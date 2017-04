მადრიდის ”რეალმა” 357 გულშემატკივარს აბონემენტები ჩამოართვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reali [1] => madridis-reali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125653 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reali [1] => madridis-reali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125653 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 691 [author] => WP_Post Object ( [ID] => 124740 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 11:23:13 [post_date_gmt] => 2017-04-24 07:23:13 [post_content] => „რეალისა“ და ‘ბარსელონას“ დაპირისპირება ყველაზე დიდია საფეხბურთო სამყაროში, რომელიც სპორტის ჩარჩოებს სცდება. გუშინდელი კლასიკო ძალიან მაგარი გამოდგა. კმაყოფილი მხოლოდ ერთი მხარე რჩება ხოლმე და ახლა ეს „ბარსელონაა“. ეს მაშინვე ეტყობა ამ დიდი გუნდების ოფიციალურ საიტებზე რომ შეიხედავ. სხვა დროსაც მასეა, მაგრამ ახლა მით უმეტეს: წაგების შემთხვევაში დამწუხრებულ თავისიანებს დიდად არ აჩვენებენ. მოდი, გადავავლოთ თვალი რა ფოტოები გამოაქვეყნეს „რეალისა“ და „ბარსელონას“ ოფიციალურმა ვებგერდებმა. ბუნებრივი აქ ყველა ფოტო ვერ მოხვდა, მაგრამ წარმოდგენას მაინც შეგიქმნით. ბარსელონა [gallery royalslider="1" ids="124771,124772,124773,124774,124775,124776,124777,124778,124779,124780,124781,124782"] რეალი [gallery royalslider="1" ids="124759,124760,124761,124762,124763,124764,124765,124766,124767,124768,124769,124770"] [post_title] => როგორ გამოეხმაურა კლასიკოს რეალი და ბარსელონა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gamoekhmaura-klasikos-reali-da-barselona-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 11:23:27 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 07:23:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124740 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 124733 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 10:04:26 [post_date_gmt] => 2017-04-24 06:04:26 [post_content] => მადრიდში მთავარი საფეხბურთო დაპირისპირება გაიმართა: „რეალი“ „ბარსელონას“ წინააღმდეგ. შეხვედრა ისეთი გამოდგა უკეთესს ვერ ინატრებ. მაღალი ტემპი, სახიფათო მომენტები, დაძაბულობა ბოლო წუთამდე, გაძევება, გოლები... გამარჯვებული კი ისევ მესი გამოვიდა. მთელი მატჩი ორმხრივი შეტევების ფონზე წარიმართა. გუნდებმა ერთმანეთის კართან უამრავი მომენტი შექმნეს. ანგარიში მასპინძლებმა გახსნეს - 28-ე წუთზე თავი კაზემირომ გამოიჩინა. "ბარსელონას" ანგარიშის გასათანაბრებლად 5 წუთი დასჭირდა - 33-ე წუთზე მადრიდელთა კარში გოლი ლეო მესიმ გაიტანა. 73-ე წუთზე ულამაზესი დარტყმით "რეალის" კარში მეორე გოლი ივან რაკიტიჩმა გაიტანა, ხუთ წუთში კი მადრიდელები მოედანზე 10 კაცით დარჩნენ. არბიტრმა მოედნიდან "რეალის" კაპიტანი სერხიო რამოსი გააძევა. მიუხედავად ამისა, "რეალი" არ მოეშვა, შეუტია და გაიტანა კიდეც. 86-ე წუთზე 4 წუთის შესულმა ხამეს როდრიგესმა შეაგდო და თამაშიც ფრისკენ მიდიოდა... თუმცა საბოლოო სიტყვა 92-ე წუთზე ლიონელ მესიმ თქვა - 3:2. 33-ე ტურის შემდეგ "რეალსაც" და "ბარსელონასაც" 35 ქულა აქვთ, თუმცა ურთიერთშეხვედრებში უკეთესი მაჩვენებლით "ბარსელონა" ლიდერობს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მადრიდულს კლუბს მთავარ მეტოქესთან შედარებით ერთი მატჩით ნაკლები აქვს ჩატარებული. რეალი – ბარსელონა 2:3 (1:1) მადრიდი, “სანტიაგო ბერნაბეუ” რეალი: ნავასი, ნაჩო, რამოსი, კარვახალი, მარსელო, კროოსი, კასემირო (კოვაჩიჩი 70), მოდრიჩი, ბეილი (ასენსიო 39), რონალდუ, ბენზემა (ხამესი 82). მწვრთნელი: ზინედინ ზიდანი ბარსელონა: ტერ შტეგენი, პიკე, უმტიტი, ალბა, რობერტო, ბუსკეტსი, რაკიტიჩი, ინიესტა, მესი, ალკასერი (გომეში 70), ლ.სუარესი. მწვრთნელი: ლუის ენრიკე გოლები: 1:0 კასემირო (28), 1:1, 2:3 მესი (33; 92), 2:2 ხამესი (85) გაფრთხილებები: კასემირო, კოვაჩიჩი – უმტიტი, მესი გაძევება: რამოსი (77) მსაჯი: ალეხანდრო ერნანდესი https://www.youtube.com/watch?v=kcQU8PGlHu8 [post_title] => მესიიი: ბარსელონამ ესპანეთში ინტრიგა დატოვა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesiii-barselonam-espanetshi-intriga-datova-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-24 11:14:09 [post_modified_gmt] => 2017-04-24 07:14:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124733 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124539 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-22 11:33:01 [post_date_gmt] => 2017-04-22 07:33:01 [post_content] => მხატვარმა ბარსელონას ქუჩებში „მოზასავე“ ლიონელ მესი და კრიშტიანო რონალდო დახატა. კლასიკოს წინ ბარსელონას ერთ-ერთ ქუჩაზე უცნაური ნახატი გაჩნდა: მისი დამხატავი გახლავთ Tvboy-ის ფსევდონიმით ცნობილი მხატვარი, რომელმაც „რეალისა“ და „ბარსელონას“ ლიდერებს ერთმანეთისთვის ტუჩებში აკოცნინა. სურათმა სახელწოდებად მიიღო: სიყვარული ბრმაა. გამოსახულება დატანილია Paseo de Gracia-ის პროსპექტზე, შუშის კედელზე. მადრიდში, „რეალისა და „ბარსელონას“ მორიგი ელ კლასიკო 23 აპრილს გაიმართება. ეს ესპანეთის ჩემპიონატის 33-ე ტურია. სატურნირო ცხრილში „ბარსელონა“ მადრიდელებს სამი ქულით ჩამორჩება და თან ერთი თამაშით მეტი აქვს. [post_title] => სიყვარული ბრმაა: მესიმ და რონალდომ ერთმანეთს ტუჩებში აკოცეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siyvaruli-brmaa-mesim-da-ronaldom-ertmanets-tuchebshi-akoces [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 11:33:01 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 07:33:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124539 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw )