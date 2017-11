ორსული ქეით მიდლტონი „სვაროვსკის“ ღილებით გაფორმებულ შავ ხავერდის კაბაში (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186746 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186746 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 168 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186746) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185716 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-10 11:18:29 [post_date_gmt] => 2017-11-10 07:18:29 [post_content] => მძიმე ტოქსიკოზის შემდეგ ქეით მიდლტონი ცხოვრების აქტიურ სტილს დაუბრუნდა. პრინცი უილიამის მეუღლე ყველა იმ ღონისძიებას სტუმრობს, სადაც ვიზიტი ორსულობის გამო გადადო. გუშინ ის ანა ფრეიდის ცენტრის საპატივცემულოდ გამართულ ვახშამს სტუმრობდა. ამჯერად კი მიდლტონი ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო ფორუმს დაესწრო, რომლის პატრონაჟსაც ასევე თავად ეწევა. ქეითი ფორუმზე Goat Fashion-ის ბორდოსფერი კაბით გამოჩნდა, რომელიც მაღალქუსლიან ფეხსაცმელთან ჰქოდნა შეხამებული. საინტერესოა, რომ აღნიშნული კაბა ინტერნეტშიც იყიდება და მისი ფასი 480 ევროა. ქეით მიდლტონმა ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და ფსიქიკური ჯანმთელობის ცენტრის თანამშრობლებთან ცენტრის მუშაობის შედეგებიც შეაჯამა. ორსული ქეით მიდლტონი ცხოვრების აქტიურ სტილს უბრუნდება (ფოტო) ქეით მიდლტონი ვახშამზე ძველი საორსულო კაბით მივიდა (ფოტო)

ქეით მიდლტონი ანა ფრეიდის ცენტრისთვის ორგანიზებულ ვახშამს დაესწრო, რომელიც კენსინგტონის სასახლეში გაიმართა. ცენტრი ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური და მენტალური პრობლემების შესწავლაზეა ორიენტირებული და უკვე 2 წელია ცენტრის პატრონაჟს ქეით მიდლტონი ეწევა. ვახშამზე 35 წლის ქეით მიდტლონი Diane von Furstenberg-ის შავი კაბით გამოჩნდა, რომელსაც ულამაზესი მაქმანები ამშვენებდა. საინტერესოა, რომ სწორედ ეს კაბა ქეითს 2014 წელს, Royal Variety Performance-ის დროს ეცვა, სადაც ის შარლოტაზე იყო ორსულად. შეგახსენებთ, რომ ოქტომბრის ბოლოს რამდენიმე უცხოურმა გამოცემამ, სანდო წყაროზე დაყრდნობით, გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მიდლტონი ტყუპ გოგონებს ელოდება. სამეფო ოჯახს ამ თემაზე კომენტარი არ გაუკეთებია. თავად ქეითს კი ორსულობა უკვე დაეტყო. დასავლური მედია ამტკიცებს, რომ ქეით მიდლტონი ტყუპ გოგონებს ელოდება

სექტემბერში კენსინგტონის სასახლის ოფიციალურ გვერდზე გაჩნდა ინფრომაცია ქეით მიდლტონის მესამე ორსულობის შესახებ. ცნობილი გახდა, რომ პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მშობლები 2018 წლის აპრილში გახდებიან. ახლა კი ერთდროულად რამდენიმე უცხოურმა გამოცემამ, სხვადასხვა წყაროზე დაყრდნობით გაარკვია, რომ ჰერცოგინია ტყუპ გოგონებს ელოდება. როგორც ინსაიდერები იტყობინებიან, პირველად ამის შესახებ ქეითის დედამ, კეროლმა და დამ პიპამ შეიტყვეს. ამ ინფორმაციას ამყარებს ქეით მიდლტონის ამჟამინდელი მდგომარეობა. მართალია ის უკვე გამოჩნდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, თუმცა, იქამდე მძიმე ტოქსიკოზის სიმპტომებს ებრძოდა. მედიაში წერენ, რომ ეს მდგომარეობა განსაკუთრებით დამახასიათებელია იმ ქალბატონებისთვის, ვინც ტყუპებს ელოდება. სავარაუდოდ მიდლტონი ორსულობის მეოთხე თვეში იმყოფება. შეგახსნებთ, რომ წყვილს უკვე ჰყავს 4 წლის ვაჟი ჯორჯი და 2 წლის ქალიშვილი, შარლოტა. მძიმე ტოქსიკოზის შემდეგ ქეით მიდლტონი ცხოვრების აქტიურ სტილს დაუბრუნდა. პრინცი უილიამის მეუღლე ყველა იმ ღონისძიებას სტუმრობს, სადაც ვიზიტი ორსულობის გამო გადადო. გუშინ ის ანა ფრეიდის ცენტრის საპატივცემულოდ გამართულ ვახშამს სტუმრობდა. ამჯერად კი მიდლტონი ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო ფორუმს დაესწრო, რომლის პატრონაჟსაც ასევე თავად ეწევა. ქეითი ფორუმზე Goat Fashion-ის ბორდოსფერი კაბით გამოჩნდა, რომელიც მაღალქუსლიან ფეხსაცმელთან ჰქოდნა შეხამებული. საინტერესოა, რომ აღნიშნული კაბა ინტერნეტშიც იყიდება და მისი ფასი 480 ევროა. ქეით მიდლტონმა ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და ფსიქიკური ჯანმთელობის ცენტრის თანამშრობლებთან ცენტრის მუშაობის შედეგებიც შეაჯამა.

ორსული ქეით მიდლტონი ცხოვრების აქტიურ სტილს უბრუნდება (ფოტო)