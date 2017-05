დონალდ ტრამპმა სერგეი ლავროვს უმასპინძლა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ruseti [2] => ashsh [3] => sergei-lavrovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129789 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ruseti [2] => ashsh [3] => sergei-lavrovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129789 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => ნაურუს რესპუბლიკას მუდმივად ეხმარებოდნენ. ნაურუ ჯუჯა კუნძული-რესპუბლიკა იმავე დასახელების მარჯნის კუნძულზე წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში. მისი ფართობი შეადგენს 21,3 კმ²-ს, მოსახლეობა კი — 10 084 ადამიანს[1] (2011), რომელთა მიხედვითაც, ის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მცირე დამოუკიდებელი ქვეყანაა. ის, ასევე, ყველაზე მცირე არა-ევროპული ქვეყანაა (ფართობით) და ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში ოფიციალური დედაქალაქის გარეშე. დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1968 წელს. ტრამპის პირველი ნაბიჯები საქართველოსკენ აშშ–ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა საკანონმდებლო აქტს, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კერძოდ, ამ აქტის თანახმად, ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ მიიღებს აშშ–ისგან ფინანსურ დახმარებას, რომელიც აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას და დაამყარებს მათთან დიპლომატიურ ურთიერთობას. აქტში წერია, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არის რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები. ამას გარდა, აშშ წინააღმდეგი იქნება ნებისმიერი სახის დახმარებისა (სესხი, კრედიტი ან გარანტია) ნებისმიერ პროგრამაზე, რომელიც ლახავს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. საუბარია 2017 წლის აშშ–ის ბიუჯეტის კანონზე (2017 წლის აშშ–ისკონსოლიდირებული ასიგნებების აქტი – Consolidated Appropriations Act, 2017), რომელიც აშშ–ის კონგრესმა 5 მაისს დაამტკიცა, ხოლო დოკუმენტი ძალაში, აშშ–ისპრეზიდენტის ხელმოწერის შედეგად, 6 მაისს შევიდა. კანონში საქართველოს მხარდამჭერი ტექსტი, სათაურით „საქართველოს ტერიტორიების აფხაზეთისა დაცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია" რუსეთის აგრესიის ქვეთავის ქვეშ ექცევა. ტექსტის თანახმად, ხსენებული კანონით გამოყოფილი დაფინანსებით ვერ ისარგებლებს ვერც ერთი ქვეყნის ცენტრალური მთავრობა, თუ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი დაადგენს და ასიგნებების კომიტეტს წარუდგენს ანგარიშს იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულმა ქვეყანამ აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ან მათთან დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანის რექს ტილერსონის განცხადებით, ოფიციალური ვაშინგტონი საქართველოსთან სტრატეგიულ პარტნიორობას აღრმავებს. სახელმწიფო მდივნის თქმით, საქართველო არის წარმატების სიმბოლო რეგიონში, ხოლო ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმები კარგი საფუძველია ორი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების ახალ საფეხურზე გადასასვლელად. ამის შესახებ რექს ტილერსონმა, საქართველოს პრემიერთან, გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. შეხვედრაზე დტალურად განიხილეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის საკითხები. ყურადღება გამახვილდა რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე, უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ გამოწვევებსა და მათ დასაძლევად საერთო ძალისხმევის მნიშვნელობაზე. ამერიკის სახელმწიფო მდივნმა აღნიშნა, რომ საქართველო ერთ-ერთი უმსხვილესი კონტრიბუტორია საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში, რისთვისაც მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. გიორგი კვირიკაშვილმა ამერიკის სახელმწიფო მდივანს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება გააცნო. მანვე, სახელმწიფო მდივანს მადლობა გადაუხადა კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში ამერიკის მთავრობის მიერ გაწეული ძალისხმევისთვის. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველო-ამერიკის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებსა და არსებული შესაძლებლობების სრულად გამოყენებაზე. აღინიშნა ამერიკული ინვესტიციების განხორციელების მნიშვნელობა მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ასევე, ხაზი გაესვა საქართველოს სტრატეგიულ გეოგრაფიულ მდებარეობას და გამოითქვა იმედი, რომ საქართველო გამოიყენებს საკუთარ პოტენციალს, რაც მას რეგიონულ ცენტრად აქცევს. დღესვე, სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერეს შთანხმებას ,,აშშ-სა და საქართველოს მთავრობას შორის საიდუმლო ინფორმაციის დაცვის უსაფრთხოების ზომების შესახებ". შეთანხმება იძლევა საფუძველს, გაძლიერდეს უსაფრთხოების დარგში ურთიერთობა და ტერორიზმის წინააღმდეგ თანამშრომლობა ორ ქვეყანას შორის. აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი: საქართველო რეგიონში წარმატების სიმბოლოა საფრანგეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი 25 მაისს ამერიკის პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შეხვდება. პირისპირ შეხვედრა ბრიუსელში, ნატოს სამიტის ფარგლებში გაიმართება. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს შორის დაგეგმილი შეხვედრის შესახებ განცხადება თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შონ სპაისერმა გააკეთა. თეთრი სახლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამერიკის პრეზიდენტსა და ემანუელ მაკრონს შორის სატელეფონო საუბარი გაიმართა, რა დროსაც დონალდ ტრამპმა ემანუელ მაკრონს მჭიდრო თანამშრომლობის მზაობა დაუდასტურა. „პრეზიდენტმა ტრამპმა მზადყოფნა გამოთქვა, საერთო გამოწვევების მოსაგვარებლად, აქტიურად ითანამშრომლოს საფრანგეთის ახლადარჩეულ პრეზიდენტთან", - განაცხადეს თეთრ სახლში.

ემანუელ მაკრონი დონალდ ტრამპს შეხვდება 