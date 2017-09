გიორგი ბახუტაშვილი: „ბეამ ჩვენი ცხოვრება ამოაყირავა…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-bakhutashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162176 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-bakhutashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162176 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5394 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-bakhutashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-bakhutashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162176) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5394) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143728 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-05 13:05:35 [post_date_gmt] => 2017-07-05 09:05:35 [post_content] => 7 ივლისს „ცეკვავენ ვარკვლავების“ ფინალში ერთმანეთს გიორგი ბახუტაშვილისა და ჯულიანა ბარ-გნარისა და ირაკლი მაქაცარიასა და სალომე ჭაჭუას წყვილი დაუპირისპირდება. სოციალურ ქსელში თითოეულს წყვილს საკუთარი მხარდამჭერი ჰყავს. გიორგის მხარს მისი უამრავი ცნობილი მეგობარი უჭერს. მათ შორისაა ბახვა ბრეგვაძე, რომელიც აქამდე ამ მხარდაჭერას „ფეისბუქზე“ ვერ გამოხატავდა, რადგან კონკურენტი ტელევიზიის მეგაშოუს „იქს ფაქტორის“ წამყვანი იყო. ახლა, როცა პროექტი დასრულდა, ბახვამ თავისი მხარდაჭერა ვრცელი პოსტით გამოხატა მეგობრისადმი. ბახვა აღნიშნავს: „მისი პიროვნული თვისებები იმდენად ახლოს არის იდეალურთან, რომ დაწერაც კი მერიდება,- აუცილებლად გადამეტებული, სუბიექტური და კონკურსისთვის გაბუქებული გეგონებათ, ამიტომ არ დავწერ :) ისედაც ძალიან უხერხულად გრძნობს თავს, როცა მისი მეგობრები სხვებს მოვუწოდებთ კონკურსში მყოფ Bakhuta-ს მხარი დაუჭირონ და დაუმესიჯონ :) გულწრფელად ერიდება, იმდენად ერიდება, რომ არ სიამოვნებს ... მის ამ წინააღმდეგობას ჩემი კორპორატიული პასუხისმგებლობაც დაემთხვა და ჩემს facebook გვერდზე ამ საკონკურსო პერიოდმა ძალიან მშვიდად ჩაირა :) მშვიდად მხოლოდ facebook გვერდზე, რა თქმა უნდა. ხალხის სიყვარული და მხარდაჭერა უჩემოდაც არ აკლია, მაგრამ ამ გადამწყვეტ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი აქაური ძალაც მივახმარო :)) ძალა დიდია :)))) პირველ რიგში, ეს თქვენი სიყვარული და თანადგომაა ... ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას, მისი ხათრით თუ ჩემი ხათრით პარასკევის ჩათვლით დღეში ერთი სმს გააგზავნოთ ნომერზე 95330, (სულ 3 გამოგივათ). თამამად გთხოვთ, რადგან ის საუკეთესო კონკურსანტია ამ პროექტში. ძალიან ნიჭიერი და ღირსეული კონკურენტი ნამდვილად ჰყავს და მისი გამარჯვება კიდევ უფრო ტკბილი იქნება ჩვენთვის :) მოკლედ, ამ ძალიან კარგმა კაცმა, რომელმაც ყველა ტურში საუკეთესო შედეგი დადო, უნდა გაიმარჯვოს :) ასე, რომ, გთხოვთ, აიღეთ ტელეფონები ხელში და მოგვეხმარეთ ❤️🙏 მე თქვენი იმედი მაქვს! დიდი მადლობა“. [post_title] => ბახვა ბრეგვაძისთვის გიორგი ბახუტაშვილი იდეალური ადამიანია - ემოციური მიმართვა მეგობარს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakhva-bregvadzistvis-giorgi-bakhutashvili-idealuri-adamiania-emociuri-mimartva-megobars [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 13:05:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 09:05:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138573 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-14 15:38:05 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:38:05 [post_content] => ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის გარშემო ვნებათაღელვა არ ცხრება. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რჩება თუ მიდის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან ნიკა გვარამია. ცნობილია, რომ ზაალ უდუმაშვილი „ნაციონალური მოძრაობის“ სახელზე კენჭისყრას მერის პოსტზე აპირებს, შესაბამისად, ის „რუსთავი 2“-ს დატოვებს, რაც ტელევიზიისთვის ძალიან დიდი დანაკარგი იქნება. თანამდებობა დატოვა ტელეარხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა გიორგი ლაფერაშვილმა, რომელიც ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძემ ჩანაცვლა. მანამდე კი არხი რამდენიმე ცნობილმა სახემ დატოვა და ყველა მათგანი კონკურენტ არხზე, „იმედში“, გადავიდა. პირველი გახდა ეკა ამირეჯიბი, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა „რუსთავი 2“-ის დილის ეთერში, ასევე მონაწილეობდა ტელესერიალში „ჩემი ცოლის დაქალები“, მან არხი დატოვა და „იმედზე“ გადაინაცვლა, სადაც ყველაზე მსხვილი პროექტების წამყვანი გახდა, ამთ შორის „იმედის დღე“ და „ცეკვავენ ვარსკვლავებია“. თავის დროზე სხვა ტელევიზიაში აგდასვლის აუცილებლობაც ამით ახსნა, რომ „იმედზე“ უფრო დიდი შესაძლებლობები ეხსნებოდა. [gallery columns="4" link="file" ids="138577,138576,138575,138574"] „ჩემი ცოლის დაქალებიდან“ „იმედზე“ „დღის შოუში“ გადაინაცვლა ასევე მსახიობმა ლელა მებურიშვილმა. ამავე სერიალმა ამავე მიზეზით დაკარგა თავისი კიდევ ერთი პოპულარული პერსონაჟი, ცოტნე ცოტაშვილი. გიორგი ბახუტაშვილი „იმედმა“ ჯერ „შენ შეგიძლია ცეკვის“ წამყვანად მიიწვია, შემდეგ კი „მეგობრების“ და „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ მონაწილედ, შესაბამისად, სერიალში მისი პერსონაჟი დროებით გაჩერებულია. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა „რუსთავი 2“-დან წლების მუშაობის შემდეგ სპორტული კომენტატორის, დიმა ობოლაძის გადასვლა. „შუა დღისა“ და „კურიერის“ სპორტული ბლოკის წამყვანი „რუსთავი 2“-თან იმდენად დიდი ხნის განმავლოობაში ასოცირდებოდა, რომ როცა „იმედზე“ წასვლის გადაწყვეტილება მიიღო, ყველა აღნიშნავდა, „იმედზე“ რომ გადავრთავთ და იქ დიმას დავინახავთ, მაინც „რუსთავი 2“ გვეგონებაო... დიმამ თავისი გადაწყვეტილება უკეთესი პირობების შეთავაზებით ახსნა. ახლახან კი „კურიერი“ დატოვა „რუსთავი 2“-ის კიდევ ერთმა ჟურნალისტმა, ნატა მახვილაძემ. ის რამდენიმე დღეში „იმედის“ საინფორმაციო გამოშვებაში გამოჩნდა, სადაც ჩართვაზე იდგა, სტუდიიდან კი მას „რუსთავი 2“-ის ძველი სახე, ნანა ლეჟავა ესაუბრებოდა. როგორც ამბობენ, „რუსთავი 2“-დან ჟურნალისტების გადინება ჯერჯერობით არ დასრულებულა, თუმცა ოფიციალური იფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე არსად გაჟღერებულა. [post_title] => ცნობილი სახეები, რომლებმაც ბოლო პერიოდში „რუსთავი 2“ დატოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobili-sakheebi-romlebmac-bolo-periodshi-rustavi-2-datoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 16:36:42 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 12:36:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138573 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127268 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 14:11:39 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:11:39 [post_content] => გიორგი ბახუტაშვილი „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ ერთ-ერთი ძლიერი კონკურსანტია. მას შესანიშნავი მეწყვილე ჰყავს, ჯულიანა ბარ-გნარი, რომელთან ერთადაც სულ ვარჯიშობს, კვირაში ოთხი დღე აქვთ ცეკვის მოსამზადებლად, რაც, მსახიობის აზრით, საკმარისი დრო არ არის, მაგრამ ამ პროექტისთვის მაქსიმალურად იხარჯება. Fortuna.ge „ცეკვების“ კონკურსანტს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ ართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას. გიორგი ბახუტაშვილი: ძალიან რთული პროექტია. ყველაფერს რომ თავი დაანებო, ყოველი ახალი ცეკვის დასადგმელად 4 დღე გაქვს. ამ დროში უნდა შეისწავლო მოძრაობები და ცეკვა ბოლომდე მიიყვანო. ცეკვა იდგმება, ასევ ვთქვათ, ლაივ-რეჟიმში. ძალიან ძნელია, უბრალოდ, ვფიქრობ, ადამიანს ყველაფრის რესურსი აქვს, მთავარია ამ რესურსის გამონახვა. აქამდე ცეკვასთან შეხება გექნებოდა, თუნდაც თეატრალურ უნივერსიტეტში... დიახ, მქონია შეხება, რა თქმა უნდა. ცეკვას თეატრალურში ვსწავლობდი, თეატრში მსახიობს ხშირად სჭირდება პლასტიკა, ისევე როგორც სიმღერა. ასე რომ, ცელვა ჩემთვის მთლად უცხო არ იყო, თუმცა ეს ცეკვები, რასაც ახლა ვასრულებთ, განსხვავებულია და სხვა სირთულეებია. ყველაზე დიდი სირთულე მაინც დროის დეფიციტია, როგროც ზევით აღვნიშნე. გარდა ამისა, არმოიდგინე, ხელი და ფეხი სხვადასხვანაირად უნდა ამოძრავო, ოღონდ რიტმში, ზუსტად. რა ვიცი, გამოსდის ხალხს, ამ სირთულეების მიუხედავად... შენც გამოგდის აშკარად. შენი და ჯულიანას ტანგომ სოცქსელებში დიდი გამოხმაურება ჰპოვა... (იღიმის) მადლობა. ამ ცეკვისთვის ყველაზე დიდი დრო გვქონდა მოსამზადებლად, დაახლოებით ერთი კვირა, რადგან პირველი ტური იყო. უბრალოდ, პირველ გამოსვლამდე ვნერვიულობდი, რადგან მსახიობისთვის ნებისმიერი ნაბიჯი ავანტიურაა. მაყურებელთან უკვე მქონდა ურთიერთობა და ვღელავდი, როგორი გავუმკლავდებოდი სხვა ამპლუაში გამოჩენას მათ წინაშე... ჯულიანა, ალბათ, ძალიან კარგი პარტნიორია. თუ ვინმეს რაიმე მოსწონს ჩვენს ცეკვაში, ეს ჯულიანას დამსახურებაა. მონდომებულია და შრომისმოყვარეა. ასეთ ადამიანთან ცეკვა სიამოვნებაა. მართალი გითხრათ, მოტივაცია არც მე მაკლია, მაგრამ პარტნიორის მონდომებაც მნიშვნელოვანია. უნივერსიტეტის დარბაზში რეპეტიციას რომ ვამთავრებთ, ჯულიანას თავის დტუდიაში მივყავარ და იქ მამეცადინებს. „ცეკვების“ პირობებში, სხვა რაღაცებს ასწრებ? „იმედზე“ ახალ სერიალშიც მონაწილეობ... ზუსტად გუშინ ვადგენდი სიას, რაც აუცილებლად მაქვს გასაკეთებელი (იღიმის). აღმოჩნდა, რომ ერთ დღეს, ორ საათზე სამ სხვადასხვა ადგილას უნდა ვიყო (იცინის). თუმცა მაინც ვართმევ რაღაცნაირად თავს, რადგან ადრეც მქონია ასეთი დაკავებული გრაფიკი. აქ სხვა სირთულეა, ერთი საქმიდან, რომელიც 100 %-იან კონცენტრაციას ითხოვს, მეორე ასეთივე საქმეზე უნდა გადაერთო... შენი პატარა გოგონა გგულშემატკივობს. ამისი ამსახველი ვიდეო ახლახან გავრცელდა სოცქსელში. დატვირთული გრაფიკის გამო შვილს ვაკლივარ, ამიტომ როცა ეკრანზე მხედავს, ესე რეაგირებს, ძალიან უხარია... გიორგი, „ჩემი ცოლის დაქალებში“ შენს გამოჩენას უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ? გრაფიკიდან გამომდინარე, „ჩემი ცოლის დაქალებში“ ჯერ ვერ ვიქნები. ნინო მურღულია [post_title] => გიორგი ბახუტაშვილი: „დაკავებული გრაფიკის გამო, შვილს ვაკლივარ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-bakhutashvili-dakavebuli-grafikis-gamo-shvils-vaklivar [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:53:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:53:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127268 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143728 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-05 13:05:35 [post_date_gmt] => 2017-07-05 09:05:35 [post_content] => 7 ივლისს „ცეკვავენ ვარკვლავების“ ფინალში ერთმანეთს გიორგი ბახუტაშვილისა და ჯულიანა ბარ-გნარისა და ირაკლი მაქაცარიასა და სალომე ჭაჭუას წყვილი დაუპირისპირდება. სოციალურ ქსელში თითოეულს წყვილს საკუთარი მხარდამჭერი ჰყავს. გიორგის მხარს მისი უამრავი ცნობილი მეგობარი უჭერს. მათ შორისაა ბახვა ბრეგვაძე, რომელიც აქამდე ამ მხარდაჭერას „ფეისბუქზე“ ვერ გამოხატავდა, რადგან კონკურენტი ტელევიზიის მეგაშოუს „იქს ფაქტორის“ წამყვანი იყო. ახლა, როცა პროექტი დასრულდა, ბახვამ თავისი მხარდაჭერა ვრცელი პოსტით გამოხატა მეგობრისადმი. ბახვა აღნიშნავს: „მისი პიროვნული თვისებები იმდენად ახლოს არის იდეალურთან, რომ დაწერაც კი მერიდება,- აუცილებლად გადამეტებული, სუბიექტური და კონკურსისთვის გაბუქებული გეგონებათ, ამიტომ არ დავწერ :) ისედაც ძალიან უხერხულად გრძნობს თავს, როცა მისი მეგობრები სხვებს მოვუწოდებთ კონკურსში მყოფ Bakhuta-ს მხარი დაუჭირონ და დაუმესიჯონ :) გულწრფელად ერიდება, იმდენად ერიდება, რომ არ სიამოვნებს ... მის ამ წინააღმდეგობას ჩემი კორპორატიული პასუხისმგებლობაც დაემთხვა და ჩემს facebook გვერდზე ამ საკონკურსო პერიოდმა ძალიან მშვიდად ჩაირა :) მშვიდად მხოლოდ facebook გვერდზე, რა თქმა უნდა. ხალხის სიყვარული და მხარდაჭერა უჩემოდაც არ აკლია, მაგრამ ამ გადამწყვეტ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი აქაური ძალაც მივახმარო :)) ძალა დიდია :)))) პირველ რიგში, ეს თქვენი სიყვარული და თანადგომაა ... ამიტომ ძალიან გთხოვთ ყველას, მისი ხათრით თუ ჩემი ხათრით პარასკევის ჩათვლით დღეში ერთი სმს გააგზავნოთ ნომერზე 95330, (სულ 3 გამოგივათ). თამამად გთხოვთ, რადგან ის საუკეთესო კონკურსანტია ამ პროექტში. ძალიან ნიჭიერი და ღირსეული კონკურენტი ნამდვილად ჰყავს და მისი გამარჯვება კიდევ უფრო ტკბილი იქნება ჩვენთვის :) მოკლედ, ამ ძალიან კარგმა კაცმა, რომელმაც ყველა ტურში საუკეთესო შედეგი დადო, უნდა გაიმარჯვოს :) ასე, რომ, გთხოვთ, აიღეთ ტელეფონები ხელში და მოგვეხმარეთ ❤️🙏 მე თქვენი იმედი მაქვს! დიდი მადლობა“. [post_title] => ბახვა ბრეგვაძისთვის გიორგი ბახუტაშვილი იდეალური ადამიანია - ემოციური მიმართვა მეგობარს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakhva-bregvadzistvis-giorgi-bakhutashvili-idealuri-adamiania-emociuri-mimartva-megobars [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 13:05:35 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 09:05:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 338c5fd2ba22fb3bb5f96baada555eec [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )