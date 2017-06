პირველმა ლედიმ ბავშვთა დღე მზიურში აღნიშნა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => mziuri [2] => pirveli-ledi [3] => bavshvta-dacvis-saertashoriso-dghe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135866 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => mziuri [2] => pirveli-ledi [3] => bavshvta-dacvis-saertashoriso-dghe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135866 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 795 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => mziuri [2] => pirveli-ledi [3] => bavshvta-dacvis-saertashoriso-dghe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => mziuri [2] => pirveli-ledi [3] => bavshvta-dacvis-saertashoriso-dghe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135866) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16210,795,2692,15688) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135719 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 13:13:46 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:13:46 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბავშვებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ულოცავს და აცხადებს, რომ მათთვის თანაბარი პირობებისა და განვითარებისთვის სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს. "სასიხარულოა, რომ ყოველკვირეულ სპორტულ აქტივობებში ჩართულ ბავშვთა რიცხვმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და 15 ათასს მიაღწია. ჩვენ ასევე განვახორციელეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რათა ზამთრის პერიოდში, ზამთრის სპორტის სახეობებში მაქსიმალურად ბევრი ბავშვი იყოს ჩართული. ამისთვის გავაკეთეთ არდადეგების მცოცავი გრაფიკი, ასევე, სახელმწიფო აფინანსებს და სუბსიდირებას უკეთებს სპორტული სკოლების ფუნქციონირებას ზამთრის პერიოდში. ზაფხულისთვის გვაქვს ძალიან საინტერესო გეგმები ბანაკებთან დაკავშირებით. ბანაკების აქტივობებში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა ძალიან გაიზრდება და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი ფინანსური რესურსიც მნიშვნელოვნად გაზრდილია. ასევე გაგრძელდება სოფლად მცირე სკოლების მხარდაჭერის პროგრამა და რეგიონებში, სკოლებთან დაშორებული სოფლებიდან ბავშვების ტრანსპორტირება," - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომაზე. [post_title] => კვირიკაშვილი ბავშვებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ულოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirikashvili-bavshvebs-bavshvta-dacvis-saertashoriso-dghes-ulocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:13:46 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:13:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135719 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 135417 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-31 13:25:37 [post_date_gmt] => 2017-05-31 09:25:37 [post_content] => ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ბავშვებისთვის მთელი რიგი ღონისძიებები იგეგმება. გამონაკლისი არც საქართველოა. „ფორტუნა“ გთავაზობთ იმ ლოკაციებს, სადაც 1 ივნისს გასართობი ღონისძიებები გაიმართება: მთაწმინდის პარკი მთაწმინდის პარკში საზეიმო გარემო დილიდანვე შეიქმნება. 11:00 საათიდან დაგეგმილია ქენდი სტუდიის კონცერტი, დღესასწაული ჭოხონელიძეების სტუდიის ბავშვების კონცერტით გაგრძელდება. მთაწმინდის პარკში მისულ ბავშვებს, ასევე თოჯინების თეატრის ნახვა და ანიმატორების გასართობ პროგრამაში მონაწილეობა შეეძლებათ. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა მთაწმინდის პარკში მაქსილენდის გასართობი შოუთი დასრულდება. დღის განმავლობაში მოედანზე საბავშვო თემატიკის გამოფენა გაყიდვა მოეწყობა. მზიური ”ბავშვთა ქალაქ” მზიურში 13:00 საათიდან ”მხიარული ავტობუსის” გასართობი პროგრამა იწყება. პარალელურად დაგეგმილია ბავშვთა ხელოვნების სახლი "Dephani KidArt" - ის მოსწავლეთა გამოფენა. მზიური ქველმოქმედების შესაძლებლობას გაძლევთ და საბავშვო წიგნების შესაგროვებლად მოძრაობა ”ეკვილიბრიუმის” საქველმოქმედო აქციაში ჩართვას გთავაზობთ. ასევე შესაძლებელი იქნება ”თომას ზღაპრების” მოსმენა გიორგი კეკელიძესთან ერთად, ხოლო მოგვიანებით ”დუტას ზღაპრების” პროგრამა დაიწყება. ამის პარალელურად საინტერესო ღონისძიებაა დაგეგმილი 14:00 საათზე, როდესაც ბებია-ბაბუების ბავშვობის ფოტოების გაციფრულება დაიწყება. თუ თეატრალიზებული წარმოდგენების ხილვა გსურთ, მზიური ამ შემთხვევაშიც კარგი ვარიანტია, რადგან 16:00 საათზე ამფითეატრში ”ფერადი მომვლელების” ნახვას შეძლებთ. ვაკის პარკი ბავშვებისთვის მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი ვაკის პარკშიც. საზეიმო წარმოდგენის, მუსიკალური კონცერტისა და თოჯინების თეატრის გარდა, პატარებს მულტფილმების გმირები გაართობენ. ამას გარდა, მოეწყობა გასართობი კუთხე ბავშვებისთვის, სადაც იქნება ატრაქციონები და ბატუტი, ასევე შესაძლებელი იქნება გოლფისა და ”ეარ ჰოკეის” თამაში. პარკში 1 ივნისს ბავშვებისთვის ფერადი ბუშტები დარიგდება. ისთ ფოინთი ბავშვთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნას სავაჭრო ცენტრებიც უერთდებიან. ”ისთ ფოინთი” ბავშვებს ”მხიარული როჯერის” მეკობრეებთან შებრძოლებას სთავაზობს, გარდა ამისა დაგეგმილია აკრობატული შოუები და ჟონგლიორების წარმოდგენა. პატარებს სახის მოხატვა და მიზანში სროლაც შეეძლებათ. თბილისი მოლი განსხვავებული გარემო იქნება თბილისი მოლში, სადაც მთელი დღის განმავლობაში 12:00 საათიდან, კონტაქტური ზოოპარკი მოეწყობა, ასევე საღამოს 7 საათზე დაგეგმილია საბავშვო მოდის ჩვენება. მანამდე და მის შემდეგ კი სცენა გ. მიქელაძის სახელობის თოჯინების თეატრს დაეთმობა. დღის განმავლობაში პარალელურად, ანიმატორების წარმოდგენა, მუსიკალური თამაშები, ანსამბლი ”პატარა ვარკვლავების კონცერტი” და გასართობი პროგრამები გაიმართება. ქეთი კალანდაძე [post_title] => 1 ივნისს თბილისში გასართობი ღონისძიებები გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 1-ivniss-tbilisshi-gasartobi-ghonisdziebebi-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 13:25:37 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 09:25:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135417 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 135184 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-30 13:18:15 [post_date_gmt] => 2017-05-30 09:18:15 [post_content] => საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტით მყოფი პოლონეთის პრეზიდენტის ანდჟეი დუდასა და პირველი ლედის დახვედრის ოფიციალური ცერემონიის შემდეგ მაკა ჩიჩუამ აგატა კორნჰაუზერ-დუდას პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა. მაკა ჩიჩუამ და აგატა კორნჰაუზერ-დუდამ საქართველო - პოლონეთის კულტურულ ურთიერთობებზე ისაუბრეს და შეხვედრის ბოლოს საჩუქრები გაცვალეს. მაკა ჩიჩუამ პოლონეთის პირველ ლედის ქართული, ტრადიციული სამოსის აქსესუარი - ყაბალახი უსახსოვრა. [gallery link="file" ids="135186,135187,135188,135189,135190"] [post_title] => მაკა ჩიჩუამ პოლონეთის პირველ ლედის ყაბალახი აჩუქა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-chichuam-polonetis-pirvel-ledis-yabalakhi-achuqa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-30 13:18:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-30 09:18:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135184 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135719 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 13:13:46 [post_date_gmt] => 2017-06-01 09:13:46 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბავშვებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ულოცავს და აცხადებს, რომ მათთვის თანაბარი პირობებისა და განვითარებისთვის სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს. "სასიხარულოა, რომ ყოველკვირეულ სპორტულ აქტივობებში ჩართულ ბავშვთა რიცხვმა მნიშვნელოვნად მოიმატა და 15 ათასს მიაღწია. ჩვენ ასევე განვახორციელეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რათა ზამთრის პერიოდში, ზამთრის სპორტის სახეობებში მაქსიმალურად ბევრი ბავშვი იყოს ჩართული. ამისთვის გავაკეთეთ არდადეგების მცოცავი გრაფიკი, ასევე, სახელმწიფო აფინანსებს და სუბსიდირებას უკეთებს სპორტული სკოლების ფუნქციონირებას ზამთრის პერიოდში. ზაფხულისთვის გვაქვს ძალიან საინტერესო გეგმები ბანაკებთან დაკავშირებით. ბანაკების აქტივობებში მონაწილე ბავშვების რაოდენობა ძალიან გაიზრდება და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან გამოყოფილი ფინანსური რესურსიც მნიშვნელოვნად გაზრდილია. ასევე გაგრძელდება სოფლად მცირე სკოლების მხარდაჭერის პროგრამა და რეგიონებში, სკოლებთან დაშორებული სოფლებიდან ბავშვების ტრანსპორტირება," - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომაზე. [post_title] => კვირიკაშვილი ბავშვებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ულოცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirikashvili-bavshvebs-bavshvta-dacvis-saertashoriso-dghes-ulocavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 13:13:46 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 09:13:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135719 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 59 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d77f7fc2847b79e89c6c63191b0db2fd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )