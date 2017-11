ნოდიკოსა და სალომეს სამსახიობო დუეტი – „შეყვარებულების განსახიერება არ იყო რთული…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => salome-bakuradze [2] => klipis-premiera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187058 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nodiko-tatishvili [1] => salome-bakuradze [2] => klipis-premiera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187058 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179204 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-23 13:58:17 [post_date_gmt] => 2017-10-23 09:58:17 [post_content] => Fortuna.ge-სთვის გახდა ცნობილი, რომ ნოდიკო ტატიშვილისა და სალომე ბაკურაძის ახალ სიმღერაზე, „ერთხელ წვიმიან ქალაქში“, რომელიც რადიო „ფორტუნაზე“ უკვე ჟღერს და მსმენელმაც შეიყვარა, კლიპს კახეთში იღებენ. მომღერლებმა გადაღების ადგილი ბოლომდე არ გაამხილეს, თუმცა აღნიშნეს, რომ კლიპი ძალიან ლამაზი კადრებით იქნება სავსე. ვიდეოს რეჟისორი ნესტან სინჯიკაშვილია, პროდიუსერი - თაკო დოლაბერიძე. ნესტან სინჯიკაშვილი, რეჟისორი: კლიპი იქნება ძალიან ლამაზი, ულამაზესი კადრებით, შინაარსს დავტოვებ ინტრიგად (იღიმის). სიმღერა ძალიან ემოციურია და ინსპირაციაც სწორედ აქედან მომივიდა. თაკო დოლაბერიძე, პროდიუსერი: მე მოვხვდი ამ კლიპის პროდიუსერად, დამევალა ლოკაციის შერჩევა, შეთანხმება. გუშინწინ ჩამოვედი კახეთიდან და დღეს ისევ აქეთ წამოვედით. კახეთში ვართ ულამაზეს ადგილას, დილიდან ღამემდე კლიპის გადაღებებით ვიქნებით დაკავებული. ეს პროცესი მაინტერესებს. სიმღერა ძალიან მომწონს და ასევე მომწონს ისიც, რომ კლიპის რეჟისორი ნესტან სინჯიკაშვილია. მიხარია, რომ ნოდიკოსა და სალომეს კლიპს ვიღებთ, რადგან დიდი ხანია, მათ ვიცნობ, ერთად მოვდივართ და ვმეგობრობთ... დუეტიც შესანიშნავია. სალომე ბაკურაძე: ზუსტ ლოკაციას არ გაგიმხელთ. შეკრებილები ვართ იმისთვის, რომ გადავიღოთ ახალი ვიდეორგოლი. ჩვენი დუეტი თქვენი რადიოს საშუალებით უკვე შეიყვარა უამრავმა მსმენელმა. ვფიქრობთ, რომ კლიპი გამოვა სიმღერასავით საყვარელი. ნოდიკო ტატიშვილი: მუსიკის ავტორია ლილიკო ნემსაძე, ლექსის ავტორი - ირინა სანიკიძე, არანჟირების: ბორიკო შხიანი, ჩავწერეთ „ბრავო რეკორდსში“. როგორც უკვე აღინიშნა, მართლა ძალიან ლამაზ ადგილას ვიღებთ და ლამაზი ვიდეო იქნება. სიმღერა „ერთხელ წვიმიან ქალაქში“ სიყვარულზეა, როგორც რადიომსმენელმა იცის. ვფიქრობ, შეყვარებულებისთვის ძალიან საყვარელი სიმღერა იქნება. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი ისაა, რომ ოთხი ძალიან კარგი და სიმპათიური სახე გამოჩნდება ამ ვიდეოში, რომელსაც მაყურებელი იხილავს დაახლოებით 10 ნოემბრისთვის. ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="179247,179221,179210,179209,179208,179248"] [post_title] => ნოდიკო ტატიშვილისა და სალომე ბაკურაძის კლიპის გადაღებები კახეთში მიმდინარეობს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nodiko-tatishvilisa-da-salome-bakuradzis-klipis-gadaghebebi-kakhetshi-mimdinareobs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-23 14:17:33 [post_modified_gmt] => 2017-10-23 10:17:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160607 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-06 14:08:12 [post_date_gmt] => 2017-09-06 10:08:12 [post_content] => სოფო ბედია რამდენიმე ქართველ მომღერალთან ერთად საქართველოს ათ ქალაქში კონცერტებში მონაწილეობს. ეს წინასაარჩევნო კონცერტებია, სადაც სოფოსთან ერთად სალომე ბაკურაძე, სოფო ხალვაში, ნუცა ბუზალაძე და სხვები მონაწილეობენ. კონცერტების წამყვანი ცნობილი მსახიობი, თორნიკე გოგრიჭიანია. კონცერტები უკვე ჩატარდა ქუთაისში, ამბროლაურში, გუშინ მომღერლები თელავში იყვნენ, შემდეგ კი ბათუმს, ზუგდიდს, ახალციხესა და გორს ესტუმრებიან. როგორც სოფო აღნიშნავს, კონცერტები ანშლაგებით მიმდინარეობს. სოფო ბედია: თითქმის მთელი საქართველო შემოვიარე ამ კონცერტებით და ისედაც... დასვენება მოახერხე? ბევრ ადგილას ვიყავი, მათ შორის ზღვაზეც, სამეგრელოშიც, მაგრამ ამას დასვენებას ვერ დავარქმევ, უფრო დავიღალე, თუმცა სასიამოვნოდ, რადგან ესაა ჩემი ცხოვრება და ნეტავ ასე იყოს სულ. იმედია, ე.წ. ქართულ შოუბიზნესს ეშველება და ბევრი კონცერტი გაიმართება. მინდა, ყველა ჩემს კოლეგას ჰქონდეს სამუშაო და სცენაზე გამოსვლისა და სიმღერის საშუალება... „ქართულ ოცნებას“ მხარს უჭერ თუ უბრალოდ, კომერციული პროექტია შენთვის? ორივეს აქვს მნიშვნელობა. ჩემს საქმეს ვემსახურები, უამრავი ხალხი მოდის ჩვენს მოსასმენად, სულ ანშლაგებით მიმდინარეობს კონცერტები, ხალხს ვემსახურები, სცენაზე ვდგავარ და ჩემს რეპერტუარს ვასრულებ. გარდა ამისა, ვადასტურებ, რომ მხარს ვუჭერ „ქართულ ოცნებას“ და ვფიქრობ, ის არის ყველაზე რეალური ძალა ჩვენს ქვეყანაში. სოფო, ახალი სიმღერები თუ გაქვს? მე და დათო ძიძიგურმა ჩავწერეთ ალექსანდრე ბასიალაიას „მერე“, ცირა ბზიშვილის ახალი ინტერპრეტაციით. მასზე კლიპი გადავიღეთ, ჩაქვში, „ოაზისში“, კლიპის რეჟისორი და სულისჩამდგმელი ნატო დუმბაძეა. ძალიან ლამაზი კლიპი გამოვიდა და 25 სექტემბერს მისი პრეზენტაცია გვექნება. კიდევ ჩავწერე „ჯეირანის“ ახალი ინტერპრეტაცია, რომელსაც ასევე მალე წარვუდგენ მსმენელს. ნინო მურღულია [post_title] => სოფო ბედია რამდენიმე ქართველ შემსრულებელთან ერთად „ქართული ოცნების“ მხარდასაჭერ კონცერტებში მონაწილეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofo-bedia-ramdenime-qartvel-shemsrulebeltan-ertad-qartuli-ocnebis-mkhardasacher-koncertebshi-monawileobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 16:26:04 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 12:26:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160607 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 142446 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-30 12:01:01 [post_date_gmt] => 2017-06-30 08:01:01 [post_content] => ნოდიკო ტატიშვილმა და სალომე ბაკურაძემ მრავალწლიანი მეგობრობის მიუხედავად, თავიანთი პირველი დუეტი მხოლოდ ახლა ჩაწერეს. მელოდიური სიმღერა სიყვარულზე ლილიკო ნემსაძეს ეკუთვნის, ტექსტი ირინა სანიკიძეს. მისი რადიოპრემიერა „ფორტუნას“ ეთერში ორი დღის წინ შედგა, ხოლო ტელეპრემიერა „პროფილში“. როგორც მეგობრებმა „ფორტუნასთან“ ინტერვიუში აღნიშნეს, ეს ისეთი სიმღერაა, თუკი რჩეული გყავთ, აუცილებლად მოგინდებათ თავის მის მხარზე ჩამოდება, ხოლო თუკი მეორე ნახევარი არ გყავთ, მოგინდებათ, რომ გყავდეთ. სიმღერის სახელწოდებაა „ერთხელ წვიმიან ქალაქში“. სიმღერა „ბრავო რეკორდსში“ ჩაწერეს, არანჟირება ბორიკო შხიანს ეკუთვნის. [video width="720" height="526" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/19427259_237302546784184_8293339981787693056_n.mp4"][/video]