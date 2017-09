პრეზიდენტი „ქართულ ოცნებასთან“ შესახვედრად მზადაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => saqartvelos-prezidenti [2] => ushishroebis-sabchos-skhdoma [3] => konstitucia [4] => umravlesoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169633 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => saqartvelos-prezidenti [2] => ushishroebis-sabchos-skhdoma [3] => konstitucia [4] => umravlesoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169633 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 811 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => saqartvelos-prezidenti [2] => ushishroebis-sabchos-skhdoma [3] => konstitucia [4] => umravlesoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qartuli-ocneba [1] => saqartvelos-prezidenti [2] => ushishroebis-sabchos-skhdoma [3] => konstitucia [4] => umravlesoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169633) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7786,811,1376,16601,6006) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169327 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 15:06:29 [post_date_gmt] => 2017-09-29 11:06:29 [post_content] => თბილისის საკრებულოში სხდომის დაწყება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. “ქართული ოცნების” დეპუტატებმა საკრებულოში პუშკინის სკვერის მიმდებარედ 1900 კვადრატული მიწისთვის სტატუსის შეცვლის საკითხი დააყენეს. ოპოზიციაში კი განმარტავენ, რომ სტატუსის ცვლილების შემდეგ, ამ მიწის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანიისთვის გადაცემა იგეგმება. სხდომათა დარბაზში სიტუაციის გასანეიტრალებლად, უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები შევიდნენ. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ "ქართული ოცნება" გადაწყვეტილებას ივანიშვილის სასარგებლოდ იღებს. ოპონენტების ცხარე წინააღმდეგობის ფონზე კი მანამდე, თბილისის საკრებულოს ორი კომისიის გაერთიანებული სხდომა გაიმართა. გარემოს დაცვის კომისიამ საკითხს მხარი არ დაუჭირა და მისი გადადება მოითხოვა, მეორე კომისიამ კი, მიწებისთვის ფუნქციური სტატუსის შეცვლის და ივანიშვილის კომპანიისთვის გადაცემის იდეა მოიწონა. შეხვედრაზე ოპოზიცია მხარდამჭერებთან ერთად მივიდა. კომისიის სხდომას თბილისის მერობის ოპოზიციური კანდიდატები, ზალიკო უდუმაშვილი, ალეკო ელისაშვილი და ელენე ხოშტარია, ესწრებოდნენ. [video width="720" height="528" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/myvideo-rustavi2.mp4"][/video]

საკრებულოს სხდომის დაწყება ვერ ხერხდება - დარბაზში უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები შევიდნენ

"ამჯერად ივანიშვილი ჯავახეთს ყიდის," - ამის შესახებ "ლეიბორისტული" პარტიის ლიდერმა, შალვა ნათელაშვილმა, განაცხადა. ნათელაშვილის თქმით, "ქართულ ოცნებას", "პატრიოტთა ალიანსს", რუსულ და სომხურ სპეცსამსახურებს შორის გარკვეული გარიგება შედგა. "მიღწეული შეთანხმებით ივანიშვილის რეჟიმს ერევანსა და მოსკოვს შორის ამ რეგიონში არსებული ხმები მხოლოდ ორ პარტიას შორის გაიყოფა: კრიმინალური "ქართული ოცნება" და უცხოეთის სპეცსამსახურებიდან დაფინანსებული "პატრიოტთა ალიანსად" წოდებული დაჯგუფება. შესაბამისად, მათ სიებში შეყვანილია მთელი ჯავახური სეპარატისტული დაჯგუფება, სამველ პეტროსიანის მეთაურობით, რომელთა მიზანია, გამოაცხადონ ჯერ რეგიონის კულტურული ავტონომია, შემდგომ პოლიტიკური ავტონომია და საბოლოოდ ჩამოაცილონ ტერიტორია დედასაქართველოს. მე მოვუწოდებ ორივე პარტიის ე.წ. ხელმძღვანელებს, გააუქმეთ თქვენი პარტიული სიები, წარდგენილი ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში, მიეცით საშუალება საქართველოს მოქალაქე სომხებს, ყოველგვარი სეპარატიზმისა და გარიგების გარეშე გამოხატონ თავიანთი აზრი და იმ პარტიას დაუჭირონ მხარი, რომელიც მათ ინტერესებთან უფრო ახლოა. სხვა შემთხვევაში მათ არ არსცდებათ საბრალდებო სკამი იმ შედეგებზე, რომელიც ამ უაღრესად საშიშ გარიგებას შეიძლება მოჰყვეს," - განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. ამჯერად ივანიშვილი ჯავახეთს ყიდის - შალვა ნათელაშვილი

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დღევანდელ სხდომას პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, დაესწრება. უშიშროების საბჭოს სხდომა 15:00 საათზე, საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში გაიმართება. სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა: საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობა 2018 წლისათვის, სამხედრო აღმშენებლობასა და ქვეყნის თავდაცვის ორგანიზაციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა - ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროგრესი, საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, საქართველოს ეროვნული თავდაცვის გეგმის პროექტის საკვანძო საკითხები, საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაბამისი ქვედანაყოფებისა და სამხედრო მოსამსახურეების მონაწილეობა და იქ არსებული უსაფრთხოების გარემო, რუსეთის ფედერაციის მიერ ბოლო პერიოდში განხორციელებული სამხედრო სწავლებები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მათი გავლენა ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობაზე, მზადება ნატო-ს მომავალი სამიტისათვის. საკითხების მომხსენებლები თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და გენშტაბის უფროსი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, ვახტანგ გომელაური და საგარეო საქმეთა მინისტრი, მიხეილ ჯანელიძე, იქნებიან. უშიშროების საბჭოს სხდომას პრემიერიც დაესწრება [video width="720" height="528" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/myvideo-rustavi2.mp4"][/video]

საკრებულოს სხდომის დაწყება ვერ ხერხდება - დარბაზში უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები შევიდნენ