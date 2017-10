ორ საკითხთან დაკავშირებით კონსენსუსი არსებობს – მამუკა მდინარაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => mamuka-mdinaradze [3] => sakonstitucio-cvlilebebi [4] => prezidenttan-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171192 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => mamuka-mdinaradze [3] => sakonstitucio-cvlilebebi [4] => prezidenttan-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171192 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => mamuka-mdinaradze [3] => sakonstitucio-cvlilebebi [4] => prezidenttan-shekhvedra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => qartuli-ocneba [2] => mamuka-mdinaradze [3] => sakonstitucio-cvlilebebi [4] => prezidenttan-shekhvedra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171192) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,9727,19887,811,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171188 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-04 18:20:26 [post_date_gmt] => 2017-10-04 14:20:26 [post_content] => ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა საქართველოს პრეზიდენტთან" - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ საკონსტიტუციო საკითხებზე პრეზიდენტთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, პრეზიდენტი ხედავს იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რაც საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად მოხდა. " ასევე ეთანხნება, რომ ის ორი საკითხი, რომელზეც ვენეციის კომისიასთანაც შეთანხმება მიღწეულია, საჭიროა დროულად განხორციელდეს. დაველოდებით მისგან საბოლოო გადაწყვეტილებას რომელიც უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული- განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. არჩილ თალაკვაძე - პრეზიდენტი ხედავს იმ პოზიტიურ ცვლილებებს, რაც საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად მოხდა " საქათველოს პრეზიდენტი აგრძელებს კონსულტაციებს ყველა პოლიტიკურ ძალასთან მათ შორის მმართველ გუნდთან. პრეზიდენტისთვის მნიშვნელოვანია ფართო კონსენსუსის მიღწევა, შესაბამისად პრეზიდენტის მხრიდან არ დააკლდება მცდელობა, რომ პოზიციები უფრო მეტად იყოს დაახლოებული " - განაცხადა გიროგი აბაშიშვილმა. მმართველ გუნდთან საინტერესო და კონსტრუქციული შეხვედრა შედგა - გიორგი აბაშიშვილი პრეზიდენტის პოზიციით, პროცესი შეიძლება გაიოლდეს ან სხვა გზით წავალთ - სიმონ ნოზაძე " ასევე ეთანხნება, რომ ის ორი საკითხი, რომელზეც ვენეციის კომისიასთანაც შეთანხმება მიღწეულია, საჭიროა დროულად განხორციელდეს. დაველოდებით მისგან საბოლოო გადაწყვეტილებას რომელიც უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული- განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. 