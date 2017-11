WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => seskhebis-dolarizacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190187 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => seskhebis-dolarizacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190187 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4122 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => seskhebis-dolarizacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => koba-gvenetadze [1] => seskhebis-dolarizacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190187) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4122,16456) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180264 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-25 15:04:59 [post_date_gmt] => 2017-10-25 11:04:59 [post_content] => ლარიზაციის პროექტი და პოლიტიკა, რასაც ვახორციელებთ, გრძელვადიანია, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ლარიზაციის პროგრამასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. "არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ მიმართულებით არ შეიძლება ცვლილებები ძალიან მალე მოხდეს. როგორც მინიმუმ, 5 ან 10- წლიანი ჰორიზონტის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს ეს. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული წინსვლა არის. 2016 წლის ბოლოს, საბანკო სექტორში დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი იყო 71.4%, ხოლო 2017 წლის სექტემბერის მდგომარეობით, ეს მაჩვენებელი არის 65.4%. რაც შეეხება საბანკო სექტორში სესხების დოლარიზაციას, 2016 წლის ბოლოს 65.2% იყო, 2017 წლის სექტემბერის ბოლოს - 56.5%. ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციას თუ შევხედავთ საბანკო სექტორში, ის 2016 წლის ბოლოს 58.4%-დან 46.2%-მდე შემცირდა", - განაცხადა გვენეტაძემ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ინფლაციაზეც ისაუბრა. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი მაგალითად, 3%-ია, ჩვენ ვგულისხმობთ ინფლაციას 3%-თან ახლოს, -აღნიშნა კობა გვენეტაძემ. "მიმდინარე წლის განმავლობაში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა ნარჩუნდება, თუმცა მესამე კვარტლის განმავლობაში პროგნოზირებულთან შედარებით მცირედით დაბალი იყო. მინდა ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელთან დაკავშირებით განმარტება გავაკეთო. ჩვენ გვაქვს წერტილოვანი ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს, რომ პოლიტიკის განხორციელების დროს ყოველთვის დავუმიზნებთ საშუალოვადიან პერიოდში 3%-იან ინფლაციას. თუმცა იმის გამო, რომ შოკები მუდმივად ხდება, ინფლაცია ყოველთვის განსხვავებული იქნება მიზნობრივი დონისგან. ის მიზნობრივ მაჩვენებელზე ზოგჯერ უფრო მაღალი და ზოგჯერ უფრო დაბალი იქნება. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი მაგალითად, 3%-ია, ჩვენ არ ვგულისხმობთ ინფლაციას 0-დან 3%-მდე, ანუ 3% არ არის ზღვარი. ანუ ვგულსხმობთ ინფლაციას 3 %-თან ახლოს. ამასთან, ფაქტობრივი ინფლაცია ეგზოგენური შოკების გამო ზოგჯერ 3%-ზე მაღალი, ზოგჯერ 3%-ზე დაბალი იქნება", - განაცხადა გვენეტაძემ. 2017 წელს ინფლაციის მიზნობრივი წლიური მაჩვენებელი 4%-ია, სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 6.2% შეადგინა. [post_title] => კობა გვენეტაძე: ლარიზაციის პროექტი გრძელვადიანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => koba-gvenetadze-larizaciis-proeqti-grdzelvadiania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 15:04:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 11:04:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180264 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180203 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-25 13:37:00 [post_date_gmt] => 2017-10-25 09:37:00 [post_content] => იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი იქნება სტაბილური რომელიმე ვალუტის მიმართ, იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გაუფასურდება და იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გამყარდება, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ლარის კურსთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, სებ-ის მთავარი ფუნქცია დაბალი და სტაბილური ფასების შენარჩუნებაა. "არავისთვის არის ახალი, რომ საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ კურსი იმოძრავებს ორივე მიმართულებით - ზოგჯერ გაუფასურების და ზოგჯერ გამყარების მიმართულებით. როგორც სხვა ქვეყნის ცენტრალური ბანკები, ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკი არ გააკეთებს კომენტარს ეროვნული ვალუტის მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით. დღესაც ბაზარზე მიმდინარეობს ჩვეულებრივი პროცესი. ანუ იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი იქნება სტაბილური რომელიმე ვალუტის მიმართ, იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გაუფასურდება და იქნება პერიოდი, როდესაც ლარი გამყარდება. ამავე დროს, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს ეროვნულმა ბანკმა წინასაარჩევნოდ გააკეთა ინტერვენცია, რაც მართალი არ არის, ზაფხულის შემდეგ სებ-ს ინტერვენცია არ განუხორციელებია და ყველა ის ინტერვენცია, რაც ჩაატარა, იყო მხოლოდ შესყიდვა და წელს 130 მილიონი დოლარი შევისყიდეთ ბაზრისგან. ამავე დროს, ზოგადად მინდა ვთხოვო, რომ ასეთ სენსიტიურ საკითხთან დაკავშირებით კარგი იქნება, თუ სიფრთხილეს გამოვიჩენთ", - განაცხადა გვენეტაძემ. მისივე თქმით, ლარის კურსთან დაკავშირებით ბევრი ფუნდამენტური ფაქტორი მოქმედებს, თუმცა მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარის გაკეთება შეუძლებელია. როგორც გვენეტაძემ აღნიშნა, ეროვნული ვალუტის კურსის ფორმირებაზე ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას. ”არის ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება დღეს შევნიშნოთ და არის ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება დღეს ვერ შევნიშნოთ და გარკვეული პერიოდის შემდეგ შევნიშნოთ. როდესაც გვინდა, რომ ზუსტად განვსაზღვროთ, რა ფაქტორებმა იმოქმედა, ყველაზე კარგი საშუალებაა, რომ საგადასახდელო ბალანსს შევხედოთ. მოგეხსენებათ, საგადასახდელო ბალანსი არის ის სტატისტიკური ინფორმაცია, რომელსაც გარკვეულწილად დაგვიანებით ვიღებთ და შეუძლებელია სრული ანალიზის გაკეთება ამ ინფორმაციის არქონის შემთხვევაში. ზოგადად, თუ დღევანდელ სიტუაციას შევხედავთ, ფუნდამენტური ფაქტორები გაუმჯობესებულია, ექსპორტი კარგად იზრდება, ასევე იზრდება ფულადი გადმორიცხვები, თუმცა საგარეო შოკამდე არსებული დონისთვის კიდევ არ მიუღწევია ამას. ასევე იზრდება შემოსავლები ტურიზმიდან, მაგრამ არსებობს სხვა ფაქტორები და ერთ-ერთი მათგანი არის მოლოდინები. მე ზოგადად მოგაწოდეთ ინფორმაცია, რომ კურსთან დაკავშირებით ბევრი ფუნდამენტური ფაქტორი მოქმედებს, თუმცა მოკლევადიან რყევებთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარის გაკეთება შეუძლებელია", - განაცხადა გვენეტაძემ. [post_title] => კობა გვენეტაძე: ლარის კურსთან დაკავშირებით ბევრი ფუნდამენტური ფაქტორი მოქმედებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => koba-gvenetadze-laris-kurstan-dakavshirebit-bevri-fundamenturi-faqtori-moqmedebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 13:37:22 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 09:37:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180203 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 175184 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-13 17:12:58 [post_date_gmt] => 2017-10-13 13:12:58 [post_content] => მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება, - ამის შესახებ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან ტაო ჟანგთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. "განვიხილეთ ის რეფორმები, რომელიც განხორციელდა ამ ეტაპზე. ამავე დროს ვისაუბრეთ შემდეგი მიმოხილვის მაჩვენებლებზე და იმ რეფორმების მიმართულებებზე, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს პროგრამაში. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მენეჯმენტის მიერ კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ პროგრამა საკმაოდ წარმატებულად დაიწყო და ის უკვე არის იმ დადებითი გზავნილების საფუძველი, რომელსაც იღებენ საერთაშორისო ინვესტორები საქართველოში. ასევე ხაზი გაესვა, რომ მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რომელსაც ქვეყანამ მიაღწია, უნდა შენარჩუნდეს, რაც კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება დამატებითი ინვესტიციებისთვის ქვეყანაში", -განაცხადა გვენეტაძემ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ და პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა საქართველოსთან მიმდინარე თანამშრომლობის პროგრამა და მისი მიმდინარეობა სავალუტო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილესთან ტაო ჟანგთან აშშ-ში საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრების ფარგლებში განიხილეს. [post_title] => გვენეტაძე: მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნება ინვესტიციებისთვის მნიშვნელოვანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gvenetadze-makroekonomikuri-stabilurobis-shenarchuneba-investiciebistvis-mnishvnelovania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 17:14:35 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 13:14:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180264 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-25 15:04:59 [post_date_gmt] => 2017-10-25 11:04:59 [post_content] => ლარიზაციის პროექტი და პოლიტიკა, რასაც ვახორციელებთ, გრძელვადიანია, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ ლარიზაციის პროგრამასთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. "არაერთხელ მითქვამს, რომ ამ მიმართულებით არ შეიძლება ცვლილებები ძალიან მალე მოხდეს. როგორც მინიმუმ, 5 ან 10- წლიანი ჰორიზონტის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს ეს. მიუხედავად ამისა, ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული წინსვლა არის. 2016 წლის ბოლოს, საბანკო სექტორში დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი იყო 71.4%, ხოლო 2017 წლის სექტემბერის მდგომარეობით, ეს მაჩვენებელი არის 65.4%. რაც შეეხება საბანკო სექტორში სესხების დოლარიზაციას, 2016 წლის ბოლოს 65.2% იყო, 2017 წლის სექტემბერის ბოლოს - 56.5%. ფიზიკური პირების სესხების დოლარიზაციას თუ შევხედავთ საბანკო სექტორში, ის 2016 წლის ბოლოს 58.4%-დან 46.2%-მდე შემცირდა", - განაცხადა გვენეტაძემ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ინფლაციაზეც ისაუბრა. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი მაგალითად, 3%-ია, ჩვენ ვგულისხმობთ ინფლაციას 3%-თან ახლოს, -აღნიშნა კობა გვენეტაძემ. "მიმდინარე წლის განმავლობაში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა ნარჩუნდება, თუმცა მესამე კვარტლის განმავლობაში პროგნოზირებულთან შედარებით მცირედით დაბალი იყო. მინდა ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელთან დაკავშირებით განმარტება გავაკეთო. ჩვენ გვაქვს წერტილოვანი ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი, რაც ნიშნავს, რომ პოლიტიკის განხორციელების დროს ყოველთვის დავუმიზნებთ საშუალოვადიან პერიოდში 3%-იან ინფლაციას. თუმცა იმის გამო, რომ შოკები მუდმივად ხდება, ინფლაცია ყოველთვის განსხვავებული იქნება მიზნობრივი დონისგან. ის მიზნობრივ მაჩვენებელზე ზოგჯერ უფრო მაღალი და ზოგჯერ უფრო დაბალი იქნება. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი მაგალითად, 3%-ია, ჩვენ არ ვგულისხმობთ ინფლაციას 0-დან 3%-მდე, ანუ 3% არ არის ზღვარი. ანუ ვგულსხმობთ ინფლაციას 3 %-თან ახლოს. ამასთან, ფაქტობრივი ინფლაცია ეგზოგენური შოკების გამო ზოგჯერ 3%-ზე მაღალი, ზოგჯერ 3%-ზე დაბალი იქნება", - განაცხადა გვენეტაძემ. 2017 წელს ინფლაციის მიზნობრივი წლიური მაჩვენებელი 4%-ია, სექტემბერში წლიურმა ინფლაციამ 6.2% შეადგინა. [post_title] => კობა გვენეტაძე: ლარიზაციის პროექტი გრძელვადიანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => koba-gvenetadze-larizaciis-proeqti-grdzelvadiania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 15:04:59 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 11:04:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180264 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 26 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b82f713241d40aa76f74be3b1f8147e2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )