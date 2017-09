ქეით მიდლტონის ოფიციალური ვიზიტის თარიღი ცნობილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166687 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166687 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 168 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166687) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165294 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-20 13:30:44 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:30:44 [post_content] => სექტემბრის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მესამე შვილის მშობლები გახდებიან. მძიმე ტოქსიკოზის გამო, კემბრიჯის ჰერცოგინიამ ყველა ოფიციალურ ღონისძიებაზე უარი თქვა. თუმცა, საბოლოოდ მან მიაგნო გზას, როგორ ეკონტაქტოს თანამოქალაქეებს. პრინცის მეუღლემ ჩაწერა ვიდეო, რომელიც ბავშვების ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემას ეძღვნება. ვიდეო კენსინგტონის სასახლემ ოფიციალურად წარმოადგინა: „ეს მულტფილმი დაგვეხმარება, რომ დავიწყოთ ლაპარაკი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. გვასწავლის, რა ვთქვათ და ვისთან ვთქვათ, როდესაც პრობლემასთან მარტო ვრჩებით, ასევე მოვუსმინოთ და დავეხმაროთ თუკი ჩვენი ახლობელი მსგავს სირთულეებს შეხვდა. ხანდახან სიტუაციას უბრალო ლაპარაკიც შველის“, - განაცხადა ქეითმა. შეგახსენებთ, რომ თავად ქეითი და უილიამი ორ შვილს - 4 წლის პრინც ჯორჯსა და 2 წლის პრინცესა შარლოტას ზრდიან. https://youtu.be/2hVAPFyukvY [post_title] => ორსული ქეით მიდლტონი სოციალურ რეკლამაში გამოჩნდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => orsuli-qeit-midltoni-socialur-reklamashi-gamochnda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:30:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:30:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165294 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162669 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-15 14:11:09 [post_date_gmt] => 2017-09-15 10:11:09 [post_content] => მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ კემბრიჯის ჰერცოგინია, ქეით მიდლტონი ორსულად არის, ის საზოგადოებაში არ გამოჩენილა. მიზეზი ორსულობასთან დაკავშირებული ტოქსიკოზის მწვავე ფორმაა, რომლის გამოც ის პრინც ჯორჯთან ერთადაც კი ვერ წავიდა პირველ სასწავლო დღეს სკოლაში. ინსაიდერის ცნობით, მიდლტონი სერიოზულად დაფიქრდა იმაზე, რომ მესამე შვილი სასახლეში გააჩინოს, რადგან წინა ორი მშობიარობის დროს, რომელმაც კლინიკაში ჩაიარა, პრესისგან ის ზედმეტად დიდ ზეწოლას გრძნობდა. ამჯერად კი მას უფრო კომფორტული და წყნარი სიტუაცია სურს. გარკვეულ პერიოდამდე, სახლში მშობიარობა სამეფო ოჯახში ნორმად მიიჩნეოდა. მაგალითად, ელისაბედ მეორის ვაჟიშვილები ბუკინგემის სასახლეში დაიბადნენ. 70-იან წლებში კი, ტრადიცია პრინცესა ანამ დაარღვია, რომელმაც ლონდონში მდებარე წმინდა მარიას სახელობის კლინიკაში იმშობიარა. ქეითს კი ერთადერთი მიზეზი აქვს - პრესა. პრინცესა შარლოტას დაბადების შემდეგ, მისი სტილისტი ჩუმად შეიპარა შენობაში, რათა გამოწერამდე ქეითისთვის ვარცხნილობა გაეკეთებინა. ამის შემდეგ მიდლტონს გაუკეთეს მაკიაჟი, ჩაიცვა ქუსლიანი ფეხსაცმელი და გამოვიდა კლინიკიდან, სადაც მას მილიონობით ადამიანი ელოდებოდა. სასახლეში მშობიარობა კი მას სწორედ ამ ყველაფერს აარიდებს. [gallery columns="4" link="file" ids="162675,162676,162677,162678"] [post_title] => ქეით მიდლტონი მშობიარობას კენსინგტონის სასახლეში გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeit-midltoni-mshobiarobas-kensingtonis-sasakhleshi-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 14:11:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 10:11:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162669 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160774 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-07 20:43:07 [post_date_gmt] => 2017-09-07 16:43:07 [post_content] => რამდნიმე დღის წინ მსოფლიო მედია მოიცვა ახალმა ამბავმა ბრიტანეთის სამეფო ოჯახში მატების შესახებ, რომ პრინცი უილიამი და კეიტ მიდლტონი მესამე ბავშვის შობლები გახდებიან. ამ დღეებში კი, ოქსფორდში, ფსიქიკური ჯანმრთელობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე, მომავალმა მრავალშვილიანმა მამამ მეუღლის მდგომარეობაზე პირველი კომენტარი გააკეთა: პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ეს ძალიან კარგი ამბავია და ჩვენ ბედნიერები ვართ! მაგრამ ჯერ ქეითს ამ რთული პერიოდის დაძლევაში უნდა დავეხმაროთ და შემდეგ ვიზეიმოთ“, - განაცხადა პრინცმა. შეგახსენებთ, რომ კემბრიჯის ჰერცოგინიას ტოქსიკოზის მწვავე ფორმა აქვს. სწორედ ამ მიზეზით, მან ყველა დაგეგმილი ღონისძიება გადადო. არსებული ინფორმაციით, ქეითი ორსულობის მე-8-12 კვირაშია, შესაბამისად, პატარა ქვეყანას გაზაფხულზე მოევლინება. [gallery columns="4" link="file" ids="160778,160779,160780,160781"] [post_title] => პრინცი უილიამის პირველი კომენტარი მეუღლის ორსულობაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-uiliamis-pirveli-komentari-meughlis-orsulobaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 20:43:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 16:43:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160774 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165294 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-20 13:30:44 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:30:44 [post_content] => სექტემბრის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ პრინცი უილიამი და ქეით მიდლტონი მესამე შვილის მშობლები გახდებიან. მძიმე ტოქსიკოზის გამო, კემბრიჯის ჰერცოგინიამ ყველა ოფიციალურ ღონისძიებაზე უარი თქვა. თუმცა, საბოლოოდ მან მიაგნო გზას, როგორ ეკონტაქტოს თანამოქალაქეებს. პრინცის მეუღლემ ჩაწერა ვიდეო, რომელიც ბავშვების ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემას ეძღვნება. ვიდეო კენსინგტონის სასახლემ ოფიციალურად წარმოადგინა: „ეს მულტფილმი დაგვეხმარება, რომ დავიწყოთ ლაპარაკი ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. გვასწავლის, რა ვთქვათ და ვისთან ვთქვათ, როდესაც პრობლემასთან მარტო ვრჩებით, ასევე მოვუსმინოთ და დავეხმაროთ თუკი ჩვენი ახლობელი მსგავს სირთულეებს შეხვდა. ხანდახან სიტუაციას უბრალო ლაპარაკიც შველის“, - განაცხადა ქეითმა. შეგახსენებთ, რომ თავად ქეითი და უილიამი ორ შვილს - 4 წლის პრინც ჯორჯსა და 2 წლის პრინცესა შარლოტას ზრდიან. https://youtu.be/2hVAPFyukvY [post_title] => ორსული ქეით მიდლტონი სოციალურ რეკლამაში გამოჩნდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => orsuli-qeit-midltoni-socialur-reklamashi-gamochnda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:30:44 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:30:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165294 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 152 [max_num_pages] => 51 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3bc1eda7710f157bcf49395df53c3b65 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )