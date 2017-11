მაკა ასათიანის რძალი, ნინი ნებიერიძე და ლიკა მეტრეველი ჯაბა დიასამიძის კოლექციის ჩვენებაზე (ფოტოგალერეა)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184534 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184534 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1347 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184534) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1347) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184447 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-06 16:46:09 [post_date_gmt] => 2017-11-06 12:46:09 [post_content] => „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში წარმატებით მიმდინარეობს. ის 2 ნოემბერს ავთანდილის ჩვენებით გაიხსნა და 6 ნოემბერს ბესარიონის კოლექციის წარდგენით დასრულდება. სულ 40-მდე ქართველმა დიზაინერმა გამოფინა საკუთარი სამოსი ქართველი და უცხოელი კრიტიკოსებისა და მაყურებლის შესაფასებლად. Fortuna.ge სამი ქართული ბრენდის მცირე მიმოხილვებს გთავაზობთ. დავიწყოთ ქეთი ელოშვილის მიერ წარდგენილი კოლექციით. მანამდე ქართველმა დიზაინერმა იგივე ნამუშევრები ლოს ანჯელესის მოდის კვირეულზეც გამოიტანა, ახლა კი საქართველოშიც წარადგინა. შავი, თეთრი, ნაცრისფერი, კრემისფერი, ბეჟი - „ელოში“, ძირითადად, ამ ფერებზე აკეთებს აქცენტს. კოლექცია გამჭირვალე, ჰაეროვანი და ქალურია, ზოგიერთი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოგადგებათ, ნაწილი კი გამოსასვლელია. დიზაინერმა ზოგიერთ კოსტიუმზე ქართული ანბანიც დაიტანა... ლელა ელოშვილი, ბრენდი „ელოში“: რადგან კოლექცია ლოს ანჯელესის მოდის კვირეულზე მიდიოდა, მასში ქართული თემატიკა შევიტანე. გამოყენებული მაქვს ქართული ანბანი და ყურძნის მტევანი, ღვინო ქართველი ერისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლოა (იღიმის). უფრო მეტად აბრეშუმი გამოვიყენე, რადგან მინდოდა ქალური და რომანტიკული კოლექციის შემდეგ. ის ეძღვნება იმ პერიოდის ქალს, რომელმაც გაიხადა ქართული ტრადიციული ტანისამოსი და ჩაიცვა ევროპული ტანსაცმელი, იყო თამამი... ვფიქრობ, სოფო ჭყონია ქართველი დიზაინერებისთვის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული კარგი წამოწყებაა არა მხოლოდ მოდის სფეროს განსავითარებლად, არამედ ტურისტების მოსაზიდადაც, ზოგადად, საქართველოზე კარგი შთაბეჭდილების შესაქმნელად, - არა მხოლოდ ღვინო და კარგი კერძებია ჩვენი პროდუქტი. შეგვიძლია, გემოვნებიანი სამოსი შევქმნათ, მივიჩნევ, რომ მასობრივად ნიჭიერი დიზაინერები გვყავს. [gallery royalslider="1" ids="184449,184450,184451,184452,184453,184454,184455,184456,184457,184458,184459,184460,184461,184462,184463,184464,184465,184466,184467,184468,184469,184470,184471,184472,184473,184474,184475,184476,184477,184478,184479,184480,184481"] არის კონკურენცია? რა თქმა უნდა, არის. ალბათ, ახლა უფრო გამძაფრდა. იმის გარდა, ვინც ვიყავით, უფროსები და შემდგომი თაობა, კიდევ ახალი თაობა წამოვიდა, მათ იმედები გაუჩნდათ, ხედავენ მნიშვნელოვან პროექტს, აქვთ მოტივაცია, რომ შემდგომში განვითარდებიან. დამწყებ დიზაინერებს აქვთ რეალური საშუალება, ბევრს მიაღწიონ. ჩვენ დროს, როცა სამხატვრო აკადემიას ამთავრებდი, ასეთი შესაძლებლობები არ არსებობდა... დღეს არის გამოკვეთილი ტენდენციები? სადაც უნდა გაიხედო, ყველა სხვადასხვა რაღაცას აკეთებს მოდაში... მსოფლიოში ასეა, უცბად რაღაც ერთი ხდება შთაგონების წყარო ყველა ხელოვანისთვის. ეს ჯაჭვური რეაქციაა და ვირუსივით ვრცელდება. ყველაფერი ერთმანეთს განსაზღვრავს. ასე რომ, არის საერთო ტენდენციები და ვერ ნახავ კოლექციას, სადაც ერთი და იმავე რაღაცის გავლენა იგრძნობა. ამ ბოლო პერიოდში მასკულანური სტილი კია მოდაში, მაგრამ ქალური კოლექციაც ბევრი ვნახეთ... ბოლო პერიოდში 80-90-იანი წლების მოდა შემოვიდა და ამიტომაც არის მასკულანური სტილი, თუმცა ჩემს კოლექციაში ახლა ნაკლებადაა. მე მქონია ხშირად ეს თემა, მაგრამ ამ სეზონზე იმდენი იყო ამ ტიპის კოლექცია, არ მინდოდა გამეორება. ქართველი ქალების გემოვნებაზე რას იტყვით? პრობლემაა ის, რომ ვერ ვრისკავთ ექსპერიმენტებს, ქართველი დიზაინერების ჩაცმას. ერთეულებზე არ ვსაუბრობ. ვურჩევ ყველას, მეტი ექსპერიმენტი ჩაატარონ საკუთარ ვიზუალზე. მგონი, გამოვედით იმ შავი ეპოქიდან და გავხდით ფერადები, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი სტილი უნდა შევუხამოთ ერთმანეთს და გავხდეთ თამამები (იღიმის)!.. ბრენდ „ლალოს“ მთავარი თემა მუდამ ფერადოვნებაა და ნაქსოვი მრავალფეროვნება, რომელსაც დიზაინერი საინტერესოდ ახამებს ერთმანეთთან. ამ მხრივაც მისი 2018 წლის გაზაფხული-ზაფხული გამორჩეული და საინტერესოა. კოლექციაში ბევრია ვარდისფერის ნაირსახეობა, ასევე წითელი, ცისფერი - შეხამებულია ჰაეროვანი ქსოვილები და ნაქსოვი და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი გემოვნებით და დახვეწილად. [gallery royalslider="1" ids="184482,184483,184484,184485,184486,184488,184489,184490,184491,184492,184493,184494,184495,184496,184497,184498,184499,184500,184501"] „ლალოს“ ჩვენება დიზაინერმა ანუკი არეშიძემ შეაფასა ჩვენთან. ანუკი: ძალიან მომეწონა. აღფრთოვანებული ვარ. გემრიელი და კარგი კოლექცია ჰქონდა, კარგად აწყობილი. ხელით ნამუშევარი და ასევე ფერებიც ძალიან მომეწონა. მინდა, დიდი წარმატება ვუსურვო. ლალო 24 საათი შრომობს იმისთვის, რომ მოდის ინდუსტრიის დიდ სამყაროში პატარა ნაბიჯები გადადგას. ვფიქრობ, გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია ფერადი უნდა იყოს. ის მხოლოდ ქართველ მომხმარებელზე არა აქვს გათვლილი, რადგან ლალო საზღვარგარეთ ძალიან კარგად ყიდის საკუთარ ნამუშევრებს და სწორი გათვლა აქვს... კიდევ ერთი კოლექცია, რომელიც „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში ვიხილეთ, გიორგი ქებურიას ეკუთვნოდა. ახალგაზრდა დიზაინერი მედიის ყურადღების ცენტრში მაშინ მოხვდა, როცა მისი ერთ-ერთი კოპლებიანი „ოვერსაიზ“ კაბა არც მეტი არც ნაკლები, ლედი გაგამ მოირგო და ფოტო „ინსტაგრამზეც“ განათავსა. ქებურიას კოლექცია ახლაც საინტერესო და ორიგინალური აღმოჩნდა. დიდ მხრებზე აქცენტი ახლაც გააკეთა. [gallery royalslider="1" ids="184526,184525,184524,184523,184522,184521,184520,184519,184518,184517,184516,184515,184514,184513,184506,184507,184508,184509,184510,184511,184512,184505,184504,184503,184502"] სამივე დიზაინერის კოლექცია „ვოგმა“ თავის გვერდზე განათავსა. ნინო მურღულია [post_title] => „ელოში“, „ლალო“, გიორგი ქებურია - დაათვალიერეთ ქართველი დიზაინერების საუკეთესო ნამუშევრები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eloshi-lalo-giorgi-qeburia-daatvalieret-qartveli-dizainerebis-sauketeso-namushevrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-06 16:46:09 [post_modified_gmt] => 2017-11-06 12:46:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184447 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 184216 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-06 14:06:12 [post_date_gmt] => 2017-11-06 10:06:12 [post_content] => ანუკი არეშიძის ბრენდის Anouki კოლექციის ჩვენება თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში შედგა. ჩვენებისადმი ძალიან დიდი ინტერესი იყო, შესაბამისად, ბრენდის 2018 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციის წარდგენას უამრავი ადამიანი დაესწრო, მათ შორის, რასაკვირველია, იყვნენ დიზაინერის მეუღლე, კახი კალაძე და მათი სამი ვაჟიშვილი. სანამ ჩვენება დაიწყებოდა, კახი უმცროს ვაჟიშვილს ეთამაშებოდა, ჩვენებას კი ანუკის ქმარ-შვილმა დიდი ინტერესით ადევნეს თვალი, ისევე, როგორც დანარჩენმა საზოგადოებამ. [gallery royalslider="1" ids="184228,184232,184231,184230,184229,184227,184226,184225,184224,184223,184222,184221,184220"] კოლექციის შთაგონება დიზაინერის მიერ იტალიაში ოჯახთან ერთად გატარებული დასვენების დღეები გახდა.მუსიკა, რომელიც ანუკიმ ჩვენებისთვის შეარჩია, კარგად ეხამებოდა მის კონცეფციას და ნამუშევრების ბრჭყვიალა და მბზინავ ფაქტურას, რომელიც მოგეხსენებათ, ამ პერიოდის ძირითად მოდურ ტენდენციას ასახავს. ბრჭვიალა ქსოვილებს ნახავთ თითქმის ყველა დიზაინერის ნამუშევრებში, არც ანუკია გამონაკლისია. მბზინავთან ერთად, დიზაინერმა ასევე გამოიყენა თავისი საყვარელი პასტელური ფერები, ვარდისფერი, ცისფერი, რასაკვირველია, უკვე ნახსენებ ოქროსფერ და ვერცხლისფერ მბზინავ ქსოვილებთან ერთად. ნამუშევრებში ასევე საკმაოდ ფართოდ იყო გამოყენებული თეთრი ფერიც. ჩვენების შემდეგ პრესა კახი კალაძის მოსაზრებით დაინტერესდა, რომელიც, როგორც ყოველთვის, მეუღლეს ხელს უწყობს საქმიანობაში და უწონებს მას. მომავალი მერის თქმით, კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ანუკის, მან მედიასთან ისაუბრა იმის თაობაზე, როგორ ნერვიულობს თბილისში ახალი კოლექციების გამოტანის წინ. ანუკი არეშიძე: ძალიან განერვიულებული ვარ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ამ ჩვენების წარმატება. მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში ძალიან საინტერესო სტუმრები არიან ჩამოსულები. მქონდა პრეზენტაცია მილანში, პარიზში, ტოკიოში. ფერთა გამა და ყველაფერი სხვა კარგად მქონდა აწყობილი, მაგრამ რატომღაც უფრო მეტად ვნერვიულობ, როცა თბილისში მაქვს ჩვენება, რადგან უფრო მეტად კრიტიკულად უდგებიან ჩემს კოლექციებს, ნაშრომებს, ბევრს ითხოვენ, ამიტომ ძალიან ვინერვიულე. ჯერ არ ვიცი, უნდა დავმშვიდდე, მაგრამ ვფიქრობ, წესით კმაყოფილი უნდა ვიყო (იღიმის). რა გახდა შთაგონების წყარო? იტალიაში ჩემი დასვენება ოჯახთან ერთად. სამხრეთ იტალიაში გავატარე დასვენების დღეები, იტალიური დეტალები შევიტანე კოლექციიაში, მაგალითად, მკვლავები და ასევე კაბების ზედა ჭრა, რაც „რომაული არდადეგებიდან“ ავიღე, ასევე იყო დეტალები „დოლჩე ვიტადან“... [gallery royalslider="1" ids="184234,184235,184236,184237,184238,184239,184240,184241,184242,184243,184244,184245,184246,184247,184248,184249,184250,184251,184252,184253,184254,184255,184256,184257,184258,184259,184260,184261,184262,184263"] დალი ჩიტალაძე: რომც არ შედიოდეს მის კოლექციაში ბრჭყვიალა ქსოვილები, ანუკი მაინც ყოველთვის ბრჭყვიალაა ჩემთვის. თვითონაც ძალიან ლამაზია და გარეგნობიდან და პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე მისი კოლექციები არის თბილი, ქალური და მომხიბვლელი. თუ გსურთ, გამოიყურებოდეთ ახალგაზრდულად, უნდა შეიმოსოთ ანუკისთან. რამდენად საინტერესო იქნება უცხოელი მომხმარებლისთვის? ძალიან საინტერესო იქნება, რადგან დაცულია ყველაფერი - კონცეფციაც, ტენდენციაც. რაც ტენდენციურია, კარგად იყიდება, კომერციულია. ანუკის ყოველთვის მზა ტანსაცმელი აქვს, ჩაიცვი და წადი. დღეც ლამაზი ხარ და საღამოსაც. რაც მთავარია, ქალმა უნდა იცოდეს ლუქის აწყობა. ყველაფერში მთავარია ლოგიკურობა. რამდენად მბზინავი იქნება მომავალ გაზაფხულს თბილისი? შევთანხმდით, რომ ბრჭვიალა და ფერადი სამოსი არის ტენდენციური ზამთარშიც და ზაფხულშიც. ქართველ ქალებს ძალიან უყვართ შავი, ცოტა გავფერადდეთ. იცით, შეიძლება, ძალიან ძვირფასი შავი სამოსი გეცვეს, მაგრამ ყურადღება ვერ მიიქციო, მაშინ ძალიან მაღალი ხარისხის სამოსი უნდა გეცვას, ფერადი და ბრჭყვიალა ქალისკენ კი ყველა იხედება. მოდი, გავხდეთ განსაკუთრებულები, გავიპრანჭოთ და ავბრჭვიალდეთ. მოკლედ, თბილისს ვუსურვოთ აბრჭვიალება... ნამდვილად. „თბილისი - სიცოცხლით სავსე ქალაქი“ (იღიმის), ამ ფრაზას ანუკიც ამართლებს. ფოტო: დათუნა აგასი ლოკაცია: „ექსპო ჯორჯია“ ნინო მურღულია [post_title] => ანუკი არეშიძე: „რატომღაც უფრო მეტად ვნერვიულობ, როცა თბილისში მაქვს ჩვენება...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => anuki-areshidze-ratomghac-ufro-metad-vnerviulob-roca-tbilisshi-maqvs-chveneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-06 14:44:16 [post_modified_gmt] => 2017-11-06 10:44:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 183511 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-03 14:33:41 [post_date_gmt] => 2017-11-03 10:33:41 [post_content] => 2 ნოემბერს, „თბილისის მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის“ ფარგლებში, სალომე ღვინიაშვილის კოლექციის ჩვენება შედგა. დიზაინერმა ახალ ნამუშევრებში შავი, ბეჟი, თეთრი, იისფერი გამოიყენა, მკაცრი ხაზების პიჯაკებსა და მოსაცმელების პარალელურად, მის ნამუშევრებს შორის ნახავთ ძალიან ჰაეროვანი შიფონის კაბებსაც... ჩვენება მნიშვნელოვანი გამოდგა სხვა კუთხითაც. მაყურებლის წინაშე კოლექციის ბოლო მოდელის შემდეგ, თავის დასაკრავად, თავად დიზაინერი გამოვიდა. მას შავ სამოსზე ლგბტ თემის მხარდასაჭერი სამაჯური ეკეთა. დიზაინერმა ამითი საკუთარი მხარდაჭერა გამოხატა სექსუალური უმცირესობების მიმართ და მათი ჩაგვრის წინააღმდეგ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. სალომე ღვინიაშვილი fortuna.ge-ს ესაუბრა. სალომე: ვფიქრობ, ჩემს ამ ნაბიჯზე კომენტარი ზედმეტია. რასაკვირველია, გამოვხატე ჩემი ემოცია იმ მოვლენების მიმართ, რაც ბოლო დროს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. გამოვედი ჩვენებაზე სამაჯურით და ამით მგონი, ყველაფერი ნათქვამია. ელოდები კრიტიკას? კრიტიკას ველოდები როგორც კოლექციასთან, ასევე სამაჯურთან დაკავშირებითაც. თუმცა, მინდა აღვნიშნო ის დიდი სიყვარული, რაც ამ ნაბიჯის შემდეგ ადამიანებმა გამოხატეს. როცა ამ სამაჯურით ჩემი ფოტო დაიდო სოციალურ ქსელში, უამრავმა ადამიანმა გამომიგზავნა დამეგობრების თხოვნა და მომნიშნეს ამ ფოტოზე, ძალიან გაკვირვებული ვიყავი ასეთი მხარდაჭერით. მივხვდი, რომ ისე ძალიან აღარ ბნელა ჩვენს ქვეყანაში... კოლექციაზეც გვითხარი რამდენიმე სიტყვა... კოლექციაში ავსახე რომანტიკული განწყობები, შევარჩიე ქალური სტილი, ძირითადად, უფრო კლასიკური. დღევანდელი ჩვენი რეალობა ძალიან ქაოსურია. ქალები ვემსგავსებით კაცებს, ცხოვრების სტილითაც და ჩაცმითაც. ვფიქრობ, ქალებმა საკუთარი სახე არ უნდა დავკარგოთ და რაც მთავარია, შევინარჩუნოთ რომანტიზმი, რაც ყველა ქალბატონს სჭირდება. კოლექციაც რომანტიკულია და მუსიკაც ასეთივე ავარჩიე (იღიმის). პ.ს. კოლექციის ფოტოები ეკუთვნის ფოტოგრაფ გიორგი ცაავას. ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="183525,183523,183518,183519,183520,183521,183522"] [post_title] => სალომე ღვინიაშვილი საკუთარ ჩვენებაზე ლგბტ სამაჯურით წარდგა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-ghviniashvili-sakutar-chvenebaze-lgbt-samajurit-wardga-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 14:37:52 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 10:37:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 184447 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-06 16:46:09 [post_date_gmt] => 2017-11-06 12:46:09 [post_content] => „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული“ თბილისში წარმატებით მიმდინარეობს. ის 2 ნოემბერს ავთანდილის ჩვენებით გაიხსნა და 6 ნოემბერს ბესარიონის კოლექციის წარდგენით დასრულდება. სულ 40-მდე ქართველმა დიზაინერმა გამოფინა საკუთარი სამოსი ქართველი და უცხოელი კრიტიკოსებისა და მაყურებლის შესაფასებლად. Fortuna.ge სამი ქართული ბრენდის მცირე მიმოხილვებს გთავაზობთ. დავიწყოთ ქეთი ელოშვილის მიერ წარდგენილი კოლექციით. მანამდე ქართველმა დიზაინერმა იგივე ნამუშევრები ლოს ანჯელესის მოდის კვირეულზეც გამოიტანა, ახლა კი საქართველოშიც წარადგინა. შავი, თეთრი, ნაცრისფერი, კრემისფერი, ბეჟი - „ელოში“, ძირითადად, ამ ფერებზე აკეთებს აქცენტს. კოლექცია გამჭირვალე, ჰაეროვანი და ქალურია, ზოგიერთი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოგადგებათ, ნაწილი კი გამოსასვლელია. დიზაინერმა ზოგიერთ კოსტიუმზე ქართული ანბანიც დაიტანა... ლელა ელოშვილი, ბრენდი „ელოში“: რადგან კოლექცია ლოს ანჯელესის მოდის კვირეულზე მიდიოდა, მასში ქართული თემატიკა შევიტანე. გამოყენებული მაქვს ქართული ანბანი და ყურძნის მტევანი, ღვინო ქართველი ერისთვის მნიშვნელოვანი სიმბოლოა (იღიმის). უფრო მეტად აბრეშუმი გამოვიყენე, რადგან მინდოდა ქალური და რომანტიკული კოლექციის შემდეგ. ის ეძღვნება იმ პერიოდის ქალს, რომელმაც გაიხადა ქართული ტრადიციული ტანისამოსი და ჩაიცვა ევროპული ტანსაცმელი, იყო თამამი... ვფიქრობ, სოფო ჭყონია ქართველი დიზაინერებისთვის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და მერსედეს ბენცის მოდის კვირეული კარგი წამოწყებაა არა მხოლოდ მოდის სფეროს განსავითარებლად, არამედ ტურისტების მოსაზიდადაც, ზოგადად, საქართველოზე კარგი შთაბეჭდილების შესაქმნელად, - არა მხოლოდ ღვინო და კარგი კერძებია ჩვენი პროდუქტი. შეგვიძლია, გემოვნებიანი სამოსი შევქმნათ, მივიჩნევ, რომ მასობრივად ნიჭიერი დიზაინერები გვყავს. [gallery royalslider="1" ids="184449,184450,184451,184452,184453,184454,184455,184456,184457,184458,184459,184460,184461,184462,184463,184464,184465,184466,184467,184468,184469,184470,184471,184472,184473,184474,184475,184476,184477,184478,184479,184480,184481"] არის კონკურენცია? რა თქმა უნდა, არის. ალბათ, ახლა უფრო გამძაფრდა. იმის გარდა, ვინც ვიყავით, უფროსები და შემდგომი თაობა, კიდევ ახალი თაობა წამოვიდა, მათ იმედები გაუჩნდათ, ხედავენ მნიშვნელოვან პროექტს, აქვთ მოტივაცია, რომ შემდგომში განვითარდებიან. დამწყებ დიზაინერებს აქვთ რეალური საშუალება, ბევრს მიაღწიონ. ჩვენ დროს, როცა სამხატვრო აკადემიას ამთავრებდი, ასეთი შესაძლებლობები არ არსებობდა... დღეს არის გამოკვეთილი ტენდენციები? სადაც უნდა გაიხედო, ყველა სხვადასხვა რაღაცას აკეთებს მოდაში... მსოფლიოში ასეა, უცბად რაღაც ერთი ხდება შთაგონების წყარო ყველა ხელოვანისთვის. ეს ჯაჭვური რეაქციაა და ვირუსივით ვრცელდება. ყველაფერი ერთმანეთს განსაზღვრავს. ასე რომ, არის საერთო ტენდენციები და ვერ ნახავ კოლექციას, სადაც ერთი და იმავე რაღაცის გავლენა იგრძნობა. ამ ბოლო პერიოდში მასკულანური სტილი კია მოდაში, მაგრამ ქალური კოლექციაც ბევრი ვნახეთ... ბოლო პერიოდში 80-90-იანი წლების მოდა შემოვიდა და ამიტომაც არის მასკულანური სტილი, თუმცა ჩემს კოლექციაში ახლა ნაკლებადაა. მე მქონია ხშირად ეს თემა, მაგრამ ამ სეზონზე იმდენი იყო ამ ტიპის კოლექცია, არ მინდოდა გამეორება. ქართველი ქალების გემოვნებაზე რას იტყვით? პრობლემაა ის, რომ ვერ ვრისკავთ ექსპერიმენტებს, ქართველი დიზაინერების ჩაცმას. ერთეულებზე არ ვსაუბრობ. ვურჩევ ყველას, მეტი ექსპერიმენტი ჩაატარონ საკუთარ ვიზუალზე. მგონი, გამოვედით იმ შავი ეპოქიდან და გავხდით ფერადები, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი სტილი უნდა შევუხამოთ ერთმანეთს და გავხდეთ თამამები (იღიმის)!.. ბრენდ „ლალოს“ მთავარი თემა მუდამ ფერადოვნებაა და ნაქსოვი მრავალფეროვნება, რომელსაც დიზაინერი საინტერესოდ ახამებს ერთმანეთთან. ამ მხრივაც მისი 2018 წლის გაზაფხული-ზაფხული გამორჩეული და საინტერესოა. კოლექციაში ბევრია ვარდისფერის ნაირსახეობა, ასევე წითელი, ცისფერი - შეხამებულია ჰაეროვანი ქსოვილები და ნაქსოვი და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი გემოვნებით და დახვეწილად. [gallery royalslider="1" ids="184482,184483,184484,184485,184486,184488,184489,184490,184491,184492,184493,184494,184495,184496,184497,184498,184499,184500,184501"] „ლალოს“ ჩვენება დიზაინერმა ანუკი არეშიძემ შეაფასა ჩვენთან. ანუკი: ძალიან მომეწონა. აღფრთოვანებული ვარ. გემრიელი და კარგი კოლექცია ჰქონდა, კარგად აწყობილი. ხელით ნამუშევარი და ასევე ფერებიც ძალიან მომეწონა. მინდა, დიდი წარმატება ვუსურვო. ლალო 24 საათი შრომობს იმისთვის, რომ მოდის ინდუსტრიის დიდ სამყაროში პატარა ნაბიჯები გადადგას. ვფიქრობ, გაზაფხული-ზაფხულის კოლექცია ფერადი უნდა იყოს. ის მხოლოდ ქართველ მომხმარებელზე არა აქვს გათვლილი, რადგან ლალო საზღვარგარეთ ძალიან კარგად ყიდის საკუთარ ნამუშევრებს და სწორი გათვლა აქვს... კიდევ ერთი კოლექცია, რომელიც „მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში ვიხილეთ, გიორგი ქებურიას ეკუთვნოდა. ახალგაზრდა დიზაინერი მედიის ყურადღების ცენტრში მაშინ მოხვდა, როცა მისი ერთ-ერთი კოპლებიანი „ოვერსაიზ“ კაბა არც მეტი არც ნაკლები, ლედი გაგამ მოირგო და ფოტო „ინსტაგრამზეც“ განათავსა. ქებურიას კოლექცია ახლაც საინტერესო და ორიგინალური აღმოჩნდა. დიდ მხრებზე აქცენტი ახლაც გააკეთა. [gallery royalslider="1" ids="184526,184525,184524,184523,184522,184521,184520,184519,184518,184517,184516,184515,184514,184513,184506,184507,184508,184509,184510,184511,184512,184505,184504,184503,184502"] სამივე დიზაინერის კოლექცია „ვოგმა“ თავის გვერდზე განათავსა. ნინო მურღულია [post_title] => „ელოში“, „ლალო“, გიორგი ქებურია - დაათვალიერეთ ქართველი დიზაინერების საუკეთესო ნამუშევრები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eloshi-lalo-giorgi-qeburia-daatvalieret-qartveli-dizainerebis-sauketeso-namushevrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-06 16:46:09 [post_modified_gmt] => 2017-11-06 12:46:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184447 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 90922ea04909eea5b8232d74b32a6f2e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )