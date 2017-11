გომბორის ქედზე ხანძარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gomboris-qedi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184003 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gomboris-qedi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184003 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gomboris-qedi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => gomboris-qedi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184003) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20972,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184034 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-05 20:00:24 [post_date_gmt] => 2017-11-05 16:00:24 [post_content] => გომბორის ქედზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსიანიდან 10 კილომეტრში ხანძარი ლოკალიზებულია. დამწვარია 10 ჰექტარზე ხის ფოთოლი. ზედაპირული დაწვუსას ფოთლოვანი ტყე არ არის დაზიანებული. ხანძრის ახალი კერების გაჩენის თავიდან აცილების მიზნით ადგილზე რჩება 20 კაციანი ჯგუფი, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები და მოხალისეები. ხვალ დილიდან კი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დაიწყება. თელავის რაიონის სოფელ ართანაში, კოხტას გორზე ხანძარია. ცეცხლი ალპურ ზონაში, სოფლიდან დაახლოებით 15 კილომეტრში გამხმარ ბალახს უკიდია. საგანგებო სიტუაციების მართვის სსაგენტოში აცხადებენ, რომ ხანძრის ზონა დილით ვერტმფრენით დაათვალიერეს და კერების გავრცელების საშიშორება ამ ეტაპზე არ არსებობს. ადგილზე გასულია სამაშველოს ათკაციანი ჯგუფი და, სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მოხდება ხანძრის ლიკვიდაცია. რა გახდა აალების მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. ბათუმში, ე.წ. ოცნების ქალაქში, სადაც თვითნებურად შეჭრილი მოსახლეობა ცხოვრობს, ბოლქვაძეების ფიცრულს ცეცხლი გაუჩნდა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ხანძარი, ამ დროისთვის, ლიკვიდირებულია. ხანძრის მიზეზი, ჯერჯერობით, უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას, ჩადენილს ცეცხლის წაკიდებით, აფეთქებით ან სხვა საყოველთაოდ საშიში საშუალებით. გომბორის ქედზე ხანძარი ლოკალიზებულია

თელავის რაიონში ხანძარია

ბათუმში, ე.წ. ოცნების ქალაქში შვიდსულიანი ოჯახის საცხოვრებელი დაიწვა გომბორის ქედზე ხანძარი ლოკალიზებულია