ქალი, რომელმაც დონალდ ტრამპს შუა თითი უჩვენა, სამსახურიდან გაათავისუფლეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185158 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185158 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185158) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185005 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-07 14:37:21 [post_date_gmt] => 2017-11-07 10:37:21 [post_content] => „სილქ როუდ ჯგუფმა“ ბათუმში „სილქ თაუერის“ მშენებლობა დააანონსა. პროექტის ფინანსური პარტნიორია საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი. “ჩვენი ჯგუფი უკვე ათ წელზე მეტია საქართველოში ახორციელებს ინვესტიციებს და ამ დრომდე დაახლოებით 600 მილიონ აშშ დოლარამდე ინვესტიცია განვახორციელეთ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. ჩვენს საინვესტიციო საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს აჭარის რეგიონს, სადაც 90 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განვახორციელეთ არაერთ პროექტში, მათ შორის სასტუმრო „რადისონში.“ აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა, არც თბილისში და არც ბათუმში პროექტები არ შეგვიჩერებია და 2009 წელს თბილისში და 2011 წელს ბათუმში გავხსენით „რადისონის“ ბრენდის სასტუმროები. 2012 წელს ჩვენი მოწვევით საქართველოს ესტუმრა დონალდ ტრამპი, “ტრამპ თაუერის” პროექტის პრეზენტაციისთვის. ტრამპს ძალიან მოეწონა საქართველო, ბათუმი და მომავალი „ტრამპ თაუერის“ ლოკაცია, რომელიც ჩვენი აზრით, საუკეთესოა ბათუმში და ნამდვილად იმსახურებს გამორჩეულ და წარმატებულ პროექტს. მას შემდეგ, რაც ბატონი ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტი გახდა, რეალობა შეიცვალა. ჩვენ ერთობლივი შეთანხმებით შევწყვიტეთ ხელშეკრულება, მაგრამ პირადად მე და ჩვენ გუნდს არცერთი წუთით არ შეგვიწყვეტია ფიქრი ამ პროექტზე. ჩვენ გვინდა აჭარაში ავაშენოთ კომპლექსი, რომელიც ბათუმის განვითარების ახალი ეტაპი იქნება: “სილქ თაუერი” და მიმდებარე ტერიტორია, გარემო, რომელიც ქალაქის სავიზიტო ბარათი გახდება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მეტი ინვესტიციების მოზიდვაში და მაღალშემოსავლიანი ტურიზმის განვითარებაში. ჩვენი პარტნიორია საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი, რომელიც ამ პროექტის თანადაფინანსებაში მიიღებს მონაწილეობას” - აცხადებენ ”სილქ როუდ ჯგუფში”. მათივე ცნობით, ამ ეტაპზე, „სილქ როუდ ჯგუფის” დაკვეთით, საერთაშორისო საკონსულტანციო კომპანია „სერვოტელმა” დაასრულა ბაზრის კვლევა. ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შემუშავება. „სერვოტელის“ წარმომადგენლები თბილისს 5 ნოემბერს ეწვივნენ და „სილქ როუდ ჯგუფსა“ და თანაინვესტირების ფონდს წარუდგინეს პროექტის პარამეტრების პირველადი პრეზენტაცია. გადაწყდა, რომ პროექტი განხორციელდება რამდენიმე ფაზად: პირველ ეტაპზე იგეგმება „სილქ თაუერის“ მშნებელობა და მის მიმდებარედ არსებული იახტ-კლუბის კეთილმოწყობა და განვითარება, რაც ასევე გულისხმობს იახტ კლუბის გასწვრივ განლაგებული პრომენადის მოწყობას. პროექტის განვითარების შემდგომი ფაზები მოიცავს: დამატებითი საცხოვრებელი კომპლექსების, მაღალი კლასის სასტუმროს, კაზინოს, გასართობი ცენტრის, მულტიფუნქციური დარბაზის და კონგრეს ცენტრის მშენებლობას. წინასწარი გათველებით, მთლიანი პროექტის ღირებულება, ყველა ფაზის გათვალისწინებით, დაახლოებით 250 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს. “ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტული სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის ახალი სტანდარტების დანერგვა, როგორც აჭარის რეგიონში ასევე მთლიანად საქართველოში. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მიზანია, ქართველ და უცხოელ ინვესტორებთან ერთად, დააფინანსოს და განახორციელოს ისეთი პროექტები, რომელიც ხელსშეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ 6 თვეზე მეტი ვმუშაობდით ამ პროექტის შესწავლასა და შეფასებაზე და ვფიქრობთ, რომ მისი განხორციელება როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აჭარის რეგიონისთვის. ეს იქნება ფონდის რიგით მეოთხე პროექტი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით. ამას გარდა, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის დაფუძნებული ტურიზმის განვითარების ფონდის მიერ ხორციელდება დამატებით, სამი სასტუმრო-კომპლექსის მშენებლობა საქართველოს შავი ზღვისპირეთში,” -განაცხადა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბაჩიაშვილმა. ცნობისთვის, ამჟამად ”სილქ როუდ ჯგუფი” აწარმოებს მოლაპარაკებებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებთან, 2018 წელს დასრულდება ტერიტორიის გენგეგმის შემუშავება, ხოლო უშუალოდ „სილქ თაუერის“ მშენებლობის დაწყება 2019 წელს იგეგმება. [post_title] => ბათუმში ტრამპ თაუერის ნაცვლად, სილქ თაუერის მშენებლობა იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-tramp-taueris-nacvlad-silq-taueris-mshenebloba-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 14:40:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 10:40:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185005 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 184732 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-07 11:10:57 [post_date_gmt] => 2017-11-07 07:10:57 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, სამხრეთ კორეაში ჩავიდა და იქ დისლოცირებულ ამერიკულ შენაერთებს შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში, რომელიც, სავარაუდოდ, ფხენიანთან დაძაბულობას კიდევ უფრო გაამწვავებს, ტრამპი ჩრდილოეთ კორეის საზღვართან ყველაზე ახლოს იმყოფებოდა. აშშ-ის პრეზიდენტი და პირველი ლედი სეულის მიმდებარედ საჰაერო ბაზაში ჩაფრინდნენ. ტრამპებს წითელ ხალიჩასთან საპატიო ყარაულითა და სალუტებით დახვდნენ. ამის შემდეგ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი სამხრეთ კორეაში დისლოცირებული ამერიკელი სამხედროების ყველაზე დიდ ბანაკში ვერტმფრენით გაფრინდა. თეთრი სახლის განცხადებით, ტრამპის ვიზიტის მიზანია, ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ და სარაკეტო საფრთხეებთან მიმართებით აშშ-ის მკაცრი პოზიციის დემონსტრირება მოახდინოს. თუმცა რეგიონში შიშობენ, რომ ტრამპის აგრესიულმა რიტორიკამ, შესაძლოა, კორეის ნახევარკუნძულზე შეიარაღებული დაპირისპირების საფრთხე გაზარდოს. [post_title] => დონალდ ტრამპი სამხრეთ კორეაში ვიზიტით ჩავიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-samkhret-koreashi-vizitit-chava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 11:37:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 07:37:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 184304 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-06 14:36:53 [post_date_gmt] => 2017-11-06 10:36:53 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ინთან შეხვედრას არ გამორიცხავს. „მე მზად ვარ, ვესაუბრო ნებისმიერს, ვისაც საჭიროდ მივიჩნევ. არამგონია, რომ ეს სიძლიერის ან სისუსტის გამოვლინებაა,“ - განაცხადა ტრამპმა. გუშინ ტრამპმა აზიური ტურნე დაიწყო და იაპონიის პრემიერმინისტრ სინძო აბეს შეხვდა. მომდევნო 12 დღის განმავლობაში აშშ-ის პრეზიდენტი სამხრეთ კორეას, ჩინეთს, ვიეტნამსა და ფილიპინებს ეწვევა. [post_title] => დონალდ ტრამპი კიმ ჩენ ინთან შეხვედრას არ გამორიცხავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-kim-chen-intan-shekhvedras-ar-gamorickhavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-06 14:36:53 [post_modified_gmt] => 2017-11-06 10:36:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184304 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 185005 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-07 14:37:21 [post_date_gmt] => 2017-11-07 10:37:21 [post_content] => „სილქ როუდ ჯგუფმა“ ბათუმში „სილქ თაუერის“ მშენებლობა დააანონსა. პროექტის ფინანსური პარტნიორია საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი. “ჩვენი ჯგუფი უკვე ათ წელზე მეტია საქართველოში ახორციელებს ინვესტიციებს და ამ დრომდე დაახლოებით 600 მილიონ აშშ დოლარამდე ინვესტიცია განვახორციელეთ საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. ჩვენს საინვესტიციო საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს აჭარის რეგიონს, სადაც 90 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განვახორციელეთ არაერთ პროექტში, მათ შორის სასტუმრო „რადისონში.“ აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომისა, არც თბილისში და არც ბათუმში პროექტები არ შეგვიჩერებია და 2009 წელს თბილისში და 2011 წელს ბათუმში გავხსენით „რადისონის“ ბრენდის სასტუმროები. 2012 წელს ჩვენი მოწვევით საქართველოს ესტუმრა დონალდ ტრამპი, “ტრამპ თაუერის” პროექტის პრეზენტაციისთვის. ტრამპს ძალიან მოეწონა საქართველო, ბათუმი და მომავალი „ტრამპ თაუერის“ ლოკაცია, რომელიც ჩვენი აზრით, საუკეთესოა ბათუმში და ნამდვილად იმსახურებს გამორჩეულ და წარმატებულ პროექტს. მას შემდეგ, რაც ბატონი ტრამპი ამერიკის პრეზიდენტი გახდა, რეალობა შეიცვალა. ჩვენ ერთობლივი შეთანხმებით შევწყვიტეთ ხელშეკრულება, მაგრამ პირადად მე და ჩვენ გუნდს არცერთი წუთით არ შეგვიწყვეტია ფიქრი ამ პროექტზე. ჩვენ გვინდა აჭარაში ავაშენოთ კომპლექსი, რომელიც ბათუმის განვითარების ახალი ეტაპი იქნება: “სილქ თაუერი” და მიმდებარე ტერიტორია, გარემო, რომელიც ქალაქის სავიზიტო ბარათი გახდება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროექტი მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს მეტი ინვესტიციების მოზიდვაში და მაღალშემოსავლიანი ტურიზმის განვითარებაში. ჩვენი პარტნიორია საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი, რომელიც ამ პროექტის თანადაფინანსებაში მიიღებს მონაწილეობას” - აცხადებენ ”სილქ როუდ ჯგუფში”. მათივე ცნობით, ამ ეტაპზე, „სილქ როუდ ჯგუფის” დაკვეთით, საერთაშორისო საკონსულტანციო კომპანია „სერვოტელმა” დაასრულა ბაზრის კვლევა. ამჟამად მიმდინარეობს პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შემუშავება. „სერვოტელის“ წარმომადგენლები თბილისს 5 ნოემბერს ეწვივნენ და „სილქ როუდ ჯგუფსა“ და თანაინვესტირების ფონდს წარუდგინეს პროექტის პარამეტრების პირველადი პრეზენტაცია. გადაწყდა, რომ პროექტი განხორციელდება რამდენიმე ფაზად: პირველ ეტაპზე იგეგმება „სილქ თაუერის“ მშნებელობა და მის მიმდებარედ არსებული იახტ-კლუბის კეთილმოწყობა და განვითარება, რაც ასევე გულისხმობს იახტ კლუბის გასწვრივ განლაგებული პრომენადის მოწყობას. პროექტის განვითარების შემდგომი ფაზები მოიცავს: დამატებითი საცხოვრებელი კომპლექსების, მაღალი კლასის სასტუმროს, კაზინოს, გასართობი ცენტრის, მულტიფუნქციური დარბაზის და კონგრეს ცენტრის მშენებლობას. წინასწარი გათველებით, მთლიანი პროექტის ღირებულება, ყველა ფაზის გათვალისწინებით, დაახლოებით 250 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს. “ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტული სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის ახალი სტანდარტების დანერგვა, როგორც აჭარის რეგიონში ასევე მთლიანად საქართველოში. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის მიზანია, ქართველ და უცხოელ ინვესტორებთან ერთად, დააფინანსოს და განახორციელოს ისეთი პროექტები, რომელიც ხელსშეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. ჩვენ 6 თვეზე მეტი ვმუშაობდით ამ პროექტის შესწავლასა და შეფასებაზე და ვფიქრობთ, რომ მისი განხორციელება როგორც ეკონომიკური, ასევე სოციალური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია აჭარის რეგიონისთვის. ეს იქნება ფონდის რიგით მეოთხე პროექტი ტურიზმისა და უძრავი ქონების მიმართულებით. ამას გარდა, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის დაფუძნებული ტურიზმის განვითარების ფონდის მიერ ხორციელდება დამატებით, სამი სასტუმრო-კომპლექსის მშენებლობა საქართველოს შავი ზღვისპირეთში,” -განაცხადა საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ბაჩიაშვილმა. ცნობისთვის, ამჟამად ”სილქ როუდ ჯგუფი” აწარმოებს მოლაპარაკებებს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბანკებთან, 2018 წელს დასრულდება ტერიტორიის გენგეგმის შემუშავება, ხოლო უშუალოდ „სილქ თაუერის“ მშენებლობის დაწყება 2019 წელს იგეგმება. [post_title] => ბათუმში ტრამპ თაუერის ნაცვლად, სილქ თაუერის მშენებლობა იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-tramp-taueris-nacvlad-silq-taueris-mshenebloba-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 14:40:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 10:40:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185005 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 224 [max_num_pages] => 75 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => afc9259c00a5fa7393ebfc785a890259 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )