" align="aligncenter" width="624"] სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წელს დაიწყო[/caption] აშშ–მ გასული თვიდან სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზაზე სარაკეტო თავდასხმები განახორციელა. თავდასხმები მას შემდეგ დაიწყო რაც სირიის ხელისუფლებამ (სავარაუდოდ) ქიმიური იარაღი გამოიყენა, რასაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ფაქტს აშშ–ს პრეზიდენტმა არაჰუმანური უწოდა და მოქმედება დაიწყო, ხოლო ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებას ქიმიური იარაღი არ გამოიუენებია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ? – ლიდერები შესაძლოა ერთმანეთს ზაფხულში შეხვდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => putini-da-trampi-shetankhmdnen-liderebi-shesadzloa-ertmanets-zafkhulshi-shekhvdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 13:40:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 09:40:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127193 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127065 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-02 23:49:04 [post_date_gmt] => 2017-05-02 19:49:04 [post_content] => აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატის 30-მა კონგრესმენმა აშშ-სა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავისა და ორ ქვეყანას შორის მტკიცე სტრატეგიული პარტნიორობის აღსანიშნავად, დღეს, საქართველოს მხარდამჭერი წერილით პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მიმართა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახური ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაშია აღნიშნული, საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ტედ პოსა (რესპუბლიკელი-ტეხასის შტატი) და ჯერალდ კონოლის (დემოკრატი-ვირჯინიის შტატი) მიერ ინიცირებული წერილი წარმოადგენს საქართველოსადმი აშშ-ის ორპარტიული ურყევი მხარდაჭერის კიდევ ერთ მკაფიო მაგალითს, რომელსაც ხელს აწერენ როგორც აშშ-ის რესპუბლიკელი, ასევე დემოკრატი კონგრესმენები. წერილი კიდევ ერთხელ ადასტურებს აშშ-ის მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ამასთანავე,კონგრესმენები მოუწოდებენ პრეზიდენტს საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყებისაკენ და ამ მიზნით ვაჭრობისა და ინვესტიციების საკითხზე მაღალი დონის დიალოგის გაღრმავებისაკენ. კონგრესმენები ასევე მოუწოდებენ აშშ-ის პრეზიდენტს განაგრძოს ნატო-ში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. წერილში ხაზგასმულია ჩვენს ქვეყნებს შორის არსებული ძლიერი სტრატეგიული პარტნიორობა და აშშ-ის მხრიდან ამ პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავების საჭიროება. „25 წლის მანძილზე საქართველომ განაგრძო დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. საქართველომ ინსტიტუტების გაძლიერების, რეგულაციების შემცირების, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საგადასახადო სისტემის გამარტივების გზით, მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური განვითარებისკუთხით. საქართველოს მიღწევები კიდევ უფრო დასაფასებელია რუსეთის მხრიდან მიმდინარე სამხედრო აგრესიის ფონზე. რუსეთის ჯარი 2008 წელს საქართველოში შეიჭრა და საქართველოს ტერიტორიის 20 პროცენტის ოკუპირება მოახდინა. რუსეთის ჯარი განაგრძობს საქართველოს ტერიტორიის მცოცავ ანექსიას, და ოკუპირებულ რეგიონებსა და მის მომიჯნავე ტერიტორიებზე ხშირად არღვევს ადამიანის უფლებებს, ასევეახორციელებსადამიანთა გატაცებას“, - აღნიშნულია წერილში. „უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევების მიუხედავად, საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, კერძოდ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. საქართველო აშშ-ის ერთგული და სანდო პარტნიორია, რაც ყველაზე უფრო ნათლად ერაყსა და ავღანეთში აშშ-ის ჯარისკაცების მხარდამხარ ბრძოლაში აისახება. ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო მისიაშისაქართველო შეიარაღებული ძალების რაოდენობით ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მსხვილი კონტრიბუტორია, რასაც მრავალი ქართველი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა. საქართველოს სამხედრო დანახარჯები, ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ორ პროცენტს აღემატება - ზღვარი, რომელსაც ნატო-ს წევრი მხოლოდ ხუთი ქვეყანა თუ აკმაყოფილებს. მოგიწოდებთ, რომ განაგრძოთ აშშ-ის მხარდაჭერა ნატო-ში საქართველოს გასაწევრიანებლად“, - ნათქვამია კონგრესმენების მიერ აშშ-ის პრეზიდენტის სახელზე გაგზავნილ წერილში. „საქართველოს გააჩნია ხელსაყრელი ბიზნეს-გარემო და კავკასიისა და შავი ზღვის ფართო რეგიონით დაინტერესებული აშშ-ის კომპანიებისათვის ბიზნესის წარმოების კუთხით ხელსაყრელ გარემოს წარმოადგენს. შედეგად, აშშ-სა და საქართველოს შორის ვაჭრობა ბოლო ათი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2016 წელს აშშ-მა საქართველოში 324 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ღირებულების საქონლის ექსპორტი განახორციელა. ჩვენ მტკიცედ მოვუწოდებთ აშშ-ის ადმინისტრაციას, რომ აშშ-სა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის გასაფორმებლად საჭირო მოლაპარაკებების დაჩქარება უზრუნველყოს. აშშ-სა და საქართველოს შორის ვაჭრობისა და ინვესტიციების სფეროში მიმდინარე მაღალი დონის დიალოგმა უნდა ნათლად განსაზღვროს ის ვალდებულებები, რომელიც საჭიროა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების საკითხზე მოლაპარაკებების საწარმოებლად.ამგვარი სახის შეთანხმება სასარგებლო იქნება აშშ-ის, საქართველოსა და მთლიანად კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის“, - აღნიშნულია კონგრესმენების წერილში. „25 წელზე მეტია, რაც საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სანდო და სტრატეგიული პარტნიორია. 2016 წლის დეკემბერში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც ხაზგასმით ასახელებს აშშ-ს როგორც საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს და მოკავშირეს. 2016 წლის სექტემბერში აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეების ჯერალდ კონოლისა და ტედ პოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია დაამტკიცა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი აშშ-ის ურყევ მხარდაჭერას გამოხატავს“, - ნათქვამია წერილში. „ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს ორპარტიულ ვალდებულებას მხარი დავუჭიროთ საქართველოს და მოვუწოდებთ აშშ-ის ადმინისტრაციას, რომ გააძლიეროს საქართველოსთან არსებული სტრატეგიული ურთიერთობები. უმნიშვნელოვანესია, რომ აშშ-მა გააგზავნოს ძლიერი გზავნილი, რომ ჩვენ ვდგავართ საქართველოს გვერდით, ისევე როგორც ეს ქართველმა ხალხმა გააკეთა ჩვენთვის“, - აღნიშნულია აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისადმი გაგზავნილ აშშ-ის რესპუბლიკელ და დემოკრატ კონგრესმენთა ერთობლივ წერილში. [post_title] => ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს მხარდამჭერი წერილით დონალდ ტრამპს მიმართავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amerikeli-kongresmenebi-saqartvelos-mkhardamcheri-werilit-donald-tramps-mimartaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 23:49:40 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 19:49:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127065 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126712 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 21:29:11 [post_date_gmt] => 2017-05-01 17:29:11 [post_content] => დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს შეხვდებოდა „საჭიროების შემთხვევაში“, ამის შესახებ „ინდეფენდენთი“ წერს. „თუ ჩემთვის კიმ ჩენ ინთან შეხვედრა ხელსაყრელი იქნებოდა, სიამოვნებით დავთანხმდებოდი,“ - განაცხადა ტრამპმა. ბოლო პერიოდში აშშ-სა და ჩრდილოეთ კორეას შორის ურთიერთობა სულ უფრო დაიძაბა, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ამერიკულმა და სხვა დასავლური ქვეყნების დაზვერვის სამსახურებმა განაცხადეს, რომ კორეა ბირთვული იარაღის გამოსაცდელად ემზადებოდა. ტრამპის ადმინისტრაციამ ამის საპირისპიროდ დაასახელა ყველა შესაძლო მოქმედება, მათ შორის - სამხედრო თავდასხმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი კიმ ჩენ ინს "სიამოვნებით შეხვდებოდა" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-kim-chen-ins-siamovnebit-shekhvdeboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 21:29:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 17:29:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126712 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127193 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 13:10:40 [post_date_gmt] => 2017-05-03 09:10:40 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შეთანხმდნენ, რომ სირიაში საომარი მოქმედებები უნდა შეწყდეს. ამის შესახებ BBC იუწყება. ორ ლიდერს შორის პირველი სატელეფონო საუბარი შედგა მას შემდეგ, რაც ვითარება რეგიონში ძალიან დაიძაბა და აშშ–მ სირიაში საჰაერო დარტყმები დაიწყო. უცხოურ პრესაში წერენ, რომ თეთრ სახლსა და კრემლს შორის ნაყოფიერი საუბარი შედგა. სირიის გარდა ლიდერებმა იაპონიის საკითხი განიხილეს და პირისპირ შეხვედრის თარიღზე იმსჯელეს. შეხვედრის სავარაუდო თარიღად 7–8 ივლისი განიხილება. რას ამბობენ თეთრ სახლში? "პრეზიდენტი ტრამპი და პუტინი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ სირიაში "წამება" უკვე ძალიან დიდი ხანია გრძელდება და ორივე მხარემ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ძალადობა დაასრულოს. საუბარი იყო ძალიან პოზიტიური, განიხილებოდა უსაფრთხოება, კონკრეტულ ზონებში ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება და ა.შ." რას ამბობენ კრემლში? კრემლში ამბობენ, რომ ორივე მხარე ცეცხლის შეწყვეტისთვის მოქმედებების გაძლიერებაზე შეთანხმდა. "ჩვენი მიზანია სირიის კონფლიქტის მოგვარებისთვის რეალური პირობები შეიქმნას" განცხადებებში არ არის აღნიშნული განიხილეს თუ არა ლიდერებმა სატელეფონო საუბრის დროს, სარაკეტო დარტყმები. კრემლის განცხადებაში აღნიშნულია ლიდერების შესაძლო შეხვედრის შესახებ, ხოლო თეთრი სახლის განცხადებაში, ამაზე მინიშნებები არ არის. ლიდერებმა ასევე, განიხილეს როგორ უნდა გაუმკლავდნენ სამხრეთ კორეაში არსებულ ძალიან საშიშ სიტუაციას. [caption id="attachment_127230" align="aligncenter" width="624"] სირიაში სამოქალაქო ომი 2011 წელს დაიწყო[/caption] აშშ–მ გასული თვიდან სირიის მთავრობის საჰაერო ბაზაზე სარაკეტო თავდასხმები განახორციელა. თავდასხმები მას შემდეგ დაიწყო რაც სირიის ხელისუფლებამ (სავარაუდოდ) ქიმიური იარაღი გამოიყენა, რასაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ფაქტს აშშ–ს პრეზიდენტმა არაჰუმანური უწოდა და მოქმედება დაიწყო, ხოლო ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებას ქიმიური იარაღი არ გამოიუენებია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => პუტინი და ტრამპი შეთანხმდნენ? – ლიდერები შესაძლოა ერთმანეთს ზაფხულში შეხვდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => putini-da-trampi-shetankhmdnen-liderebi-shesadzloa-ertmanets-zafkhulshi-shekhvdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 13:40:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 09:40:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127193 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 121 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 282de786eb6d91826256e61236d248ca [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )