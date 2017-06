მგზავრების რაოდენობა საქართველოს ყველა აეროპორტში გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => samoqalaqo-aviaciis-saagento [2] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [3] => batumis-saertashoriso-aeroporti [4] => saqartvelos-aeroportebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136699 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => samoqalaqo-aviaciis-saagento [2] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [3] => batumis-saertashoriso-aeroporti [4] => saqartvelos-aeroportebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136699 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 597 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => samoqalaqo-aviaciis-saagento [2] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [3] => batumis-saertashoriso-aeroporti [4] => saqartvelos-aeroportebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisis-saertashoriso-aeroporti [1] => samoqalaqo-aviaciis-saagento [2] => qutaisis-saertashoriso-aeroporti [3] => batumis-saertashoriso-aeroporti [4] => saqartvelos-aeroportebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136699) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5453,4254,3655,16312,597) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126308 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-29 10:54:26 [post_date_gmt] => 2017-04-29 06:54:26 [post_content] => Air Arabia Jordan-მა ამანი-თბილისი-ამანის მიმართულებით პირველი პირდაპირი რეისი განახორციელა. იორდანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია რეგულარულ ფრენებს კვირაში ორჯერ სამშაბათსა და პარასკევს, აირბას A320 ტიპის ავიახომალდებით შეასრულებს. Air Arabia Jordan-ის ქართულ საავიაციო ბაზარზე შემოსვლასთან დაკავშირებით საზეიმო მიღება გაიმართა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ღონისძიებას, საქართველოს ელჩი იორდანიაში, ავიაკომპანია Air Arabia Jordan-ის, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის, სამოქალაქო ავიაციის, აეროპორტების გაერთიანების, „საქაერონავიგაციისა“ და ტავ ჯორჯიას ხელმძღვანელობა დაესწრო. დაბალბიუჯეტიანი Air Arabia Jordan არაბთა გაერთიანებული საამიროების ავიაკომპანია „Air Arabia”-ს 2015 წელს შეუერთდა. Air Arabia რეგულარულ ფრენებს შარჯას მიმართულებით თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან 2016 წლის ზაფხულიდან ახორციელებს. ახალმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ საქართველოდან პირველი ფრენა შეასრულა "ტავ ჯორჯიას" ინფორმაციით, ავიაკომპანია ფრენებს ყოველ შაბათს, აირბას A320 ტიპის ავიახომალდით შეასრულებს. რუსული ავიაკომპანია S7 თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მოსკოვის მიმართულებით ყოველდღიურ ფრენებს 2010 წლიდან, ხოლო ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან რეგულარულ რეისებს 2011 წლიდან ახორციელებს. თბილისის აეროპორტიდან რუსული კომპანია ახალი მიმართულებით იფრენს "ფორტუნამ" ინფორმაცია Georgian airways–ში გადაამოწმა. როგორც ავიაკომპანიის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, საუბარია მხოლოდ ჩარტერულ რეისებზე. იფრინეთ ბარსელონას მიმართულებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. 5 ივლისიდან, ყოველკვირეული რეისების შესრულებას, ჯორჯიან ეარვეისი გეგმავს. თამთა უთურგაშვილი

Georgian airways ბარსელონასკენ რეგულარული რეისების დანიშვნას არ ადასტურებს Air Arabia Jordan-ის ქართულ საავიაციო ბაზარზე შემოსვლასთან დაკავშირებით საზეიმო მიღება გაიმართა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ღონისძიებას, საქართველოს ელჩი იორდანიაში, ავიაკომპანია Air Arabia Jordan-ის, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის, სამოქალაქო ავიაციის, აეროპორტების გაერთიანების, „საქაერონავიგაციისა“ და ტავ ჯორჯიას ხელმძღვანელობა დაესწრო. დაბალბიუჯეტიანი Air Arabia Jordan არაბთა გაერთიანებული საამიროების ავიაკომპანია „Air Arabia”-ს 2015 წელს შეუერთდა. Air Arabia რეგულარულ ფრენებს შარჯას მიმართულებით თბილისისა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებიდან 2016 წლის ზაფხულიდან ახორციელებს. 