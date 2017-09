მწვანე ბარათის გათამაშებაში რეგისტრაცია იწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => mwvane-barati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165896 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => mwvane-barati ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165896 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 201 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => mwvane-barati ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ashsh [1] => mwvane-barati ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165896) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,9402) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165434 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-19 21:47:49 [post_date_gmt] => 2017-09-19 17:47:49 [post_content] => აშშ მზადაა მთლიანად გაანადგუროს ჩრდილოეთ კორეა, თუმცა, იმედოვნებს, რომ ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ ძალისმიერი მეთოდების გამოყენება საჭირო არ გახდება. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე თავისი პირველი გამოსვლისას განაცხადა. „აშშ დიდ ძალას და გამძლეობას ფლობს. თუმცა, თუკი გვაიძულებენ დავიცვათ საკუთარი თავი და მოკავშირეები, არ გვექნება სხვა გამოსავალი, გარდა იმისა, რომ სრულიად გავანადგუროთ ჩრდილოეთ კორეა“, - აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, თავისი სარაკეტო და ბირთვული გამოცდებით, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა დაიწყო თვითმკვლელი მისია თავისთვის და თავისი რეჟიმისთვის. სწორედ ამისთვის შექმნეს გაერო. მოვიდა დრო, ყველა ქვეყანამ მოახდინოს კიმის რეჟიმის იზოლირება, ვიდრე ის არ შეწყვეტს თავის მტრულ ქცევებს“, - აღნიშნა ტრამპმა. მისივე თქმით, დაუშვებელია ვაჭრობის წარმოება იმ ქვეყანასთან, რომელიც მსოფლიოს ბირთვული კონფლიქტით ემუქრება. [post_title] => დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ აშშ მზადაა მთლიანად გაანადგუროს ჩრდილოეთ კორეა
[post_date] => 2017-09-19 21:47:49

გაერო-მ ვერ შეძლო დასახული მიზნები მიღწევა და ეს პირველ რიგში ბიუროკრატიის გამო მოხდა - ეს განცხადება გაერო-ს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას აშშ-ის პრეზიდენტმა გააკეთა. ამერიკელი ლიდერის თქმით, გაერო ზედმეტად ბიუროკრატიულია და სამართავად ცუდად აწყობილი სტრუქტურა აქვს. ტრამპის თქმით, აუცილებელია ისეთი რეფორმა, რომელიც უფრო დიდ სარგებელს მოუტანს მსოფლიოს. გაერო თავის პოტენციალს არ იყენებს, - აცხადებს დონალდ ტრამპი. მისი თქმით, აშშ-მა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაფინანსება 2000-იანი წლებიდან თითქმის 140 პროცენტით გაზარდა, თუმცა შესაბამისი შედგი ვერ მიიღო. „2000-იანი წლებიდან აშშ-მა გაერო-ს დაფინანსება 140 პროცენტით გაზარდა, ხოლო თანამშრომელთა რიცხვი გაორმაგდა. მიუხედავად ამისა, შედეგები ამ ინვესტიციების ტოლფასი ნამდვილად არ არის. თუმცა, ვიცი რომ მოქმედი გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით ეს ყველაფერი იცვლება და საკმაოდ სწრაფადაც. სწორედ ამიტომ მოვუწოდებთ მას და გაერო-ს, რომ უფრო მეტად იყოს ფოკუსირებული ხალხზე და ნაკლებად ბიუროკრატიაზე. ჩვენა გვსურს, რომ მთელ მსოფლიოში გაერო-ს მიმართ ხალხის ნდობა აღდგეს." ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გაერო-ს გენერალურ მდივანს მოუწოდა მეტად იზრუნოს ორგანიზაციის ბიუროკრატიისგან გათავისუფლებაზე და რეფორმის პროცესში მხარდაჭერას დაპირდა. [post_title] => დონალდ ტრამპმა გაერო გააკრიტიკა
[post_date] => 2017-09-18 19:36:52

აშშ საქართველოს დამატებით დაახლოებით 20 მილიონი დოლარით დაეხმარება. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, არსებულ საგრანტო შეთანხმებებში შესული შესაბამისი ცვლილებები განიხილეს დღეს საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მისიის დირექტორმა დუგლას ბოლმა შეხვედრაზე, რომელიც ფინანსთა სამინისტროში გაიმართა. დიმიტრი ქუმსიშვილმა მადლობა გადაუხადა აშშ-ის მთავრობასა და აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დახმარებისთვის. მისი თქმით, ის დახმარება, რომელიც საქართველომ 1992 წლიდან მიიღო უშუალოდ USAID-ის გავლით, 1,5 მლრდ აშშ დოლარზე მეტია, ხოლო აშშ-დან - 4 მლრდ აშშ დოლარზე მეტი. განახლებული შეთანხმებები მოიცავს საქართველოსთვის ისეთ პრიორიტეტულ მიმართულებებს, როგორიცაა „ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდა", „დემოკრატიული კონტროლი და ბალანსი და ანგარიშვალდებული მმართველობა" და მზარდად სტაბილური, ინტეგრირებული და ჯანსაღი საზოგადოება". შეთანხმებების ფარგლებში, დაგეგმილია აქტივობები, რომლებიც მიმართული იქნება ბიზნეს სტანდარტების საყოველთაო დანერგვისა და სხვადასხვა სექტორში კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის, საქართველოს ბუნებრივი რესურსების ეფექტურად მართვისა და ბაზარზე ორიენტირებული სამუშაო ადგილების შექმნისათვის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციისა და ჩართულობის და ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის. [post_title] => აშშ საქართველოს დამატებით 20 მილიონ დოლარს აძლევს
[post_date] => 2017-09-14 13:25:09 [post_title] => დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ აშშ მზადაა მთლიანად გაანადგუროს ჩრდილოეთ კორეა
[post_date] => 2017-09-19 21:47:49