“ეს იყო აბსოლუტური ბოროტების აქტი“ – ტრამპი ლას-ვეგასში ჩავა

ლას ვეგასში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. ტერორისტული დაჯგუფება "ისლამური სახელმწიფოს" წევრებმა განაცხადეს, რომ სტივენ პედოკი, რომელმაც ლას-ვეგასში მასობრივი მკვლელობა განახორციელა, მათი "ჯარისკაცი" იყო და დაჯგუფებამ ის "რამდენიმე თვის წინ მიიღო". ამის შესახებ ტერორისტებზე სამონიტორინგო სააგენტო SITE ავრცელებს. https://twitter.com/siteintelgroup/status/914854178798874624?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fimedinews.ge%2Fge%2Fmsoflio%2F29763%2Flasvegasshi-masobriv-mkvlelobaze-pasukhismgebloba-islamurma-sakhelmtsipom-aigo თუმცა , პოლიცია აცხადებს, რომ თავდამსხმელს, 64 წლის სტეფენ პედოკს ტერორისტებთან კავშირი არ აქვს. უწყების ცნობით, მას არც კრიმინალური წარსული აქვს. ლას ვეგასში მუსიკალური ფესტივალის მიმდინარეობისას სასტუმრო „მანდელეი ბეიდან" 64 წლის მამაკაცმა ხალხს ცეცხლი გაუხსნა. ბოლო მონაცემებით, დაღუპულია 50 ადამიანი, 400-ზე მეტი დაშავებულია. CNN-თან ინტერვიუში ლას ვეგასის შერიფის მოადგლემ მაკმაჰილმა განაცხადა, რომ მამაკაცმა, რომელმაც ლას ვეგასში მუსიკალურ ფესტივალზე შეკრებილ ხალხს ცეცხლი გაუხსნა, სავარაუდოდ თავი მოიკლა. ლას-ვეგასში, სამორინეს მახლობლად გახსნილი ცეცხლის შედეგად, 20 ადამიანი დაიღუპა და 100 დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლას-ვეგასის პოლიცია ავრცელებს. ლას-ვეგასის პოლიციამ ასევე დაადასტურა, რომ პირი, რომელმაც ცეცხლი გახსნა, ლიკვიდირებულია. აქამდე მხოლოდ 2 დაღუპულისა და 24 დაშავებულის შესახებ ინფორმაცია დასტურდებოდა. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ურჩევს, ჩრდილოეთ კორეასთან მოლაპარაკებებზე დრო არ დაკარგოს. თეთრი სახლის ლიდერმა რექს ტილერსონს Twitter-ის საშუალებით მიმართა და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მოვლენების ყოველგვარი განვითარებისთვის მზადაა. დონალდ ტრამპმა განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც სახელმწიფო მდივანმა ოფიციალურ ფხენიანთან პირდაპირი კონტაქტის დამყარების შესახებ ისაუბრა. ლას ვეგასში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაცია „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო. ტერორისტული დაჯგუფება "ისლამური სახელმწიფოს" წევრებმა განაცხადეს, რომ სტივენ პედოკი, რომელმაც ლას-ვეგასში მასობრივი მკვლელობა განახორციელა, მათი "ჯარისკაცი" იყო და დაჯგუფებამ ის "რამდენიმე თვის წინ მიიღო". ამის შესახებ ტერორისტებზე სამონიტორინგო სააგენტო SITE ავრცელებს. https://twitter.com/siteintelgroup/status/914854178798874624?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fimedinews.ge%2Fge%2Fmsoflio%2F29763%2Flasvegasshi-masobriv-mkvlelobaze-pasukhismgebloba-islamurma-sakhelmtsipom-aigo თუმცა , პოლიცია აცხადებს, რომ თავდამსხმელს, 64 წლის სტეფენ პედოკს ტერორისტებთან კავშირი არ აქვს. უწყების ცნობით, მას არც კრიმინალური წარსული აქვს. ლას ვეგასში მუსიკალური ფესტივალის მიმდინარეობისას სასტუმრო „მანდელეი ბეიდან" 64 წლის მამაკაცმა ხალხს ცეცხლი გაუხსნა. ბოლო მონაცემებით, დაღუპულია 50 ადამიანი, 400-ზე მეტი დაშავებულია. CNN-თან ინტერვიუში ლას ვეგასის შერიფის მოადგლემ მაკმაჰილმა განაცხადა, რომ მამაკაცმა, რომელმაც ლას ვეგასში მუსიკალურ ფესტივალზე შეკრებილ ხალხს ცეცხლი გაუხსნა, სავარაუდოდ თავი მოიკლა. [post_title] => ლას ვეგასში თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ" აიღო